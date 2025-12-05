Drone bay vù vù trên những dãy nhà bỏ hoang phát hiện điểm bất thường, cảnh sát khui ra đường dây tội phạm gây thiệt hại 1,1 tỷ USD tại một quốc gia Đông Nam Á

Tại các điểm nóng khai thác tiền điện tử bất hợp pháp của Malaysia, cuộc săn lùng bắt đầu từ trên trời.

Máy bay không người lái bay vù vù trên các dãy cửa hàng và những ngôi nhà bỏ hoang, tìm kiếm những điểm nóng bất ngờ, dấu hiệu nhiệt của những cỗ máy không nên hoạt động. Trên mặt đất, cảnh sát mang theo các cảm biến cầm tay để phát hiện việc sử dụng điện bất thường. Đôi khi, cuộc truy đuổi lại mang tính công nghệ thấp hơn: người dân gọi điện phàn nàn về tiếng chim kêu lạ, nhưng cảnh sát lại phát hiện ra âm thanh tự nhiên được sử dụng để che giấu tiếng gầm rú của máy móc sau những cánh cửa đóng kín.

Các công cụ này tạo thành một mạng lưới giám sát di động trong việc truy đuổi những kẻ đào Bitcoin bất hợp pháp.

Những kẻ đào này đặt các giàn đào tại cửa hàng trống đến những ngôi nhà hoang, lắp đặt tấm chắn nhiệt để che giấu ánh sáng từ giàn máy. Chúng trang bị camera quan sát, hệ thống an ninh hạng nặng và các tấm chắn kính vỡ tại lối vào để ngăn chặn những vị khách không mời mà đến.

Đây là trò chơi mèo vờn chuột giữa những kẻ đào Bitcoin và chính quyền Malaysia, những người đã ghi nhận khoảng 14.000 điểm đào Bitcoin bất hợp pháp trong năm năm qua. Theo Bộ Năng lượng, nạn trộm cắp điện đã gây thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đô la cho công ty năng lượng nhà nước Tenaga Nasional, hay TNB, trong thời gian đó. Và tình hình đang gia tăng nhanh chóng - tính đến đầu tháng 10, khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục (trước khi sập giá hơn 30% và phục hồi trở lại), chính quyền đã ghi nhận khoảng 3.000 vụ trộm cắp điện liên quan đến hoạt động khai thác.

Hiện tại, Malaysia đang tăng cường ứng phó. Vào ngày 19/11, chính phủ đã thành lập một ủy ban đặc biệt liên ngành do Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương Malaysia và TNB điều hành. Lực lượng đặc nhiệm này có kế hoạch phối hợp trấn áp các nhà khai thác bất hợp pháp.

“Nó trở thành một thách thức đối với hệ thống của chúng tôi”, ông Akmal Nasrullah Mohd Nasir, Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước cho biết.

Đào Bitcoin là một cuộc thi tính toán. Những giá máy móc chuyên dụng, được gọi là "giàn đào", thực hiện hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây với hy vọng xác thực các giao dịch. Khi chúng hoạt động đúng, các thợ đào sẽ kiếm được tiền.

Giá Bitcoin trong năm 2025.

Đây là một ngành kinh doanh lớn. Trên toàn cầu, hoạt động khai thác Bitcoin tiêu tốn nhiều điện năng hơn tổng mức tiêu thụ ở Nam Phi hoặc Thái Lan. Theo báo cáo của Trung tâm Tài chính Thay thế Cambridge, hơn 75% hoạt động đó hiện diễn ra tại Hoa Kỳ. Thị phần của Malaysia trong ngành này lại khá mờ nhạt. Vào tháng 1/2022, quốc gia này chiếm 2,5% hashrate toàn cầu - một thước đo sức mạnh tính toán.

Điều rõ ràng là các thợ đào ở Malaysia có tài năng trong việc tái sử dụng những không gian khác thường. Việc khai thác Bitcoin ở Malaysia là hợp pháp miễn là các nhà khai thác có được điện năng hợp pháp và đóng thuế.

“Tôi không thấy bất kỳ hoạt động khai thác nào được quản lý tốt có thể được coi là thành công về mặt pháp lý”, Akmal, người đã tham gia một số cuộc đột kích vào năm ngoái khẳng định.

Ông còn đi xa hơn nữa, cho rằng số lượng lớn các trang trại khai thác Bitcoin bất hợp pháp và hành vi của những người đứng sau chúng cho thấy sự tham gia của tội phạm có tổ chức.

“Rõ ràng là nó được điều hành bởi một tổ chức tội phạm, bởi vì chúng rất dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác,” Akmal nói. “Nó có cách thức hoạt động riêng.”