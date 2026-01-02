Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 2-1: Mốc 5.000 USD/tấn rất khó trở lại

02-01-2026 - 11:21 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay trên sàn tạm thời ở mức dưới 4.000 USD/tấn với Robusta, thị trường trong nước dưới 100.000 đồng/kg

Hôm nay, 2-1, do không có giá cà phê tham chiếu từ các sàn giao dịch chính trên thế giới như London - Anh và NewYork-Mỹ, nên thị trường tạm thời ghi nhận Robusta ở mức 3.949 USD/tấn và Arabica là 7.690 USD/tấn.

Yếu tố hỗ trợ giá cà phê vẫn còn

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay ghi nhận mức bình quân 98.200 đồng/kg. Một số nơi như Đắk Lắk đã thông báo giá 99.000 đồng/kg, tùy chất lượng.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương, thị trường cà phê gần đây thanh khoản ít do các nhà đầu tư nghỉ lễ.

Tuy nhiên, cà phê tồn kho thấp và nguồn cung chưa gia tăng rõ rệt sẽ là yếu tố hỗ trợ giá trong thời gian tới.

Giá cà phê hôm nay 2 - 1: Dự báo giá cà phê hồi phục lên 5 . 000 USD / tấn - Ảnh 2.

Một số mẫu cà phê tiêu biểu của Việt Nam

Xa vời mức giá kỷ lục

Liệu giá cà phê có về lại mốc 5.000 USD/tấn như kỳ vọng của nông dân hay không?

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê năm 2026 sẽ không bằng năm 2025. Bởi 2 năm qua, khi giá ở mức cao, khắp nơi trên thế giới tăng diện tích. Đến nay, lứa cà phê trồng mới này đã bắt đầu cho thu hoạch.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê Robusta thấp hơn đến 11,5%. Các nước tiêu thụ cà phê đang có tâm lý chờ đợi và hy vọng giá sẽ giảm xuống thấp hơn nữa.

Giá cà phê hiện tại tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức khá cao so với 2 năm trước. Các nhà mua hàng không mua trữ mà chỉ mua theo nhu cầu sử dụng, ngân hàng cũng không dám cho vay khi giá cà phê biến động quá lớn.

"Trong thời gian tới, giá cà phê xuống dưới 3.500 USD/tấn. Cột mốc 5.000 USD/tấn rất xa vời" - ông Bình dự báo.

Dù vậy, đây là giá trên sàn, chỉ mang tính tham khảo. Thực tế, phần lớn cà phê trên thế giới giao dịch trực tiếp với nhau với tỉ lệ hơn 90%.

Theo cập nhật mới nhất của hải quan, tính đến 15-12-2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,143 triệu tấn cà phê Robusta, trị giá 5,858 tỉ USD.

Đơn giá xuất khẩu bình quân Robusta trong gần cả năm 2025 lên đến 5.125 USD/tấn, tăng 40,8% so với năm 2024.

Giá cà phê hôm nay 31-12: Robusta tăng phiên thứ 5

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

