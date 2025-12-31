Thương lái tấp nập vào tận vườn thu mua loại quả giòn, ngọt đậm, người dân Hưng Yên kiếm bộn tiền

Ổi lê Đài Loan được xem là giống cây trồng có nhiều ưu thế nổi bật như dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, tỷ lệ ra hoa, đậu quả cao và khả năng cho thu hoạch liên tục trong năm. Quả ổi giòn, ngọt đậm, có hàm lượng vitamin C dồi dào cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, và mẫu mã đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn.

Trong những năm gần đây, ổi lê Đài Loan ngày càng khẳng định giá trị kinh tế vượt trội, trở thành cây trồng chủ lực tại nhiều địa phương của tỉnh Hưng Yên. Việc mở rộng diện tích trồng ổi không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, mà còn tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.027 ha trồng ổi, sản lượng trên 15.400 tấn/năm. Từ các xã Hoàn Long, Văn Giang, Khoái Châu đến Nguyễn Trãi, Hưng Hà, nhiều vùng trồng ổi lê tập trung đã hình thành.

Cây ổi lê Đài Loan trên đồng đất xã Hoàn Long. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Hoàng Long là một trong những vùng trồng ổi lê chất lượng cao của tỉnh. Theo thống kê, toàn xã Hoàn Long hiện có khoảng 195 ha trồng ổi, trong đó hơn 170 ha đang cho thu hoạch, tập trung chủ yếu tại hai thôn Ngân Hạnh và Hòa Mục. Những ngày này, về thôn Hòa Mục – vùng trồng ổi tập trung của xã dễ dàng bắt gặp hình ảnh các vườn ổi xanh tốt, sai quả trải dài dọc hai bên đường, thương lái tấp nập vào tận vườn thu mua.

Nhằm nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm, từ năm 2020, địa phương đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông triển khai quy hoạch vùng trồng ổi theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, diện tích ổi sản xuất theo VietGAP trên toàn xã đạt khoảng 70 ha.

Các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật canh tác an toàn, hỗ trợ vật tư đầu vào, phân tích mẫu đất, mẫu nước và giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, thương hiệu ổi Hoàn Long ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường. Theo đánh giá, mỗi ha ổi lê mang lại thu nhập từ 350 – 400 triệu đồng mỗi năm , trở thành nguồn sinh kế ổn định và bền vững cho người dân địa phương.

Một trong những hộ trồng ổi lê tiêu biểu của xã Hoàn Long là anh Nguyễn Văn Cương, thôn Hòa Mục. Với 4 ha ổi sản xuất theo quy trình VietGAP, mỗi năm gia đình anh thu hoạch khoảng 120 tấn quả. Anh Cương cho biết, gia đình bắt đầu trồng ổi lê từ năm 2008.

Theo anh, đây là giống cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp nhưng cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế ổn định. Yếu tố then chốt là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, từ khâu cắt tỉa, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt, anh thường áp dụng biện pháp đốn tỉa hợp lý để "điều khiển" cây ra hoa, đậu quả trái vụ, tập trung thu hoạch từ tháng 7 âm lịch đến cuối năm – thời điểm ổi đạt độ giòn, ngọt cao, giá bán cũng cao hơn đáng kể so với chính vụ.

Theo anh Cương, việc sử dụng phân chuồng ủ mục, hạn chế phân hóa học và ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất không chỉ giúp cây sinh trưởng bền vững mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Nhờ chất lượng ổn định, sản phẩm của gia đình anh được giới thiệu, tiêu thụ chủ yếu qua các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo. Hiện nay, mỗi ngày gia đình anh thu hoạch khoảng 500 kg ổi, bán tại vườn với giá từ 28.000 – 30.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng mỗi năm.

Thực tế cho thấy, cây ổi lê không chỉ mang lại nguồn thu ổn định mà còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn. Cùng với đó, việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng trên mạng xã hội đã giúp nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản. Hiện nay, ổi lê Hưng Yên của nhiều nhà vườn đã có mặt tại các cửa hàng nông sản sạch, được dán tem truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.