Bất ngờ về thị trường trái cây độc lạ chưng Tết 2026
Siêu thị bất ngờ tung dừa in hình "tài lộc" bán ngày rằm để thử mùa Tết trong khi các mối chuyên trái cây độc lạ lại dè dặt
Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng một số khách hàng đi siêu thị Co.opMart Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu – TP HCM) gần đây bất ngờ khi thấy siêu thị đã trưng bày sản phẩm thường chỉ thấy vào mùa Tết là dừa "tài lộc".
Đây là những quả dừa được cho vào khuôn từ nhỏ để tạo hình hồ lô và nổi dòng chữ "tài lộc" rất bắt mắt.
Đại diện Saigon Co.op cho biết việc bán sớm trái cây "tài lộc" nhằm đón đầu thị trường, thăm dò sở thích và nhu cầu của khách hàng của hệ thống đối với sản phẩm này.
Cụ thể, siêu thị đã đưa hàng vào dịp cúng rằm tháng 10 âm lịch và thu hút khách quan tâm. Đặc biệt, trong đợt bán thử nghiệm khoảng 10 ngày, đã có 231 sản phẩm được bán ra.
Do đó, Saigon Co.op lên kế hoạch sẽ bán 5.000 trái dừa tài lộc dịp Tết, cao điểm từ rằm đến 28 tháng Chạp.
Bà Trần Thị Ngọc Châu, chuyên bán trái cây độc – lạ, cho biết bà thường bán sỉ cho các đầu mối mùa Tết. Đây là những dòng sản phẩm theo "trend" nên yếu tố mới lạ luôn đặt lên hàng đầu. Siêu thị phục vụ lượng khách hàng đông nên rất cần những sản phẩm mới và yêu cầu số lượng lớn nhất định thì mới phân phối được.
Bà Châu cho biết loại dừa trên đẹp mắt và bảo quản được lâu nên được khá nhiều người chọn.
Theo bà Châu, ngoài dừa năm nay sản lượng dồi dào thì các sản phẩm khác như: bưởi hồ lô, bưởi tài lộc, xoài, dưa hấu,… sản lượng rất ít do sản xuất khó khăn vì yếu tố thời tiết.
"Trồng ra sản phẩm thường nếu đạt chất lượng là tốt rồi, còn tạo khuôn cho sản phẩm độc lạ tỉ lệ thành công rất ít. Hơn nữa, năm nay kinh tế khó khăn nên sẽ khó bán nếu giá quá cao" – bà Châu dự báo.
Cũng theo bà Châu, thị trường trái cây độc – lạ năm nay sẽ rất khó đoán, phụ thuộc giờ chót vì hiện tại hầu như rất hiếm mối đặt hàng, đặt cọc. Tất cả chỉ chợ nhu cầu phát sinh cận Tết.
Người lao động