"Là chuyên gia review, với tôi, đây mới là điện thoại số 1 của năm 2025 chứ không phải Apple hay Samsung"

Năm 2025 tiếp tục là một năm bùng nổ về chất lượng đối với thị trường điện thoại thông minh. Dù những lời khen "có cánh" thường chỉ dồn về một vài thương hiệu quen thuộc, thực tế vẫn có những thiết bị tuyệt vời được ra mắt bởi các công ty trên toàn cầu.

Với riêng chuyên gia review Richard Priday của trang Tom’s Guide, chiếc điện thoại số 1 của anh trong năm 2025 không đến từ những cái tên thường xuyên được ca tụng như Samsung hay Apple.

Thiết bị đó chính là Oppo Find N5, một chiếc điện thoại màn hình gập đã ra mắt từ đầu năm nay. Với Priday, chất lượng của Find N5 vẫn là một tượng đài vững chắc. Dưới đây là quan điểm của anh.

Tại sao lại là Find N5?

Oppo vốn sở hữu một bề dày thành tích ấn tượng, nhưng ngay cả khi so sánh với các thế hệ tiền nhiệm, Find N5 vẫn là một sản phẩm cực kỳ tinh xảo. Dù bạn chọn phiên bản màu đen mờ tuyệt đẹp hay phiên bản màu trắng với các lớp hoàn thiện cầu kỳ, thiết bị này vẫn toát lên vẻ ngoài đầy mê hoặc.

Bên cạnh đó, thân máy mỏng, cụm camera được thiết kế cân đối và phần gia cố kim loại quanh cổng USB-C là những minh chứng cho thấy chiếc máy này được chế tác tốt như thế nào, song hành cùng vẻ đẹp ngoại hình.

Oppo cũng làm rất tốt ở những khía cạnh thực tế. Find N5 được trang bị bộ nhớ mặc định hào phóng, viên pin lớn cùng khả năng sạc nhanh (cả có dây và không dây). Hai màn hình của máy rộng rãi, tỷ lệ cân đối, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng dù điện thoại đang mở hay gập lại.

Về phần mềm, tính năng đa nhiệm Boundless View của Oppo là giao diện đa ứng dụng thông minh nhất hiện có trên bất kỳ điện thoại gập nào, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi nhanh chóng trong không gian làm việc linh hoạt với tối đa ba ứng dụng.

Ngoài ra còn có O+ Connect, cho phép bạn ghép đôi Find N5 với máy Mac hoặc PC để chuyển tệp, sử dụng ứng dụng trên màn hình máy tính hoặc truy cập thiết bị từ xa thông qua Find N5. Tôi vẫn chưa nghĩ rằng bất kỳ điện thoại gập nào đã đạt đến ngưỡng trở thành một thiết bị làm việc độc lập hoàn toàn, nhưng Oppo Find N5 chính là cái tên tiệm cận nhất với mục tiêu đó ở thời điểm hiện tại.

Vì sao không phải là Samsung Galaxy Z Fold 7?

Có một chiếc điện thoại khiến tôi phải đắn đo đôi chút trước khi quyết định trao "vương miện" cho Find N5 – đó là Samsung Galaxy Z Fold 7. Đây là chiếc điện thoại gập dạng quyển sách được xếp hạng cao nhất của chúng tôi hiện nay, vậy tại sao nó lại không nhận được vinh dự này?

Vấn đề là tôi cũng thực sự thích Z Fold 7, và thậm chí còn ấn tượng với nó hơn vào thời điểm ra mắt. Chiếc Oppo Find N3 năm ngoái có chất lượng tương đương với Find N5 năm nay, trong khi bước nhảy vọt giữa Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Fold 7 là cực kỳ lớn. Và chúng ta cũng không thể xem nhẹ tầm quan trọng của việc Z Fold được bán rộng rãi tại Mỹ và nhiều nơi khác, trong khi Find N5 thì không. Một chiếc điện thoại dù tốt đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không thể thực sự mua được nó.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng hệ thống camera toàn diện hơn của Find N5 và việc tiếp tục hỗ trợ bút cảm ứng (trên cả hai màn hình, chứ không chỉ màn hình trong như các dòng Z Fold cũ) khiến nó trở thành chiếc điện thoại gập thành công hơn về tổng thể.

Ngoài ra còn phải kể đến công suất sạc 80W có dây/50W không dây và viên pin 5.500 mAh của Oppo, vượt trội hoàn toàn so với tùy chọn 25W/15W và dung lượng 4.400 mAh của Galaxy Z Fold 7.

Hồi tháng 2, sau khi hoàn thành bài đánh giá, tôi đã tiếp tục sử dụng Find N5 lâu nhất có thể trước khi buộc phải đổi sang một mẫu máy mới để review. Nhưng tôi vẫn nhớ nó. Điều duy nhất ngăn tôi quay lại sử dụng nó chính là sự xuất hiện không ngừng nghỉ của các mẫu điện thoại mới trong suốt năm qua.

Giống như người bạn thân từ trại hè hay mối tình đầu đã qua, tôi sẽ không bao giờ quên Oppo Find N5. Nhưng khi ngành công nghiệp điện thoại tiếp tục sản sinh ra những mẫu mã mới, tôi chỉ có thể hy vọng rằng Find N6 hoặc bất kỳ model nào sau này có thể mang lại những cảm xúc tương tự.