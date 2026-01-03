Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bia Tết giảm giá sớm, ế khách dù bốc thăm tặng tiền, vé xem Word Cup 2026

03-01-2026 - 15:38 PM | Thị trường

Giảm giá kèm thêm nhiều chương trình khuyến mãi… vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để người dân mua bia Tết nhiều hơn.

Còn 1 tháng rưỡi nữa mới tới Tết Bính Ngọ 2026, song bia Tết năm nay khuyến mãi, giảm giá sớm.

Bia Tết 2026 khuyến mãi hấp dẫn nhưng vẫn ế khách trong mùa lễ hội - Ảnh 1.

Người mua cân nhắc khi chi tiền mua bia Tết số lượng lớn

Ghi nhận tại nhiều siêu thị, bia Tết được chất thành những kệ hàng cao ngút với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi.

Chị Tâm An, phường Hoàng Mai, Hà Nội cho biết mọi năm gia đình thường mua vài thùng bia để biếu tặng và sử dụng trong dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, gia đình dự tính sẽ chuyển sang sử dụng bánh kẹo, giỏ quà trái cây tặng người thân.

Nếu trước đây, anh Khang, chủ hiệu tạp hóa ở phường Đông Ngạc, Hà Nội, nhập mấy trăm thùng bia Tết về bán. Đây là phân khúc mang lại lợi nhuận tốt cho cửa hàng tạp hóa trong mùa Tết, nhưng năm nay anh cân nhắc chỉ nhập mấy chục thùng các loại về bán cầm chừng chờ Tết.

"Khách hàng chủ yếu mua phục vụ liên quan tất niên, thờ cúng nên nhu cầu thấp, lượng tiêu thụ giảm 50-60% so với những năm trước đây" - anh Khang nói.

Theo anh Khang, cửa hàng không dám tăng giá bán, thậm chí có thể điều chỉnh giảm nếu khách mua với số lượng từ 1 thùng trở lên.

Tại các hệ thống siêu thị, sức mua bia những ngày vừa qua có tăng nhưng khó đạt kỳ vọng bởi gian hàng bia Tết khá ít người ghé thăm, doanh số so với mùa Tết nhiều năm trước sụt giảm mạnh. Dù để kích cầu, siêu thị, nhãn hàng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi lớn.

Tại siêu thị Lotte Mart, phường Tây Hồ, bia Heineken giảm từ 453.600 đồng/thùng, xuống 435.000 đồng; bia Budweiser Sleek giảm từ 463.200 đồng/thùng xuống còn 425.000 đồng...

Cùng với đó, các hãng bia kích cầu tiêu dùng theo cách là mua bia có cơ hội tặng chuyến đi xem World Cup 2026, trúng tiền mặt tới 150 triệu đồng...

Bia Tết 2026 khuyến mãi hấp dẫn nhưng vẫn ế khách trong mùa lễ hội - Ảnh 3.

Bia Tết 2026 khuyến mãi hấp dẫn nhưng vẫn ế khách trong mùa lễ hội - Ảnh 4.

Bia Tết 2026 khuyến mãi hấp dẫn nhưng vẫn ế khách trong mùa lễ hội - Ảnh 5.

Bia Tết giảm giá vẫn vắng khách tới gian hàng

Bóc trần loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả

Theo Lê Thúy

Người lao động

tết 2026, bia

