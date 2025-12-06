Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình chi tiết VinFast EC Van sắp bàn giao khách hàng: Nội thất tối giản, 1 màn hình, âm thanh radio, kính chỉnh điện, thùng hàng 2.600L

06-12-2025 - 15:39 PM | Thị trường

Những chiếc VinFast EC Van đang dần được đưa về đại lý trước khi chính thức bàn giao đến tay khách hàng trong nước.

VinFast EC Van là mẫu xe chở hàng đầu tiên của hãng, có giá bán 285 triệu đồng.

Tổng thể xe vuông vức khá nam tính. Đầu xe có nhiều điểm tương đồng với VF 3 như thiết kế 2 thanh mạ chrome thẳng cũng như cụm đèn trước.

Xe có kích thước dài 3.767mm, rộng 1.680mm, cao 1.790mm và trục cơ sở 2.520mm. Khi so với VF 3, mẫu xe này dài hơn 577mm, rộng hơn 1mm, thấp hơn 168mm, trục cơ sở dài hơn 445mm.

Cụm đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ halogen. Xe không có đèn sương mù, nhưng có 2 vị trí chờ cho phép lắp bổ sung nếu cần.

Gương chiếu hậu chỉnh cơ

Cụm đèn hậu 3 tầng đặt dọc sử dụng bóng halogen. Nắp cổng sạc điện ở phía sau bên phụ.

Bánh xe sử dụng mâm sắt 14 inch, đi kèm bộ lốp 175/80R14 được sản xuất trong nước tại tỉnh Tây Ninh.

Vào bên trong, khoang nội thất của EC Van tương đối tối giản. Xe chỉ có 1 màn hình hiển thị sau vô-lăng, phanh tay cơ.

Vô-lăng 2 chấu không có phím bấm chức năng, có thiết kế giống với mẫu VF 3 trước đây.

Khu vực trung tâm có hệ thống radio, cụm điều hòa chỉnh cơ gồm 3 núm xoay. Ngoài ra, xe sử dụng chìa khóa cơ truyền thống.

Đặc biệt, bên dưới đầu radio, xe có cụm lên xuống kính bằng điện, thay vì chỉnh cơ như hình ảnh công bố lúc ban đầu.

Khoang lái có 2 chỗ ngồi với ghế được bọc nỉ.

Điểm đáng chú ý trên VinFast EC Van là thùng hàng phía sau có sức chứa lên tới 2.600L, tải trọng 600kg.

Về vận hành, VinFast EC Van sử dụng động cơ điện công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin xe có dung lượng 17kWh, tầm vận hành 150km/sạc. Theo VinFast, mẫu EC Van có hỗ trợ sạc nhanh tối đa 19,4kW, có thể sạc 10-70% pin trong 42 phút. Ngoài ra, khách hàng có thể mua bộ sạc di động công suất 3kW để sạc tại nhà.

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kho báu dưới nước của Việt Nam 'bơi' sang Mỹ, Nhật Bản siêu đắt hàng: xuất khẩu tăng khủng hơn 600%, chất lượng vượt trội hàng đầu thế giới

Kho báu dưới nước của Việt Nam 'bơi' sang Mỹ, Nhật Bản siêu đắt hàng: xuất khẩu tăng khủng hơn 600%, chất lượng vượt trội hàng đầu thế giới Nổi bật

Vừa tuyên bố sẽ không từ bỏ năng lượng Nga chưa được bao lâu, quốc gia châu Á lại sắp phải ‘quay xe’, nguyên nhân đến từ đâu?

Vừa tuyên bố sẽ không từ bỏ năng lượng Nga chưa được bao lâu, quốc gia châu Á lại sắp phải ‘quay xe’, nguyên nhân đến từ đâu? Nổi bật

Loại quả tăng giá kỷ lục, nông dân Tuyên Quang thu gần tỷ đồng/vụ

Loại quả tăng giá kỷ lục, nông dân Tuyên Quang thu gần tỷ đồng/vụ

15:20 , 06/12/2025
Các chuyên gia hội tụ tại World Tea Fest để đối thoại về trà: Trà sẽ tiếp tục là cây cầu mang lại sức khỏe, văn hóa, đối thoại, giáo dục và sự thịnh vượng cho cộng đồng

Các chuyên gia hội tụ tại World Tea Fest để đối thoại về trà: Trà sẽ tiếp tục là cây cầu mang lại sức khỏe, văn hóa, đối thoại, giáo dục và sự thịnh vượng cho cộng đồng

14:58 , 06/12/2025
Đột kích nhà cựu Nghị sĩ Ấn Độ, công an bất ngờ triệt phá đường dây sản xuất đồ uống giả quy mô lớn, tịch thu hàng loạt chai lọ, hóa chất và máy đóng gói

Đột kích nhà cựu Nghị sĩ Ấn Độ, công an bất ngờ triệt phá đường dây sản xuất đồ uống giả quy mô lớn, tịch thu hàng loạt chai lọ, hóa chất và máy đóng gói

14:55 , 06/12/2025
Tôm hùm chết hàng loạt trong mưa lũ, người nuôi “ôm đầu”!

Tôm hùm chết hàng loạt trong mưa lũ, người nuôi “ôm đầu”!

14:36 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên