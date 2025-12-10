Ảnh minh họa

Theo Oilprice, Thủ tướng Hungary - Viktor Orban ngày 8/12 khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cho phép dầu khí của Nga trung chuyển vào Hungary, bất chấp áp lực từ các quốc gia châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine chưa hạ nhiệt.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul, ông Orban cho biết hai bên đã thống nhất duy trì hoạt động vận chuyển hàng tỷ mét khối khí đốt từ Nga sang Hungary thông qua hệ thống đường ống chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ. “Hôm nay, tôi và Tổng thống Erdogan đã đạt thỏa thuận để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bảo đảm tuyến đường vận chuyển khí đốt Nga sang Hungary”, ông Orban nói trong cuộc họp báo phát sóng trên kênh M1.

Lãnh đạo Hungary nhấn mạnh cuộc gặp góp phần củng cố quan hệ song phương, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề an ninh, đặc biệt là ngăn chặn di cư bất hợp pháp. Trên mạng xã hội X, ông Orban viết: “Hai nước đang tăng cường hợp tác thương mại, duy trì lập trường chống di cư, bảo vệ tuyến Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và cùng hướng tới ổn định”.

Kể từ khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine năm 2022, Hungary tiếp tục duy trì phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga, đi ngược lại lời kêu gọi cấm vận hoàn toàn của NATO và nhiều nước ủng hộ Kiev. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khoảng 74% lượng khí đốt mà Hungary sử dụng trong năm 2024 có nguồn gốc từ Nga.

Với đặc điểm không giáp biển, Hungary gần như chỉ có thể nhập khẩu năng lượng thông qua hệ thống đường ống. Trong đó, tuyến TurkStream chạy từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Bulgaria và Serbia đến Hungary đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước, ông Orban cho biết Hungary đã được Washington cấp miễn trừ kéo dài một năm đối với các lệnh trừng phạt áp lên dầu khí Nga – một diễn biến được đánh giá là mang lại lợi thế đáng kể cho Budapest trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm hòa bình lâu dài tại Đông Âu.

Dù vậy, Liên minh châu Âu vẫn kiên định với kế hoạch cấm nhập khẩu dầu khí Nga từ năm tới để gia tăng sức ép với Moskva. Trong khi đó, Hungary tiếp tục triển khai hợp đồng khí đốt kéo dài 15 năm đã ký với Nga, trong đó quy định Budapest phải mua 4,5 tỷ m³ khí đốt mỗi năm.

Theo Reuters, Oilprice﻿