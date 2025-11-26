Giá rau xanh Hà Nội vẫn “neo cao”

Ảnh: Ngọc Hiền

Nhóm rau gia vị tăng mạnh

Giá rau xanh tại Hà Nội tiếp tục leo thang, đặc biệt ở các chợ truyền thống như Tam Đa, Cống Vị và Làng Hồ. Tình trạng này khiến người tiêu dùng phải thay đổi thói quen mua sắm, còn tiểu thương thì liên tục than lỗ vì giá nhập cao bất thường.

Ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV những ngày cuối tháng 11 cho thấy nhiều loại rau vẫn đắt gấp rưỡi đến gấp đôi so với trước thời điểm mưa kéo dài. Tại chợ Cống Vị, chị Nguyễn Hường, một tiểu thương bán rau hơn 5 năm cho biết chưa năm nào giá tăng nhanh như hiện nay.

Chị chỉ tay vào sạp hàng thưa thớt rồi nói: "Rau muống hiện 20.000 - 25.000 đồng/mớ, rau ngót 22.000 - 25.000 đồng, mồng tơi và rau đay 15.000 - 18.000 đồng/bó nhỏ. Nhóm rau gia vị còn cao hơn, hành hoa có lúc lên 120.000 - 150.000 đồng/kg. Giá nhập cao quá nên tôi không dám lấy nhiều, khách thì kêu suốt".

Giá rau củ tại các chợ dân sinh vẫn ở mức cao. Ảnh: Ngọc Hiền.

Tại chợ Tam Đa, tình hình cũng không khá hơn. Chị Minh Thu, tiểu thương gần 10 năm, cho biết nhiều hợp tác xã lớn ở Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh đã. bị ngập úng sau mưa lớn khiến sản lượng giảm 40 - 50%. "Trước đây mỗi ngày tôi nhập 4 - 5 sọt rau, giờ chỉ còn một nửa. Mưa bão liên tục, rét sớm và sương muối khiến cây chậm lớn, rễ dễ bị úng nên nguồn cung giảm mạnh", chị Thu chia sẻ.

Không chỉ tiểu thương, nhiều người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Chị Hà Phương, sống tại phường Tây Hồ, cho biết mỗi lần đi chợ đều phải "tính toán kỹ từng bữa". Gia đình chị có 5 người nên lượng rau tiêu thụ khá lớn. Trước đây chị thường mua hai mớ rau muống hoặc một bó lớn rau cải, nay chỉ dám mua một mớ nhỏ mỗi loại. "Giá rau còn đắt hơn thịt ba chỉ, mà không mua thì không có rau cho bọn trẻ. Cả tuần nay tôi phải thay bằng canh bí, canh su su cho rẻ hơn", chị Phương nói.

Nhiều hộ kinh doanh lo mất khách vì... giá rau

Các quán ăn bình dân quanh khu vực Tam Đa cũng bị ảnh hưởng vì giá rau neo cao. Anh Hợp, chủ một quán cơm gần trường học và các công ty cho biết, dù giá rau tăng mạnh anh vẫn không dám điều chỉnh giá bán vì sợ mất khách. "Một ngày tôi dùng khoảng 6 - 7kg rau, giờ giá tăng gấp đôi thì tiền nguyên liệu đội lên kha khá. Nhưng tăng giá là khách phản ứng ngay, nên tôi buộc phải giảm khẩu phần rau hoặc chuyển sang dùng loại rau rẻ hơn".

Ghi nhận tại các chợ dân sinh khác như Hoè Nhai, Hàng Bè,...giá rau xanh cũng ở mức cao. Giá dưa chuột hiện nay lên đến 35.000 - 40.000 đồng/kg. Giá đậu quả ghi nhận được từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, bắp cải 30.000 - 35.000 đồng/kg...

