Lotus Chat bất ngờ leo hạng trên App Store và Play Store, phản ánh nhu cầu mới của người dùng Việt

30-12-2025 - 20:22 PM | Thị trường

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến bảo mật thông tin cá nhân, Lotus Chat ghi nhận mức tăng trưởng thứ hạng đáng chú ý trên cả App Store và Google Play Store.

Lotus Chat leo hạng trên bảng xếp hạng ứng dụng tại Việt Nam

Theo ghi nhận từ các bảng xếp hạng ứng dụng tại Việt Nam, Lotus Chat đang có những bước tiến rõ rệt trong thời gian ngắn. Trên Google Play Store, ứng dụng hiện xếp hạng 9 trong danh sách ứng dụng Communication hàng đầu. Trong khi đó, trên Apple App Store, Lotus Chat đứng ở vị trí 53 trong danh sách ứng dụng miễn phí.

Lotus Chat bất ngờ leo hạng nhanh chóng trong những ngày vừa qua, thậm chí có ngày còn vượt mặt Facebook.

Đáng chú ý hơn, tại bảng xếp hạng Top ứng dụng Mạng xã hội dành cho người dùng iPhone ở Việt Nam, Lotus Chat đã vươn lên vị trí số 10, xếp trên Facebook trong cùng danh mục. Đây là một diễn biến hiếm gặp với một ứng dụng chat nội địa, đặc biệt khi xét đến thời gian xuất hiện trên thị trường chưa quá dài.

Thứ hạng phản ánh sự thay đổi trong hành vi người dùng

Việc Lotus Chat leo hạng không đơn thuần là câu chuyện về số lượt tải. Kết quả này phần nào phản ánh tâm lý chung của người dùng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, khi các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và cách ứng dụng sử dụng nội dung người dùng tạo ra ngày càng được quan tâm.

Trên mạng xã hội, nhiều bài viết và thảo luận xoay quanh Lotus Chat cũng ghi nhận mức độ tương tác cao, với hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận. Phần lớn nội dung tập trung vào sự tò mò của người dùng, cũng như nhu cầu tìm kiếm một ứng dụng chat khác biệt về cách tiếp cận bảo mật, thay vì chỉ bổ sung thêm tính năng giải trí.

Ứng dụng chat tập trung vào công việc và giao tiếp nhóm

Về mặt tính năng, Lotus Chat được định hướng như một ứng dụng chat phục vụ tốt cho cả nhu cầu cá nhân lẫn công việc. Nền tảng này hỗ trợ pin top chỉ định trong nhóm chat, giúp quản lý nội dung quan trọng hiệu quả hơn. Tính năng AI nhắc lịch hỗ trợ người dùng theo dõi công việc, cuộc hẹn, trong khi ghi âm cuộc gọi phục vụ nhu cầu trao đổi lại thông tin khi cần.

Một điểm được nhiều người dùng quan tâm là khả năng sử dụng bí danh khi tham gia các nhóm lạ, hạn chế việc lộ thông tin cá nhân. Lotus Chat cũng không yêu cầu tạo tài khoản mới phức tạp, giao diện được thiết kế theo hướng dễ làm quen. Theo thông tin công bố, ứng dụng không tự ý xóa file hay hình ảnh của người dùng, đồng thời cho phép chỉnh sửa tên và ảnh liên hệ trong danh bạ cá nhân để thuận tiện quản lý.

Khi ứng dụng chat quay về đúng vai trò cốt lõi

Nhìn từ câu chuyện thứ hạng, có thể thấy một xu hướng rõ ràng. Người dùng đang ưu tiên những ứng dụng chat làm tốt vai trò giao tiếp, đảm bảo an toàn và kiểm soát dữ liệu, thay vì chạy theo số lượng tính năng mở rộng. Trong bối cảnh đó, việc Lotus Chat tăng hạng trên các bảng xếp hạng lớn tại Việt Nam được xem là một tín hiệu đáng chú ý về sự thay đổi nhu cầu của thị trường.

Nếu muốn tự mình trải nghiệm Lotus Chat và đánh giá cách ứng dụng này tiếp cận bài toán bảo mật và giao tiếp, bạn có thể tải về tại đây.

Theo Phạm Hoàng

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
lotus chat

