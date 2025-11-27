Đột kích công ty công nghệ ở Đà Nẵng: Công an phát hiện hàng chục kỹ sư Việt viết code cho loạt web cá cược, điều phối dòng tiền chảy về đối tác Campuchia

Hiện trường vụ việc tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: BCA.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) cùng Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố 19 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 19/11, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê bất ngờ kiểm tra địa điểm tại số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 63 người đang sử dụng máy tính kết nối Internet với nhiều dấu hiệu nghi liên quan hoạt động phạm tội công nghệ cao, nên lập tức tiến hành xác minh.

Từ các thông tin thu thập ban đầu, công an xác định Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) là người đứng đầu cơ sở. Khoảng năm 2019, Duy được một phụ nữ chưa rõ danh tính (theo lời khai người này cư trú tại Thái Lan hoặc Campuchia) thuê thành lập và điều hành một đơn vị chuyên phát triển phần mềm để triển khai các dự án công nghệ do người này giao.

Duy sau đó tuyển nhân sự, lập nhiều bộ phận chuyên lập trình, gia công phần mềm giải trí thể thao, game và ứng dụng giao dịch tiền ảo. Đến năm 2022, Duy tiếp tục nhận Lê Công Sơn (SN 1988, cùng địa phương) vào làm và giao Sơn phụ trách quản lý các dự án của cơ sở.

Đầu năm 2023, Duy tiếp tục phối hợp với một người nam tên là Torres (trú tại Campuchia) thực hiện các dự án Website cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa… . Người này yêu cầu cơ sở của Duy thực hiện việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo (như USDT, ETH…), kiểm tra bảo trì hoặc "Fix" lỗi của các Website này trong quá trình vận hành…

Để thực hiện các dự án cờ bạc này, Duy thuê văn phòng để làm địa điểm, thành lập mô hình hoạt động như một công ty, đặt tên cho cơ sở để lấy danh nghĩa công ty để tuyển dụng hàng loạt nhân viên chuyên môn vào làm việc. Duy đã tổ chức hoạt động rất tinh vi và sử dụng các thủ đoạn tối ưu hoá tính bảo mật nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn hình thành các nhóm "Chat" thiết lâp từ nước ngoài để đảm bảo tính bảo mật.

Quá trình hoạt động, Duy, Sơn yêu cầu tất cả các nhân viên trong cơ sở phải sử dụng biệt danh, không sử dụng tên thật và chỉ được dùng máy tính của cơ sở cấp, không làm việc trên máy tính, điện thoại cá nhân để tránh lộ thông tin cá nhân, nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng...

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang Website cá cược trực tuyến trên internet gồm: https://vt88.com; https://soi.bet, https://tic88.com, https://mi88.com,https://zo88.com.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã phát hiện và đồng loạt kiểm tra thêm 04 cơ sở khác trực thuộc hệ thống; đồng thời tạm giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 2 xe ô tô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền cùng số tiền mặt hơn 1,27 tỷ đồng… Đáng chú ý, trong số 63 nhân viên của công ty thì tất cả đều đã tốt nghiệp đại học chuyên nghành công nghệ máy tính, tài chính kế toán.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố 19 đối tượng có liên quan. Ảnh: BCA.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Trần Lê Duy và đồng bọn đã có hành vi tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí của từng người, từng nhóm người để thực hiện việc xây dựng và cập nhật các Website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp – rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



