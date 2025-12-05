Giá rau xanh hạ nhiệt

Sau mưa lũ, xu hướng giảm giá ra xanh là nhờ nguồn cung tăng lên, nhất là nhóm rau ăn lá. Ghi nhận thực tế tại Hà Nội cho thấy, giá nhiều loại rau xanh bắt đầu giảm từ 20 - 30% so với thời điểm cao nhất của tháng 11. Su hào còn 12.000 - 17.000 đồng/củ, súp lơ trắng 20.000 đồng/cây, bắp cải 17.000 đồng/kg; các loại cải như cải mơ, cải cúc, cải ngọt dao động 10.000 - 12.000 đồng/mớ... Riêng cà chua vẫn neo ở mức 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Nhiều tiểu thương cho biết, dù giá đã giảm đáng kể nhưng vẫn chưa quay lại mức trước bão, do nguồn cung chỉ mới phục hồi một phần.

Ngoài ra, giá rau xanh khó giảm sâu trong thời gian ngắn, bởi nguồn cung chưa hoàn toàn phục hồi. Bên cạnh đó, thương lái vẫn thu gom nhiều để đưa vào các tỉnh miền Trung, khiến lượng rau tiêu thụ chưa dồi dào như bình thường.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, năm nay, mưa lũ, bão đã gây thiệt hại nặng nề với ngành trồng trọt. Cục đã gửi thư đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật tham gia hỗ trợ địa phương.

Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã đóng góp hạt giống, vật tư. Cục sẽ tiếp tục thông tin kịp thời cho các địa phương để chủ động sản xuất, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho Tết Nguyên đán.

Năm nay, mưa lũ, bão đã gây thiệt hại nặng nề với ngành trồng trọt. Tính riêng trong tháng 10, 11/2025, tổng diện tích bị thiệt hại tương đối lớn, lên tới 113.925 ha, gồm: 14.700 ha lúa, 39.663 ha rau màu, 59.000 ha cây công nghiệp và cây lâu năm. Riêng bão số 13 gây thiệt hại khoảng 55.300 ha; đợt mưa lũ cuối tháng 11 gây thiệt hại khoảng 58.600 ha.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết Cục sẽ tiếp tục thông tin kịp thời cho các địa phương để chủ động sản xuất, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho Tết Nguyên đán.

Đồng thời theo dõi sát tình hình sản xuất, triển khai các giải pháp khắc phục, nhất là với khu vực Nam Trung Bộ nơi hệ thống thủy lợi bị hư hại nặng. Tổng hợp nhu cầu giống và vật tư mà các địa phương đề xuất để tiếp tục hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông - vụ đông xuân 2025 - 2026.