Giá cà phê hôm nay 31-12: Robusta tăng phiên thứ 5

31-12-2025 - 09:07 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với Robusta nhưng Arabica đi lùi nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 31-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng 1,05%-1,57%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm nhẹ dưới 0,5%.

Ở kỳ hạn tham chiếu giao kỳ hạn giao ngay tháng 1-2026, giá Robusta tăng mạnh 73 USD/tấn, lên 4.092 USD/tấn; tháng 3-2026, giá Robusta tăng 61 USD/tấn, lên 3.945 USD/tấn.

Như vậy, trong 5 phiên giao dịch liên tiếp gần đây, giá cà phê Robusta đều tăng, tổng mức tăng ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026 là 288 USD/tấn.

Trong khi đó, giá Arabica giao tháng 3-2026 giảm 40 USD/tấn, còn 7.720 USD/tấn, tương đương 201.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 31-12: Robusta tăng phiên thứ 5 - Ảnh 1.

Giá cà phê biến động từng ngày

Giá cà phê hôm nay dự báo sẽ tăng mạnh trở lại từ mức 97.400 đồng/kg nhưng vẫn chưa đến mốc 100.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta gần đây tăng được cho là do ảnh hưởng thông tin bão lũ ở Indonesia, nước trồng cà phê Robusta gần 90%.

Lũ lụt gây thiệt hại đáng kể cho kho bãi, hạ tầng và sinh kế cộng đồng. Tại các vùng sản xuất Arabica, đặc biệt ở Sumatra và Aceh, hoạt động logistics cà phê được dự báo sẽ gặp nhiều gián đoạn do ngập lụt và sạt lở, kéo theo nguy cơ chậm trễ giao hàng trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, so với giá Arabica, giá Robusta đang rẻ là yếu tố giúp Robusta được ưa chuộng.

Đối thủ sầu riêng Việt Nam, Thái Lan bất ngờ đón tin buồn: Nhiều giống cao cấp giá thấp nhất 10 năm, nhà vườn lao đao


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

