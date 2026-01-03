Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 3-1: Tiếp tục tăng

03-01-2026 - 09:04 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay ghi nhận đà tăng tiếp trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2026

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 3-1 (giờ Việt Nam) - ngày giao dịch đầu tiên của năm 2026, giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng nhẹ từ 5-23 USD/tấn. Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng mạnh 2,45%-2,59%.

Cụ thể, giá Arabica ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026 tăng 190 USD/tấn, lên 7.880 USD.

Giá Robusta giao tháng 3-2026 tăng 5 USD, lên 3.954 USD/tấn; kỳ hạn giao ngay tháng 1-2026 tăng 23 USD/tấn, lên 4.132 USD.

Giá cà phê hôm nay 3 - 1: Tăng nhẹ và triển vọng thị trường 2026 - Ảnh 2.

Giá cà phê Robusta tăng liên tục gần đây

Dù giá Robusta chỉ tăng nhẹ nhưng đã tăng liên tục trong 7 phiên, kể từ ngày 23-12-2025 đến nay, với tổng mức tăng là 297 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng nhẹ, từ mức bình quân 98.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Theo một số chuyên gia, nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn tăng, hàng tồn kho ở mức thấp và nguồn cung chưa gia tăng rõ rệt là cơ sở hỗ trợ cho giá cà phê từng bước phục hồi trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc trở lại mức kỷ lục như vụ vừa qua được cho là khó xảy ra.

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ châu Phi vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi hơn 4 tỷ USD mua hàng, là 'bảo bối' giúp Việt Nam xuất khẩu bằng cả thế giới cộng lại


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

