Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast không để các đối thủ kịp thở, chỉ có 1 mẫu sedan leo top

15-09-2025 - 15:19 PM | Thị trường

VinFast tiếp tục thống trị vị trí 4 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 8/2025.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast không để các đối thủ kịp thở, chỉ có 1 mẫu sedan leo top- Ảnh 1.

Theo báo cáo bán hàng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, toàn thị trường đã tiêu thụ 25.973 xe trong tháng 8/2025, giảm 18% so với tháng trước đó nhưng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8/2025, VinFast đã bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, tức mỗi ngày có 352 xe được bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số xe VinFast bán ra đạt 89.970 chiếc, tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam. Dù có sự đổi ngôi số 1 nhưng top 4 hàng đầu vẫn được thống trị bởi VinFast 2 tháng liên tiếp.

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 8/2025 với tổng doanh số xe Hyundai đạt 3.701 xe, tăng trưởng 2,7% so với tháng 7. Dù ghi nhận mức tăng trưởng nhưng vẫn không đủ sức giúp các mẫu xe Hyundai góp mặt vào top 10.

Đáng chú ý nhất là sự bứt phá của Honda City, mẫu xe này ghi nhận tới 1.153 chiếc bán ra trên toàn quốc trong tháng vừa qua. Con số này giúp City đứng ở vị trí thứ 6, chỉ sau Ford Ranger với 1.511 chiếc được bán.

Như vậy, City đã vượt qua rất nhiều tên tuổi thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng như Ford Everest (1.053 xe), Mazda CX-5 (1.025 xe), Toyota Yaris Cross (1.012 xe), Mitsubishi Xpander (906 xe) hay Mitsubishi Xforce (900 xe).

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast không để các đối thủ kịp thở, chỉ có 1 mẫu sedan leo top- Ảnh 2.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025: VinFast 'out trình' đối thủ, một mẫu sedan bất ngờ quay trở lại


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: "Bạn bè ai cũng sốc nhưng với tôi – đã đến lúc làm điều gì đó mới"

Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: "Bạn bè ai cũng sốc nhưng với tôi – đã đến lúc làm điều gì đó mới" Nổi bật

Độc quyền trên Tiền Phong: Vingroup nói thẳng về lỗ, lãi, tin đồn lãnh đạo

Độc quyền trên Tiền Phong: Vingroup nói thẳng về lỗ, lãi, tin đồn lãnh đạo Nổi bật

Sốc với hóa đơn điện hơn 5,1 triệu, gia đình ở Hà Nội tá hỏa khi biết nguyên nhân, lập tức viết thư cảm ơn EVN

Sốc với hóa đơn điện hơn 5,1 triệu, gia đình ở Hà Nội tá hỏa khi biết nguyên nhân, lập tức viết thư cảm ơn EVN

14:58 , 15/09/2025
Trung Quốc tiếp tục tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

Trung Quốc tiếp tục tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

14:10 , 15/09/2025
Pharmart.vn x Biomeq hợp tác: Chung tay bảo vệ huyết áp cùng Microlife

Pharmart.vn x Biomeq hợp tác: Chung tay bảo vệ huyết áp cùng Microlife

13:30 , 15/09/2025
Chưa có năm nào "đau đầu" vì mua iPhone 17 như năm nay: Người Việt nên chọn mẫu nào là chuẩn bài nhất?

Chưa có năm nào "đau đầu" vì mua iPhone 17 như năm nay: Người Việt nên chọn mẫu nào là chuẩn bài nhất?

12:23 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên