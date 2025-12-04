Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 10/2025, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 191 nghìn tấn phân bón với trị giá hơn 44 triệu USD, giảm 37,2% về lượng và giảm 44,1% về kim ngạch so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu hơn 1,7 triệu tấn phân bón với trị giá hơn 747 triệu USD, tăng 22,6% về lượng và tăng 26,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân 423 USD/tấn, tăng 3% so với 10T/2024.

Xét về thị trường, phân bón của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Campuchia với hơn 610 nghìn tấn, trị giá hơn 249 triệu USD, tăng 28% về lượng và tăng 26% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá giảm 1%, tương ứng 409 USD/tấn.

Đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc với hơn 111 nghìn tấn, trị giá hơn 45 triệu USD, tuy nhiên giảm 33% về lượng và tăng 2% về giá so với cùng kỳ. Giá trng bình 413 USD/tấn, tương ứng mức tăng 2%.

Malaysia là thị trường lớn thứ 3 của phân bón Việt Nam với hơn 98 nghìn tấn, trị giá gần 42 triệu USD, tăng 3% về lượng và tăng 14% về kim ngạch so với 10T/2204. Giá cũng tăng 11%, tương ứng 423 USD/tấn. Bên cạnh 3 thị trường chủ đạo này, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác đang tăng mạnh nhập khẩu phân bón từ Việt Nam phải kể đến Lào, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar,…

Tại Việt Nam, tổng nhu cầu phân bón đạt khoảng 11 triệu tấn/năm nhưng sản lượng phân bón công nghiệp trong nước đạt khoảng 8 triệu tấn/năm, đáp ứng 73% nhu cầu toàn thị trường. Sản xuất dư thừa ở thị trường phân ure (dư thừa khoảng 1,1 triệu tấn/năm) và phân lân (dư thừa khoảng 1 triệu tấn/năm) trong khi thiếu hụt ở thị trường phân kali (nhập khẩu 100%), phân NPK (đáp ứng được 44% lượng cầu) và một số loại phân phức hợp khác (DAP, MAP...).

Trong khi đó, ngành phân bón Campuchia là một thị trường trọng điểm đối với các doanh nghiệp Việt Nam, với nhu cầu tiêu thụ lớn, đặc biệt là các loại phân ure, DAP và NPK. Nhu cầu phân ure hàng năm ước tính khoảng 380.000-410.000 tấn, DAP khoảng 250.000-280.000 tấn và NPK khoảng 260.000-300.000 tấn. Campuchia là một thị trường xuất khẩu lớn của phân bón Việt Nam nhờ sự tương đồng về điều kiện canh tác và vị trí địa lý thuận lợi.

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cơ cấu xuất nhập khẩu giữa VN và Campuchia thời gian gần đây đã có sự bổ sung rõ rệt. Campuchia cung cấp nguyên liệu sản xuất như cao su, hạt điều, gỗ, nguyên phụ liệu dệt may - da giày. Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia nhiều hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, từ xăng dầu, phân bón, sắt thép, dệt may, máy móc đến bánh kẹo, thực phẩm chế biến. Campuchia là thị trường láng giềng gần gũi, có nhu cầu lớn và ổn định đối với hàng hóa Việt Nam.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, hàng hóa trao đổi giữa 2 nước được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương VN - Campuchia.

Theo đó, phần lớn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng, đặc biệt là hàng nông sản, đã được đưa về 0%, giúp giảm chi phí và khuyến khích giao thương. Cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thương mại biên giới ngày càng được Chính phủ hai nước quan tâm đầu tư phát triển, đường giao thông khu vực biên giới, bến bãi vận tải, giao nhận hàng hóa đã từng bước được nâng cấp. Công tác xúc tiến thương mại với thị trường Campuchia được triển khai thường xuyên, liên tục cả trong nước và tại Campuchia.