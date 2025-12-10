VinFast tiếp tục bán hơn 20.000 xe trong tháng 11, Limo Green lập 'siêu kỷ lục' chưa từng có trên thị trường

VinFast công bố đã bàn giao 23.186 ô tô trong tháng 11/2025, tiếp tục phá kỷ lục doanh số và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam. Tính từ đầu năm, hãng đã giao tổng cộng 147.450 xe, khẳng định khoảng cách vượt trội so với các đối thủ cũng như xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ xe xăng sang xe điện trong nước.

Động lực lớn nhất cho mức tăng trưởng này đến từ dòng xe Green, đặc biệt là mẫu Limo Green với 9.642 xe được bàn giao trong tháng. Đây là con số cao nhất từng ghi nhận cho một mẫu xe tại thị trường Việt Nam. Sau 4 tháng bán ra, tổng lũy kế của Limo Green đã đạt 16.146 xe, trở thành mẫu MPV 7 chỗ được ưa chuộng nhất hiện nay.

Mẫu xe hiện được hưởng nhiều ưu đãi như hỗ trợ “thu xăng – đổi điện”, chương trình chuyển đổi xanh “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh lần 3”, miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng và miễn lệ phí trước bạ dành cho xe điện theo chính sách của Chính phủ. Những yếu tố này giúp Limo Green nhanh chóng trở thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc xe gia đình và xe dịch vụ.

Ngoài Limo Green, loạt mẫu VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 cũng ghi nhận doanh số tích cực trong tháng 11 với lần lượt 4.655 xe, 3.072 xe, 2.801 xe và 1.225 xe. Cộng dồn từ đầu năm, VF 3 hiện giữ vị trí mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 40.660 xe. Theo sau là VF 5 với 38.478 xe, chưa bao gồm 12.354 chiếc Herio Green, phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ.

Mẫu VF 6 tiếp tục dẫn đầu phân khúc B-SUV với 19.750 xe bán ra tính đến tháng 11. Các mẫu VF 7, VF 8 và VF 9 cũng nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy của từng phân khúc, với doanh số lũy kế lần lượt 8.292 xe, 3.172 xe và 1.755 xe.

Song song với doanh số tăng trưởng, VinFast tiếp tục mở rộng hệ thống hậu mãi. Trong tháng 11, hãng đã khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 và hướng đến mốc 400 xưởng vào cuối năm. Đây hiện là mạng lưới dịch vụ lớn nhất thị trường, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng xe.

Bà Dương Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu – nhận định tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng đã thúc đẩy người dân chuyển hướng sang phương tiện xanh. “Ô tô điện VinFast đang được ưu tiên nhờ ba giá trị cốt lõi: xe tốt, giá tốt và chính sách hậu mãi tốt. Cùng với dải sản phẩm đa dạng, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dòng xe đa dụng, hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới,” bà Trang cho biết.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ bàn giao hai dòng sản phẩm mới trong tháng 12/2025 gồm mẫu xe chở hàng EC Van và mẫu mini 4 chỗ Minio Green.