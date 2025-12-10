Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoan sâu hơn 2.000 mét dưới biển, phát hiện mỏ dầu lớn trữ lượng gần 200 triệu thùng

10-12-2025 - 16:26 PM

Quốc gia châu Âu vừa phát hiện một mỏ dầu mới có quy mô đáng kể, trong bối cảnh nhu cầu khí đốt duy trì ở mức cao.

Vår Energi – nhà sản xuất dầu khí độc lập lớn nhất hoạt động trên thềm lục địa Na Uy (NCS) – vừa công bố phát hiện một mỏ dầu mới tại giếng thăm dò Goliat North, nằm cách mỏ Goliat khoảng 5 km về phía bắc. Phát hiện này được đánh giá là cú hích quan trọng giúp mở rộng tổng trữ lượng đã xác định tại khu vực Goliat Ridge và có khả năng được kết nối trực tiếp với đơn vị lưu trữ và xuất dầu nổi (FPSO) Goliat đang vận hành gần đó.

Theo Vår Energi, phát hiện mới là một phần trong chương trình khoan quy mô lớn tại Goliat Ridge, nơi công ty và đối tác Equinor dự kiến thực hiện tổng cộng bốn giếng thăm dò. Việc khoan giếng 7122/7-8 đã mang lại những kết quả đáng chú ý về địa chất và trữ lượng dầu khí.

Dữ liệu ban đầu cho biết giếng thăm dò phát hiện ranh giới khí – dầu ở độ sâu khoảng 1.255 mét dưới mực nước biển nhưng không xác định được ranh giới dầu – nước tại tầng nông hơn. Khi đi sâu hơn, giếng khoan gặp cột khí/dầu dày khoảng 6 mét trong tầng Fruholmen thuộc phân nhóm Realgrunnen, nơi các lớp đá chứa có chất lượng tốt.

Đáng chú ý nhất là tại tầng Kobbe, giếng khoan ghi nhận cột dầu cao tới 17 mét, trong đó có 12 mét đá chứa có chất lượng rất tốt. Ranh giới dầu/nước tại tầng này xuất hiện ở độ sâu 2.048 mét dưới mực nước biển. Dù giếng không được thử vỉa, nhóm kỹ sư đã tiến hành thu thập mẫu và dữ liệu địa chất một cách toàn diện để phục vụ giai đoạn đánh giá tiếp theo.

Giếng 7122/7-8 được khoan đến độ sâu thẳng đứng 2.197 mét và kết thúc tại tầng Kobbe thuộc kỷ Tam Điệp giữa. Với phát hiện mới, Vår Energi ước tính tổng trữ lượng đã xác định tại Goliat Ridge đạt từ 39 đến 108 triệu thùng dầu quy đổi (boe). Nếu tính cả nguồn tài nguyên tiềm năng bổ sung, tổng tiềm năng của khu vực có thể lên tới 200 triệu boe.

Việc gia tăng trữ lượng tại các khu vực gần mỏ đang khai thác phù hợp với chiến lược mà nhiều công ty dầu khí tại Na Uy đang theo đuổi: tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có để kết nối các mỏ mới, thay vì đầu tư vào những dự án hoàn toàn độc lập tốn kém hơn. Chiến lược này giúp tối ưu chi phí phát triển mỏ và nâng cao sản lượng khai thác trong bối cảnh nhu cầu khí đốt tại châu Âu vẫn duy trì ở mức cao.

Năm nay, Equinor cũng đã phát hiện một mỏ dầu và một mỏ khí mới gần mỏ Johan Castberg ở Biển Barents. Theo kế hoạch, các phát hiện này đang được đánh giá để triển khai mô hình kết nối với mỏ Bắc Cực trọng điểm, vốn đã bắt đầu xây dựng đầu năm nay.

Kể từ năm 2022, Na Uy đã tăng mạnh sản lượng khí đốt và vượt Nga để trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu. Quốc gia Bắc Âu này – không thuộc Liên minh châu Âu nhưng là thành viên sáng lập NATO và đối tác quan trọng của EU và Anh – đang duy trì vai trò chiến lược trong an ninh năng lượng của khu vực.

Song song đó, các mỏ dầu quy mô lớn như Johan Castberg – mỏ dầu cực bắc và lớn thứ hai của Na Uy tại Biển Barents – cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao sản lượng dầu thô của nước này.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ Na Uy, ngành dầu khí tiếp tục là trụ cột kinh tế quan trọng và là nguồn đóng góp lớn nhất cho quỹ đầu tư quốc gia – quỹ tài sản lớn nhất thế giới.

Khánh Vy

