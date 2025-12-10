Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 11/2025: mẫu MPV điện đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2025 đạt 39.338 xe, bao gồm 28.557 xe du lịch, 10.273 xe thương mại và 488 xe chuyên dụng, tăng 4% so với tháng 10/2025. Có thể thấy, càng về cuối năm, cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe tại Việt Nam càng gay cấn.

VinFast vừa công bố đã bàn giao 23.186 ô tô trong tháng 11/2025, tiếp tục phá kỷ lục doanh số và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam. Top 4 bán chạy nhất đều thuộc về hãng xe điện này.

Trong đó, Limo Green - mẫu xe 7 chỗ chạy điện gây bất ngờ lớn nhất khi bán tới 9.642 xe trong tháng 11, lập kỷ lục trước giờ chưa từng thấy tại thị trường ô tô Việt Nam. Doanh số tháng của riêng mẫu xe này thậm chí còn cao hơn doanh số của cả hãng Toyota tháng qua với gần 8.000 xe.

3 mẫu xe đắt hàng còn lại là VF 3, VF 5, VF 6 đều giữ 3 vị trí kế tiếp với doanh số lần lượt 4.655, 3.072 và 2.801. Chỉ còn 1 tháng nữa sẽ kết thúc năm, "xe điện quốc dân" VF 3 nắm gần chắc trong tay vị trí ô tô bán chạy nhất của năm 2025.

6 vị trí còn lại của top 10 thuộc về các mẫu xe chạy động cơ đốt trong. Bộ đôi Mitsubishi Xpander và Xforce bán hơn 2.000 xe, đua nước rút cuối năm và xếp vị trí thứ 5, 6. Ford Ranger tiếp tục duy trì vị thế trong top 10 với hơn 2.040 xe, đứng thứ 7. Mazda CX-5 bán tới 1.766 xe. 2 vị trí thứ 9 và 10 thuộc về Yaris Cross và Vios của Toyota, giữ đều mức doanh số nhờ mạnh tay ưu đãi.

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) cũng thông báo kết quả bán hàng tháng 11/2025. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 11 đạt 5.463 xe, tăng trưởng 3,8% so với tháng 10. Dù vậy, hãng xe này vẫn tiếp tục vắng bóng trong top 10.



