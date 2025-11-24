Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra chợ thấy giá rau tăng chóng mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24-11-2025 - 12:36 PM | Thị trường

Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai công tác để sớm bình ổn giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Ngày 24-11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các đơn vị liên quan đi khảo sát, kiểm tra giá lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ Xóm Mới (phường Nha Trang).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo nóng bình ổn giá

Theo bà Đoàn Thị Xuyến, tiểu thương chợ Xóm Mới, mặt hàng thiết yếu như các loại rau, thịt cá, trứng tại chợ ở Nha Trang tăng giá từ 2 – 3 lần so với thời điểm trước mưa lũ. Nguyên nhân do nguồn cung ứng bị ảnh hưởng khiến nguồn nhập rau vào giảm nên giá bán phải tăng.

Sau khi khảo sát nhiều mặt hàng, mua một số thực phẩm ở chợ Xóm Mới, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khẳng định việc giá lương thực, thực phẩm tăng cao sau lũ đã khiến đời sống người dân thêm nhiều khó khăn.

Ra chợ thấy giá rau tăng chóng mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khảo sát giá các mặt hàng rau củ quả tại chợ Xóm Mới.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, làm rõ giá đầu vào – đầu ra để xác định giá bán cho hợp lý, không để việc tăng giá bất hợp lý.

"Một bó rau muống ngày thường chỉ 10.000 đồng mà nay tăng đến vậy. Sở Công Thương liên hệ ngay với các địa phương có nguồn cung cấp lớn, không bị ảnh hưởng để cung ứng hàng hóa cho bà con" - ông Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lập đường dây nóng do Chủ tịch UBND các phường xã trực tiếp phụ trách để tiếp nhận phản ánh, kiểm tra và xử lý nếu xảy ra tình trạng bán các mặt hàng thiết yếu với giá bất hợp lý; yêu cầu có giá niêm yết công khai để tránh thổi giá.

Ra chợ thấy giá rau tăng chóng mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành mua rau của tiểu thương để nắm giá tăng

Đối với tiểu thương, ông Nghiêm Xuân Thành thăm hỏi động viên mọi người sớm khôi phục buôn bán. Ông đề nghị tiểu thương bán đúng giá niêm yết và có sự chia sẻ với người dân trong thời điểm khó khăn này.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Giá rau tăng 40% làm tôi tá hoả nhưng lại học được 5 mẹo đi chợ tiết kiệm hơn

Theo Trường Nguyên - Kỳ Nam

Người lao động

