Bị Mỹ áp thuế, Ấn Độ bất ngờ tìm ra cách 'lách luật' để mua dầu Nga, chuyên gia khẳng định: vẫn đang nhận nguồn cung ổn định

21-08-2025 - 19:27 PM | Thị trường

Dù đang bị trừng phạt, công ty lọc dầu của Ấn Độ vẫn đã nhập khẩu ít nhất 7 chuyến dầu thô từ Nga nhờ vào cách này.

Bị Mỹ áp thuế, Ấn Độ bất ngờ tìm ra cách 'lách luật' để mua dầu Nga, chuyên gia khẳng định: vẫn đang nhận nguồn cung ổn định- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công ty lọc dầu Nayara Energy của Ấn Độ, doanh nghiệp được Nga hậu thuẫn và hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), đang chuyển sang sử dụng "đội tàu bóng tối" để duy trì hoạt động nhập khẩu dầu thô và xuất khẩu nhiên liệu tinh chế.

Theo dữ liệu vận chuyển và luồng hàng của LSEG, trong tháng này Nayara đã nhập khẩu ít nhất 7 chuyến dầu thô từ Nga, trong đó có các tàu Centurion, Mars 6, Pushpa, Horae và Devika (trước đây gọi là Apar) tất cả đều nằm trong diện trừng phạt của EU. Mỗi tàu chở khoảng 700.000 thùng dầu thô Ural, loại dầu chủ lực của Nga.

Nayara hiện vận hành nhà máy lọc dầu Vadinar tại bang Gujarat, với công suất 400.000 thùng/ngày, chiếm khoảng 8% tổng công suất lọc dầu 5,2 triệu thùng/ngày của Ấn Độ. Trước khi bị áp đặt lệnh trừng phạt, công ty bán khoảng 70% sản lượng nhiên liệu tinh chế thông qua mạng lưới hơn 6.600 trạm xăng trong nước và xuất khẩu phần còn lại. Tuy nhiên, từ tháng 7, sau khi EU đưa Nayara vào danh sách trừng phạt, nhiều hãng vận tải quốc tế đã rút lui, khiến công ty buộc phải cắt giảm công suất xuống còn 70–80%.

Một số nguồn tin trong ngành vận tải cho biết các hãng tàu Ấn Độ chuyên tuyến quốc tế không muốn vận chuyển dầu và sản phẩm tinh chế cho Nayara do gặp khó khăn trong việc mua bảo hiểm. Trong bối cảnh đó, các thực thể Nga đang hỗ trợ công ty sắp xếp tàu thay thế.

Theo dữ liệu của LSEG, Nayara đã sử dụng các tàu Next, Tempest Dream, Leruo, Nova, Varg, Sard và Uriel (tất cả đều nằm trong diện trừng phạt) để vận chuyển xăng và dầu diesel ra thị trường. Một số tàu đã được đổi tên sau khi bị EU áp lệnh cấm.

Về phía Nga, ông Evgeniy Griva, Phó đại diện thương mại tại Ấn Độ, khẳng định Nayara vẫn đang nhận nguồn cung dầu ổn định từ Rosneft và hoạt động không gặp trở ngại lớn. Hiện công ty cũng được cho là đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ nhằm đảm bảo an toàn vận chuyển và duy trì sản xuất.

Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ ba thế giới chỉ tuân thủ các lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc ban hành, chứ không áp dụng các biện pháp đơn phương từ Mỹ hay EU. Điều này cho phép các nhà máy lọc dầu trong nước, bao gồm Nayara, tiếp tục giao dịch với các đối tác Nga và sử dụng tàu nằm trong danh sách trừng phạt của EU.

Trước nguy cơ mất đi khách hàng Ấn Độ, Nga ‘cầu cứu’ thành công một cá mập nhập khẩu dầu của thế giới - Ít nhất 15 lô hàng sắp được giao

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

