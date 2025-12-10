Cuộc đua doanh số giữa xe điện và xe xăng lại có thêm một bước ngoặt mới - lần này ở phân khúc MPV phổ thông. Mẫu xe điện VinFast Limo Green, được thiết kế nhắm đến nhóm khách hàng chạy taxi và dịch vụ vận tải, đã tạo ra một kỷ lục bán hàng ấn tượng.

Limo Green bùng nổ doanh số sau 4 tháng mở bán.

Trong tháng 11, Limo Green đã bàn giao đến tay khách hàng 9.642 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với con số 4.160 xe bán ra của tháng trước. Tổng doanh số cộng dồn của mẫu xe điện này, chỉ sau 4 tháng mở bán đã đạt 16.182 chiếc.

Để so sánh, chiếc Mitsubishi Xpander - vua doanh số dòng MPV phổ thông nhiều năm gần đây - ghi nhận doanh số tháng 11/2025 là 2.234 chiếc. Nếu chỉ so tháng 11, doanh số của Limo Green cao gấp hơn 4 lần đối thủ. Nếu tính cộng dồn từ đầu năm, mẫu MPV của VinFast cũng đã sắp đuổi kịp Xpander (17.316 chiếc).

Doanh số từng tháng của Mitsubishi Xpander và VinFast Limo Green trong năm 2025.

Với đà doanh số này, khả năng rất cao mẫu MPV của VinFast sẽ tiếp tục đạt doanh số ấn tượng trong tháng cuối cùng của năm, vượt qua một "thành trì quan trọng" khác của xe xăng là Xpander để thống trị phân khúc MPV phổ thông.

Trước đó, một số mẫu xe khác của VinFast như VF 5 hay VF 6 đều đã bỏ xa các đối thủ để trở thành "vua doanh số" ở phân khúc của mình.