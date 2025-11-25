Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung bình cửa tủ lạnh của các gia đình Việt Nam đều có 1 thứ: Hóa ra có tác dụng bất ngờ

25-11-2025 - 20:02 PM | Thị trường

Khi xem những bức ảnh dưới đây, có lẽ bạn sẽ phải thốt lên “không khác gì tủ lạnh nhà mình”.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài đăng viral gồm nhiều ảnh chụp cánh cửa tủ lạnh với nội dung “Trung bình cửa tủ lạnh của đại đa số gia đình Việt Nam”. Bài đăng hiển thị một loạt ảnh chụp các cánh cửa tủ lạnh, và tất cả đều có quả chanh đã cắt làm đôi hoặc làm tư ở ngăn trên cùng.

Bài đăng thu hút 2800 lượt thích, hơn 320 bình luận và 60 lượt chia sẻ. Nhiều người dùng mạng cảm thấy đồng cảm, tiết lộ rằng tủ lạnh nhà mình cũng có cảnh tượng tương tự.

Trung bình cửa tủ lạnh của các gia đình Việt Nam đều có 1 thứ: Hóa ra có tác dụng bất ngờ- Ảnh 1.

“Trung bình cửa tủ lạnh của đại đa số gia đình Việt Nam...”.

Trung bình cửa tủ lạnh của các gia đình Việt Nam đều có 1 thứ: Hóa ra có tác dụng bất ngờ- Ảnh 2.

Đây là cảnh tượng quen thuộc với mọi gia đình Việt.

Trung bình cửa tủ lạnh của các gia đình Việt Nam đều có 1 thứ: Hóa ra có tác dụng bất ngờ- Ảnh 3.

Cho dù là vô tình hay cố ý, việc để chanh trong tủ lạnh có thể đem lại tác dụng bất ngờ.

Trung bình cửa tủ lạnh của các gia đình Việt Nam đều có 1 thứ: Hóa ra có tác dụng bất ngờ- Ảnh 4.

Nhiều người dùng mạng nhận xét cảnh tượng này thật quen thuộc!

Hết hồn, mới xem tưởng ai chụp tủ lạnh của tôi”, một người dùng mạng viết.

“Là ai? Ai đã chụp lén tủ lạnh của tôi?”, người khác hỏi.

“Thì ra tôi không cô đơn”, người thứ ba thú nhận.

“Chanh khử mùi trong tủ lạnh nên tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng có chanh”, người thứ tư tiết lộ.

Đúng như người dùng mạng thứ tư viết, đặt nửa quả chanh vào trong tủ lạnh có thể giúp khử mùi hiệu quả. Cho dù là vô tình hay cố ý, việc đặt chanh vào tủ lạnh có những tác dụng không ngờ với tủ lạnh của bạn.

Tác dụng của việc để chanh trong tủ lạnh

Theo chuyên trang ẩm thực Tasting Table (Mỹ), sử dụng chanh là một cách khử mùi vô cùng hiệu quả cho tủ lạnh, vừa tự nhiên lại tiết kiệm chi phí.

Theo đó, tủ lạnh là nơi rất dễ xuất hiện các mùi khó chịu, thường xuất phát từ thức ăn thừa, chất lỏng bị đổ hoặc thực phẩm quá hạn. Hơn nữa, không gian kín của tủ lạnh khiến ngay cả một mùi nhỏ cũng trở nên vô cùng nồng nặc. 

Trung bình cửa tủ lạnh của các gia đình Việt Nam đều có 1 thứ: Hóa ra có tác dụng bất ngờ- Ảnh 5.

Tủ lạnh là nơi rất dễ sinh mùi khó chịu.

Dù có vô số sản phẩm thương mại và phương pháp để xử lý những mùi không mong muốn này, thiên nhiên lại mang đến một giải pháp cho cả những mùi cứng đầu nhất — đó là quả chanh rẻ tiền.

Trái cây họ cam quýt này, vốn nổi tiếng với hương thơm tươi mát và dễ chịu, không chỉ tuyệt vời trong nấu nướng; nó còn là một chất khử mùi mạnh mẽ. Hàm lượng axit cao trong chanh giúp phá vỡ và trung hòa mùi hôi, trong khi hương thơm dễ chịu đóng vai trò như một loại hương tự nhiên. 

Trước khi khử mùi tủ lạnh bằng chanh, điều quan trọng là phải xử lý tận gốc vấn đề. Hãy kiểm tra toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh. Tìm xem có món nào cần bỏ đi hoặc khu vực nào cần lau sạch. Khi đã xử lý xong nguồn gây mùi, giờ là lúc dùng “người bạn cam quýt” của bạn để làm không gian này thơm tho trở lại.

Trung bình cửa tủ lạnh của các gia đình Việt Nam đều có 1 thứ: Hóa ra có tác dụng bất ngờ- Ảnh 6.

Chanh có thể giúp khử mùi tủ lạnh hiệu quả.

Theo Tasting Table, cách đơn giản nhất là dùng những lát chanh tươi. Cắt chanh thành lát mỏng và đặt chúng lên một cái đĩa hoặc bát nông. Để trong tủ lạnh, tốt nhất là ở vị trí không bị xê dịch. Những lát chanh sẽ bắt đầu hấp thụ mùi xung quanh đồng thời tỏa hương thơm. Sau vài ngày, khi lát chanh đã khô hoặc mất tác dụng, hãy thay bằng lát mới.

Với những ai thích cách tiếp cận trực tiếp hơn, hãy vắt nước từ một quả chanh tươi lên một chiếc khăn sạch. Dùng chiếc khăn để lau nhẹ nhàng các bề mặt bên trong tủ lạnh. Nước chanh không chỉ giúp trung hòa mùi hôi còn sót lại và mang đến hương thơm tươi mát, mà còn có tác dụng làm sạch tự nhiên, loại bỏ các vết bẩn hoặc cặn nhỏ. Vì vậy, lần tới khi tủ lạnh của bạn bất ngờ bốc mùi khó chịu, hãy nhớ đến quả chanh giản dị và dùng nó để mang lại sự tươi mới cho căn bếp của bạn.

Theo Trà My

Đời sống và Pháp luật

