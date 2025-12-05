Xe hybrid ồ ạt đổ bộ

Trong những tháng cuối năm 2025, phân khúc xe hybrid tại Việt Nam liên tục đón nhận các sản phẩm mới. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các hãng xe cho năm 2026 tiếp theo.

Đầu tiên phải kể đến Lynk & Co 08, một tân binh mang công nghệ Plug-in Hybrid (PHEV) sạc ngoài. Mẫu xe này được hãng ra mắt và kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào phân khúc SUV xăng lai điện.

Hyundai cũng không đứng ngoài cuộc. Họ vừa giới thiệu phiên bản Santa Fe hybrid vào ngày 3/12. Mẫu xe này giúp đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Hyundai Santa Fe hybrid mới ra mắt.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Kia Sorento hybrid 2026 cũng đã được THACO đưa về Việt Nam. Việc các mẫu xe lai điện liên tục xuất hiện đã vẽ nên một bức tranh thị trường sôi động.

Xét về doanh số, xe hybrid đã chứng minh được sức hút nhất định. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025, tổng cộng có 11.182 xe Hybrid đã được bán ra tại thị trường. Mức tăng trưởng được ghi nhận lên đến 58% so với cùng kỳ năm 2024. Xe hybrid cũng đã chiếm 3,3% thị phần ô tô bán ra tại thị trường Việt Nam.

Liệu xe hybrid có thể vươn lên thành một thế lực tại thị trường Việt Nam?

Con số này là minh chứng cho việc người tiêu dùng đã bắt đầu chấp nhận và ưa chuộng công nghệ này. Mặc dù thị phần còn nhỏ, nhưng tốc độ tăng trưởng của xe hybrid là đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh đó, sự chú ý bất ngờ đổ dồn về VinFast. Hãng xe Việt Nam trước đó công bố theo đuổi chiến lược xe thuần điện. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông lại xuất hiện thông tin về việc VinFast được cho là đang cân nhắc trang bị động cơ xăng lai điện.

Các hình ảnh đăng ký kiểu dáng công nghiệp về thiết kế xe mới của VinFast.

Tin đồn này càng được củng cố khi có thông tin rò rỉ về việc VinFast đăng ký sở hữu công nghiệp cho ba mẫu xe mới, làm dấy lên đồn đoán về các mẫu xe hybrid mới.

Động thái của VinFast, nếu là thật, sẽ là một bước ngoặt lớn trong chiến lược kinh doanh. Nó cho thấy hãng có thể đang tìm kiếm giải pháp dung hòa giữa điện hóa và nhu cầu thị trường. Điều này giúp họ giảm bớt rào cản tâm lý của người tiêu dùng về hạ tầng sạc.

2026 sẽ là năm của xe hybrid?

Nếu năm 2025 là giai đoạn chuẩn bị, thì năm 2026 có thể sẽ là năm bùng nổ của xe hybrid, bởi một vài lý do sau.

Thứ nhất là chính sách thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) vừa được thông qua tại Hà Nội. Theo đó, thành phố sẽ thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026.

Lộ trình này sẽ từng bước hạn chế xe máy và ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Do đó, xe hybrid được xem là giải pháp chuyển tiếp tối ưu, đáp ứng được tiêu chí phát thải thấp hơn xe xăng thuần túy.

Thành phố Hà Nội đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong đó có việc hạn chế ô tô, xe máy không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

Thứ 2 là chính sách miễn 30% thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho xe hybrid từ ngày 1/1/2026 cũng là một cú hích. Theo quy định mới, xe HEV sẽ được áp dụng mức thuế TTĐB bằng 70% so với xe xăng cùng dung tích xi lanh. Ưu đãi thuế này có tác động trực tiếp lên giá bán lẻ. chính sách này áp dụng cho cả xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước.

Mặt khác, nguyên nhân không kém phần quan trọng là sự thay đổi từ phía người tiêu dùng. Người dân ngày càng quan tâm đến việc tiết kiệm nhiên liệu.

Quan trọng hơn, xe hybrid không yêu cầu người dùng phải mất thời gian chờ sạc điện. Điều này giúp giải quyết nỗi lo lớn nhất của người tiêu dùng khi cân nhắc mua xe thuần điện.

Cuộc đua hybrid năm 2026 không chỉ là một trào lưu nhất thời. Nó là kết quả của sự giao thoa giữa ba yếu tố vĩ mô và vi mô. Đó là chính sách giảm thuế, áp lực môi trường đô thị và sự lựa chọn thực dụng từ người tiêu dùng.



