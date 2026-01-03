Lộ loạt trang bị đồn đoán của VinFast Limo bản 'full' tại Việt Nam: Mâm lớn, ghế giả da, cần số mới cùng nhiều nâng cấp ‘đáp lại’ tranh luận từ MXH

Trong suốt cả tháng qua xuất hiện một số hình ảnh chụp lại được những chiếc xe mang ngoại hình giống VinFast Limo Green nhưng có tinh chỉnh một vài chi tiết, ví dụ như bộ mâm. Có nhiều thông tin đồn đoán cho rằng đây là bản cao cấp hơn của Limo Green với tên gọi có thể là Limo Family.

Một số hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy bộ mâm mới của mẫu xe giống VinFast Limo Green. Ảnh: ST

Chiếc MPV mới được bắt gặp chạy thử trên đường. Ảnh: ST

Những ngày gần đây, một số hình ảnh được cho là thông tin trang bị chi tiết của mẫu MPV mới của VinFast tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, mẫu xe tạm gọi là VinFast Limo Family sẽ có một vài điểm nhấn giúp phân biệt được với Limo Green ngay từ diện mạo. Bộ mâm mới sẽ có kích thước 19 inch, phù hợp với hình ảnh chụp lại được chiếc xe "lạ" trên đường. Đèn định vị LED ban ngày sẽ là dạng cánh chim tương tự VF 8 hay VF 9. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và tích hợp xi nhan.

Kích thước xe mới có thể vẫn tương đương Limo Green, còn khối lượng xe theo ảnh rò rỉ là 1.875 kg.

VinFast "Limo Family" sẽ có nhiều điểm mới phân biệt được từ bên ngoài. Ảnh dựng đồ họa AI.

Ở nội thất, mẫu MPV mới được cho là sẽ có khá nhiều điểm mới, bao gồm ghế bọc giả da, điều hòa 2 vùng cùng vô-lăng có tích hợp đầy đủ nút bấm - chi tiết từng gây tranh luận trên mạng xã hội ở thời điểm Limo Green ra mắt. Một điểm mới nữa là bản này sẽ chuyển cần số ra sau vô-lăng, chứ không phải núm ở bảng điều khiển trung tâm như trước. Màn hình giải trí 10,1 inch, hiện chưa rõ có kết nối Apple CarPlay/Android Auto hay không.

Nội thất bản Limo mới hứa hẹn sẽ hiện đại hơn hẳn. Ảnh dựng đồ họa AI.

Hệ truyền động điện của xe mới khả năng giữ nguyên giống Limo Green. Theo bức ảnh rò rỉ, xe dùng động cơ 201 mã lực, 280 Nm mô-men xoắn, dẫn động trước, đi kèm pin 60,13 kWh cho tầm vận hành 450 km theo chuẩn NEDC. Thời gian sạc nhanh 10-70% trong 30 phút.

Nếu đúng mang những trang bị nâng cấp như trên, VinFast Limo bản cao cấp nhiều khả năng sẽ có giá cao hơn đáng kể so với Limo Green - mẫu xe đang có giá niêm yết 749 triệu đồng.