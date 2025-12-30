Sơn và chất phủ bền vững: Đòn bẩy tăng giá trị công trình

Nâng giá trị công trình nhờ yếu tố bền vững

Nhiều năm trở lại đây, "giá trị công trình" không chỉ được đo lường bởi vị trí hay quy mô, mà ngày càng gắn bó mật thiết với mức độ thân thiện môi trường và không gian sống bền vững. Hội đồng Công trình xanh Thế giới (WGBC) cho hay vào năm 2021, giá trị tài sản của các công trình xanh đã tăng 7% so với công trình truyền thống. Báo cáo mới nhất năm 2025 của WGBC còn chỉ ra, các tòa nhà xanh (văn phòng, căn hộ…) có giá thuê tốt hơn 11% cùng tỷ lệ lấp đầy cao.

Các khảo sát thị trường cũng cho thấy nhu cầu thuê mua cao, cũng như chiến lược gia tăng nguồn cung công trình xanh của các chủ đầu tư hiện nay. Theo JLL (2024), 74% chủ doanh nghiệp địa ốc sẵn sàng đầu tư nhiều hơn và 87% khách thuê ưu tiên lựa chọn bất động sản xanh. Chứng nhận xanh cũng là yếu tố ESG được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất bởi khách thuê tại Châu Á - Thái Bình Dương, theo CBRE (2025).

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng coi trọng các tiêu chí bền vững, hạng mục sơn và chất phủ - vốn chiếm diện tích thi công lớn - không chỉ dừng lại ở vai trò thẩm mỹ mà đang được các chủ đầu tư nhìn nhận như một yếu tố quan trọng, góp phần tăng giá trị và tính bền vững cho công trình.

Tiếp cận bài toán này từ góc nhìn chủ đầu tư, Dulux Professional - thương hiệu sơn trang trí dành riêng cho phân khúc dự án đã ngày càng hoàn thiện hệ giải pháp, gắn hiệu quả kinh tế với mục tiêu phát triển bền vững. Đáng chú ý, các sản phẩm được cung cấp đồng bộ và bền vững trên toàn chuỗi giá trị, từ nhà máy chuẩn LEED Gold cho đến công trường thực địa.

Giải pháp sơn và chất phủ bền vững cho công trình xanh

Để tạo ra các giải pháp sơn phủ bền vững, Dulux Professional đã sớm đầu tư vào sản xuất xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm tác động môi trường ngay từ đầu chuỗi giá trị. Nỗ lực này được thể hiện qua cột mốc nhà máy sơn trang trí tại Bình Dương của AkzoNobel mới đây được công nhận là nhà máy sơn và chất phủ đạt chuẩn LEED Gold một cách toàn diện từ khối văn phòng (Office) đến khối nhà máy (Factory) tại Việt Nam.

Tại đây, các sản phẩm sơn trang trí của Dulux Professional được sản xuất với công nghệ vượt trội, hướng đến mục tiêu giúp chủ đầu tư và nhà thầu tối ưu chi phí và giảm phát thải carbon trong suốt vòng đời công trình - từ khâu thi công, vận hành đến bảo trì lâu dài.

Công nghệ sản xuất tiên tiến tại nhà máy AkzoNobel Bình Dương giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư và vận hành cho suốt vòng đời dự án.

Cụ thể ở bước thi công, các dòng sơn ngoại thất hiệu suất cao có mật độ che phủ hiệu quả như Dulux Professional WeatherShield® Express cho phép tiết kiệm lượng sơn đáng kể, rút ngắn thời gian thi công nhờ ít lớp sơn hơn và không cần sơn lót. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp về tiến độ và ngân sách, đồng thời góp phần giảm phát thải carbon trong giai đoạn xây dựng theo chuẩn xanh.

Bước vào khâu vận hành tòa nhà, các giải pháp sơn phủ bền vững thể hiện rõ khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu cho công trình. Công nghệ phản xạ nhiệt Keep Cool™ được ứng dụng trong các sản phẩm sơn ngoại thất Dulux Professional WeatherShield® giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ vào công trình, qua đó giảm chi phí tiêu thụ điện năng cho các thiết bị điều hòa - làm mát.

Chi phí bảo trì cũng được giảm thiểu đáng kể, đặc biệt ở các công trình ven biển. Dulux Professional WeatherShield® Oceanguard cung cấp lời giải thực tế cho bài toán bảo vệ bề mặt ở nơi khí hậu khắc nghiệt. Các đặc tính kháng muối biển, bảo vệ màu sắc và chống rêu, nấm mốc hiệu quả của sơn giúp công trình duy trì vẻ ngoài bền đẹp, ổn định giá trị tài sản trong dài hạn.

Cùng với đó là giải pháp WeatherShield Flexx hạn chế rạn nứt tường ngoại thất do biến động nhiệt, góp phần bảo vệ các mặt đứng công trình khi tiếp xúc lâu dài với nắng nóng. Đối với tòa nhà văn phòng hoặc thương mại, việc giảm thiểu gián đoạn do sơn lại sẽ tối ưu hiệu suất khai thác và duy trì danh tiếng "công trình bền vững với thời gian".

Ở không gian sử dụng, Dulux Professional Lau Chùi với công nghệ chống bám bẩn cũng duy trì trạng thái sạch sẽ cho bề mặt sơn nội thất, kéo dài chu kỳ sơn lại lên đến hàng chục năm, giảm thiểu chi phí bảo dưỡng. Những lợi ích này chưa bộc lộ ngay trong ngắn hạn, song là tiêu chí không thể bỏ qua khi đánh giá hiệu quả tài chính dài hạn của mỗi dự án.

Công nghệ bảo vệ bề mặt tiên tiến của Dulux Professional giúp kéo dài tuổi thọ công trình và giảm thiểu chi phí bảo trì trong dài hạn.

Đặc biệt, các giải pháp sơn phủ bền vững còn tác động trực tiếp đến chất lượng không khí và sức khỏe người dùng. Dulux Professional phát triển danh mục giải pháp sơn nội thất VOC thấp, minh bạch tác động môi trường EPD và đạt chứng nhận sản phẩm xanh GreenGuard Gold. Qua đó, các sản phẩm góp phần giúp dự án được "cộng điểm" khi đánh giá các tiêu chuẩn công trình xanh (LEED, LOTUS, BREEAM, BCA GREENMARK…).

Với hệ sinh thái giải pháp xanh đa dạng cho phân khúc dự án, Dulux Professional hiện là đối tác bền vững hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng tại Việt Nam. Cùng với quy trình sản xuất chuẩn LEED Gold, thương hiệu đang tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư và kiến trúc sư hiện thực hóa mục tiêu phát triển công trình xanh, nâng tầm giá trị tài sản cho dự án.