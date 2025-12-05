Đặt Jollibee săn tuần lộc Noel, khách bị chỉ trích vì khiến shipper phải chờ cả tiếng: Dân mạng tranh cãi dữ dội

Những ngày gần đây, trào lưu mua combo Jollibee để săn tuần lộc Noel đang phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Ở nhiều cửa hàng Jollibee, cảnh tượng khách xếp hàng dài, shipper đứng chờ đông nghịt đã trở nên quen thuộc. Cùng với sức hút của món quà giới hạn, lượng đơn tăng cao khiến không ít tài xế giao hàng phải đợi hàng chục phút để nhận đơn.

Hình ảnh tại một số cơ sở Jollibee dạo gần đây (Ảnh: Anh Thơ)

Giữa cơn sốt ấy, một ý kiến trên mạng xã hội bất ngờ bùng nổ tranh luận. Người đăng bài cho rằng khách đặt giao hàng trong thời điểm quá tải đang vô tình khiến shipper phải chờ đợi rất lâu - khoảng thời gian mà họ lẽ ra có thể tranh thủ chạy thêm nhiều đơn khác để kiếm thêm thu nhập. Đáng chú ý, người này còn cho rằng nếu đặt để lấy quà mà không tip thêm cho shipper thì lại càng "quá đáng".

Ngay lập tức, cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Ý kiến đang gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người cho rằng đây là tính chất công việc của shipper. Thời điểm cao điểm, lễ Tết hay khi nhãn hàng tung chương trình khuyến mãi, việc phải chờ lâu là điều có thể xảy ra - và bất kỳ ngành nghề nào cũng có những lúc khó hơn bình thường. Theo luồng ý kiến này, khách hàng vẫn đặt hàng như thường lệ, họ không hề làm sai khi chỉ muốn mua combo như mọi người khác. Việc không tip thêm cũng không thể xem là lỗi, bởi tip là lựa chọn tự nguyện, không phải nghĩa vụ.

(Ảnh chụp màn hình)

Một bộ phận khác lại bày tỏ sự thương cảm dành cho shipper khi phải đứng chờ hàng chục phút giữa thời tiết nắng nóng hoặc mưa gió. Tuy nhiên, nhóm này chỉ chia sẻ sự cảm thông, chứ không đổ lỗi cho khách đặt hàng.

Đáng chú ý hơn cả là bình luận của một shipper lâu năm. Người này cho biết: "Công việc thôi, làm gần 9 năm rồi, thấy bình thường". Anh chia sẻ rằng những đợt quá tải như thế này không xa lạ, và hầu hết tài xế đều đã quen với việc phải chờ lâu trong một số thời điểm đặc biệt.

(Ảnh chụp màn hình)

Ở một luồng ý kiến khác, nhiều khách hàng từng đặt mua combo tuần lộc chia sẻ rằng họ đã chủ động tip thêm khi thấy shipper phải đợi lâu. Họ cho rằng dù không bắt buộc, nhưng việc tip trong hoàn cảnh đặc biệt là cách thể hiện sự trân trọng với công sức của tài xế. Nhiều người khác cũng đồng tình với điều này.

(Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng đặt vấn đề về phía thương hiệu Jollibee. Theo họ, lượng đơn tăng đột biến là điều dễ đoán trước khi tung quà giới hạn, hoặc khi nhận thấy điều này, nhãn hàng có thể xem xét điều chỉnh thể lệ - chẳng hạn chỉ tặng quà cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng - nhằm giảm tải cho shipper.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, hiện tại, ở nhiều khu vực tại Hà Nội và TP.HCM, khi truy cập các ứng dụng giao hàng và tìm kiếm combo tặng tuần lộc Noel của Jollibee, hiển thị cho thấy không đặt giao hàng được nữa.

Các ứng dụng đều hiện "không tìm thấy", "hết món" hoặc "không khả dụng" khi tìm kiếm combo tặng tuần lộc của Jollibee (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, câu chuyện này vẫn tiếp tục gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Còn bạn, bạn nghĩ sao: khách đặt hàng có đáng trách, hay đây chỉ là một "làn sóng nhỏ" tất yếu mỗi mùa săn quà?