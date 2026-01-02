Không còn là đặc quyền của xe sang, BYD chính thức đưa hệ thống 'mắt thần' xuống mọi phân khúc: Người mua xe ở Việt Nam sẽ được hưởng lợi thế nào?

Theo Car News China, BYD đã xác nhận kế hoạch triển khai rộng rãi hệ thống lái xe thông minh God's Eye (Mắt Thần) trên toàn bộ danh mục sản phẩm đang bán toàn cầu. Mục tiêu mà hãng xe này hướng đến là đưa công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng phổ thông, thay vì chỉ giới hạn ở các dòng xe hạng sang như trước đây.

Về cấu trúc kỹ thuật, hệ thống God's Eye là nền tảng ADAS được xây dựng dựa trên kiến trúc đa tầng linh hoạt, tiên tiến. Hệ thống này có ba cấp độ (C, B, A) khác nhau, được thiết kế để cung cấp khả năng quan sát 360 độ và hỗ trợ lái xe tự động từ cơ bản đến cao cấp. God's Eye sử dụng kết hợp camera, radar, LiDAR cùng bộ xử lý DiPilot và được trang bị cho toàn bộ dải sản phẩm BYD, từ xe giá rẻ đến xe sang, giúp nâng cao an toàn và tự động hóa.

Hệ thống mắt thần này là công nghệ giúp hỗ trợ lái xe tự động.

Đại diện doanh nghiệp cho biết quá trình thực thi được hỗ trợ bởi nền tảng dữ liệu đám mây về xe hơi lớn nhất Trung Quốc, cùng đội ngũ kỹ sư xe điện quy mô lớn. Những nguồn lực khổng lồ này cho phép hãng duy trì khả năng triển khai diện rộng và nâng cấp hệ thống một cách liên tục.

Mặc dù kế hoạch này đã từng được thông báo vào đầu năm 2025, song động thái mới nhất vào tháng 12 đã tái khẳng định cam kết của hãng trong việc bình dân hóa công nghệ hạng sang.

Hàng triệu xe BYD ở thị trường Trung Quốc đã được trang bị công nghệ này.

Các báo cáo thống kê cho thấy tính đến tháng 11 năm 2025, tổng số xe BYD tại thị trường Trung Quốc được trang bị hệ thống God's Eye đã vượt ngưỡng 2,3 triệu chiếc.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 11, hãng đã bán ra khoảng 311.000 xe có tích hợp công nghệ này. Với đội xe khổng lồ đang lưu thông, mỗi ngày hệ thống thu thập được hơn 150 triệu km dữ liệu vận hành thực tế.

Lượng dữ liệu dồi dào này đóng vai trò then chốt giúp các kỹ sư tinh chỉnh thuật toán phần mềm mà không cần thực hiện các thay đổi về phần cứng trên xe.

Theo giới phân tích, việc mở rộng công nghệ xuống các dòng xe giá rẻ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ phủ sóng tại các khu vực đô thị và thành phố mới nổi.

Quy mô lắp đặt lớn không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh về mặt công nghệ mà còn giúp hãng tối ưu hóa hệ thống thông qua quá trình xác thực dữ liệu thực tế liên tục.

Dù vậy, tại buổi làm việc với nhà đầu tư, phía hãng chưa công bố chi tiết thông số kỹ thuật hoặc lộ trình cụ thể cho từng mẫu xe mà chỉ tập trung vào các định hướng chiến lược dài hạn.

BYD đang đẩy mạnh sự hiện diện ở Việt Nam thông qua việc ra mắt sản phẩm và mở rộng hệ thống đại lý.

Việc BYD đẩy mạnh phổ cập công nghệ hỗ trợ lái xe trên phạm vi toàn cầu mang lại những tác động tích cực cho thị trường Việt Nam trong bối cảnh hãng đang gia tăng sự hiện diện tại đây.

Khi các mẫu xe phổ thông nhập khẩu vào Việt Nam được trang bị sẵn hệ thống God's Eye, người tiêu dùng trong nước sẽ có cơ hội trải nghiệm các tính năng an toàn thông minh với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Đồng thời, việc tận dụng chung các thuật toán đã được tối ưu từ hàng tỷ km dữ liệu thực tế tại các thị trường lớn giúp hệ thống vận hành ổn định và tin cậy hơn khi vận hành trong điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam.

Sự dịch chuyển này cũng tạo ra áp lực cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các nhà sản xuất khác phải nâng cấp trang bị công nghệ trên các dòng xe phổ thông để giữ chân khách hàng.