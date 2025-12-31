Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá nickel đạt mốc kỷ lục của 9 tháng

31-12-2025 - 06:55 AM | Thị trường

Giá nickel giao dịch trên sàn hàng hóa London (LME) đã có thời điểm tăng 4,7%, lên 16.560 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 3/2025.

Giá nickel vừa vọt lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng, sau khi Indonesia - quốc gia sản xuất nickel lớn nhất thế giới - phát tín hiệu sẽ cắt giảm sản lượng nhằm hỗ trợ giá.

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Bahlil Lahadalia, sản lượng nickel của nước này dự kiến sẽ được điều chỉnh giảm trong năm 2026, nhằm đưa cung – cầu thị trường về trạng thái cân bằng hơn.

Ngay sau thông tin trên, giá nickel giao dịch trên sàn hàng hóa London (LME) đã có thời điểm tăng 4,7%, lên 16.560 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 3/2025. Đà tăng này giúp nickel nối dài nhịp phục hồi bắt đầu từ giữa tháng 12/2025, đồng thời đưa kim loại này thoát khỏi vùng giá thấp kéo dài trước đó.

Indonesia hiện chiếm gần 70% tổng sản lượng nickel toàn cầu, nhờ mở rộng mạnh hoạt động khai thác trong suốt thập kỷ qua. Nickel là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất thép không gỉ và pin xe điện.

Tuy nhiên, tính chung cả năm 2025, nickel vẫn nằm trong nhóm kim loại có diễn biến kém tích cực trên LME. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu yếu của lĩnh vực pin xe điện, khi các hãng sản xuất chuyển dần sang những công nghệ pin thay thế ít phụ thuộc nickel hơn.

Ở chiều cung, sản lượng từ Indonesia vẫn tiếp tục gia tăng trong phần lớn thời gian của năm, bất chấp giá giảm sâu, khiến lượng tồn kho nickel tại các kho do LME theo dõi tăng nhanh.

Giới phân tích cho rằng triển vọng giá nickel trong năm 2026 sẽ phụ thuộc lớn vào chính sách điều tiết sản lượng của Indonesia. Chính phủ nước này có thể kiểm soát nguồn cung thông qua việc siết chặt cấp hạn ngạch khai thác – được gọi là RKAB theo quy định trong nước.

Đối thủ sầu riêng Việt Nam, Thái Lan bất ngờ đón tin buồn: Nhiều giống cao cấp giá thấp nhất 10 năm, nhà vườn lao đao

Theo Diệu Linh

VTV