Một tiểu thương cho biết, giá rau nhìn chung tăng khoảng 30%. Còn hai ba hôm nay, giá rau cải các loại giảm vài nghìn đồng mỗi mớ do đây là loại rau ngắn ngày, dễ sinh trưởng. Cụ thể, cải cúc là 13.000 đồng/mớ, cải xanh và cải ngọt cùng 15.000 đồng/mớ, bắp cải 20.000 đồng/kg… đều giảm 2000 - 3.000 đồng/mớ so với tuần trước.

Một số các loại rau ngắn ngày cũng được giảm giá tại các siêu thị. Ảnh: Ngọc Hiền.

Nguyên nhân tăng giá được lý giải do thời tiết mưa kéo dài, độ ẩm cao khiến nhiều diện tích rau bị thối gốc, chậm lớn hoặc mất trắng. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển, nhân công và phân bón cũng tăng liên tục trong nhiều tháng. Một hợp tác xã ở Mê Linh cho biết lượng hàng xuất kho giảm 25 - 30%, trong khi nhu cầu chợ dân sinh tăng vào cuối năm, khiến giá khó hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, hệ thống siêu thị như Fuji Mart trên phố Thuỵ Khuê hay Giảng Võ, cải chíp được bán 15.000 đồng/300g, rau dền 14.000 đồng, nấm đùi gà 33.000 đồng/200g, đậu cove Đà Lạt 17.000 đồng/300g. Một số mặt hàng như bí đỏ hồ lô dao động 20.000 đến 30.000 đồng, dưa leo 20.000 đồng/500g, su su Đà Lạt 17.000 - 20.000 đồng tùy khối lượng.

Giá rau xanh tại các siêu thị vẫn luôn đầy ắp hàng. Ảnh: Ngọc Hiền.

Các chuyên gia dự báo phải 4 - 6 tuần nữa giá rau mới ổn định trở lại, nếu thời tiết ngừng mưa và nền nhiệt duy trì ổn định. Với các loại rau ngắn ngày như rau muống, rau cải, mồng tơi, nguồn cung có thể hồi phục sớm hơn; trong khi rau củ dài ngày như su hào, cà rốt, cải thảo cần thêm thời gian để quay về mức giá quen thuộc.

Trong khi chờ thị trường "hạ nhiệt", nhiều bà nội trợ được khuyến khích chọn cách thay thế linh hoạt hơn: thay rau lá bằng các loại củ quả, hoặc mua rau trong siêu thị để tránh biến động giá quá nhanh. Dù lựa chọn ít phong phú hơn chợ truyền thống, giá siêu thị lại ổn định hơn trong thời điểm khan hàng. Ảnh: Ngọc Hiền.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đưa ra khuyến cáo người trưởng thành nên ăn 400 ‑ 500g rau, củ, quả mỗi ngày, kết hợp đa dạng rau lá, rau củ, rau gia vị và quả chín. Bác sĩ Tuyết Nhung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết trong bối cảnh giá rau tăng cao, người dân vẫn có thể duy trì lượng rau khuyến nghị bằng cách linh hoạt điều chỉnh. Có thể giảm rau lá đắt như rau cải, rau muống, xà lách và tăng các loại củ giá ổn định như bí đỏ, cà rốt, su su, khoai lang, củ cải hay đu đủ xanh. Ngoài ra, thay đổi cách chế biến cũng giúp tiết kiệm: sử dụng rau lá nấu canh thay vì xào nhiều, chế biến vừa đủ để đảm bảo đủ chất xơ. Bổ sung 3‑4 loại trái cây mỗi ngày giúp đáp ứng vitamin, khoáng chất và đa dạng bữa ăn. Người dân nên ưu tiên rau theo mùa vì giá rẻ, an toàn và giàu dinh dưỡng, đồng thời kết hợp nhiều loại rau - củ - quả thay vì chỉ dựa vào một vài loại. Bác sĩ Nhung nhấn mạnh, dù giá rau tăng, chế độ ăn lành mạnh vẫn thực hiện được nếu biết kết hợp hợp lý: quan trọng là đảm bảo tổng lượng rau - củ - quả đủ và phong phú, không nhất thiết phải ăn nhiều rau lá.



