Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá rau xanh hạ nhiệt

05-12-2025 - 13:42 PM | Thị trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, sẽ tiếp tục hỗ trợ sản xuất để bảo đảm nguồn cung dịp Tết.

Sau mưa lũ, xu hướng giảm giá ra xanh là nhờ nguồn cung tăng lên, nhất là nhóm rau ăn lá. Ghi nhận thực tế tại Hà Nội cho thấy, giá nhiều loại rau xanh bắt đầu giảm từ 20 - 30% so với thời điểm cao nhất của tháng 11. Su hào còn 12.000 - 17.000 đồng/củ, súp lơ trắng 20.000 đồng/cây, bắp cải 17.000 đồng/kg; các loại cải như cải mơ, cải cúc, cải ngọt dao động 10.000 - 12.000 đồng/mớ... Riêng cà chua vẫn neo ở mức 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Nhiều tiểu thương cho biết, dù giá đã giảm đáng kể nhưng vẫn chưa quay lại mức trước bão, do nguồn cung chỉ mới phục hồi một phần.

Ngoài ra, giá rau xanh khó giảm sâu trong thời gian ngắn, bởi nguồn cung chưa hoàn toàn phục hồi. Bên cạnh đó, thương lái vẫn thu gom nhiều để đưa vào các tỉnh miền Trung, khiến lượng rau tiêu thụ chưa dồi dào như bình thường.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, năm nay, mưa lũ, bão đã gây thiệt hại nặng nề với ngành trồng trọt. Cục đã gửi thư đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật tham gia hỗ trợ địa phương.

Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã đóng góp hạt giống, vật tư. Cục sẽ tiếp tục thông tin kịp thời cho các địa phương để chủ động sản xuất, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho Tết Nguyên đán.

Năm nay, mưa lũ, bão đã gây thiệt hại nặng nề với ngành trồng trọt. Tính riêng trong tháng 10, 11/2025, tổng diện tích bị thiệt hại tương đối lớn, lên tới 113.925 ha, gồm: 14.700 ha lúa, 39.663 ha rau màu, 59.000 ha cây công nghiệp và cây lâu năm. Riêng bão số 13 gây thiệt hại khoảng 55.300 ha; đợt mưa lũ cuối tháng 11 gây thiệt hại khoảng 58.600 ha.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết Cục sẽ tiếp tục thông tin kịp thời cho các địa phương để chủ động sản xuất, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho Tết Nguyên đán.

Đồng thời theo dõi sát tình hình sản xuất, triển khai các giải pháp khắc phục, nhất là với khu vực Nam Trung Bộ nơi hệ thống thủy lợi bị hư hại nặng. Tổng hợp nhu cầu giống và vật tư mà các địa phương đề xuất để tiếp tục hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông - vụ đông xuân 2025 - 2026.

Giá rau, trái cây ở chợ đầu mối bắt đầu rẻ

Theo Hòa An

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng

Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng Nổi bật

Dân tình Việt "kêu ầm trời" vì một thứ tăng giá còn hơn cả vàng: Nguy cơ không mua bây giờ là còn lên nữa

Dân tình Việt "kêu ầm trời" vì một thứ tăng giá còn hơn cả vàng: Nguy cơ không mua bây giờ là còn lên nữa Nổi bật

Mỹ miễn thuế với một loại sản vật tỷ đô, nông dân Philippines vẫn gặp khó vì giá rẻ, Việt Nam cũng đang chứng kiến giá lao dốc

Mỹ miễn thuế với một loại sản vật tỷ đô, nông dân Philippines vẫn gặp khó vì giá rẻ, Việt Nam cũng đang chứng kiến giá lao dốc

13:24 , 05/12/2025
Các hãng ô tô ở Việt Nam thay đổi

Các hãng ô tô ở Việt Nam thay đổi

13:01 , 05/12/2025
Thương mại Mỹ - Ấn gặp trắc trở, một ngành hàng chủ lực của Việt Nam lại được gọi tên

Thương mại Mỹ - Ấn gặp trắc trở, một ngành hàng chủ lực của Việt Nam lại được gọi tên

11:44 , 05/12/2025
“Vua xe ga” của Honda ra mắt; Dream 2026 về Việt Nam

“Vua xe ga” của Honda ra mắt; Dream 2026 về Việt Nam

11:15 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên