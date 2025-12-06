Hình chi tiết VinFast EC Van sắp bàn giao khách hàng: Nội thất tối giản, 1 màn hình, âm thanh radio, kính chỉnh điện, thùng hàng 2.600L
Những chiếc VinFast EC Van đang dần được đưa về đại lý trước khi chính thức bàn giao đến tay khách hàng trong nước.
VinFast EC Van là mẫu xe chở hàng đầu tiên của hãng, có giá bán 285 triệu đồng.
Tổng thể xe vuông vức khá nam tính. Đầu xe có nhiều điểm tương đồng với VF 3 như thiết kế 2 thanh mạ chrome thẳng cũng như cụm đèn trước.
Xe có kích thước dài 3.767mm, rộng 1.680mm, cao 1.790mm và trục cơ sở 2.520mm. Khi so với VF 3, mẫu xe này dài hơn 577mm, rộng hơn 1mm, thấp hơn 168mm, trục cơ sở dài hơn 445mm.
Cụm đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ halogen. Xe không có đèn sương mù, nhưng có 2 vị trí chờ cho phép lắp bổ sung nếu cần.
Gương chiếu hậu chỉnh cơ
Cụm đèn hậu 3 tầng đặt dọc sử dụng bóng halogen. Nắp cổng sạc điện ở phía sau bên phụ.
Bánh xe sử dụng mâm sắt 14 inch, đi kèm bộ lốp 175/80R14 được sản xuất trong nước tại tỉnh Tây Ninh.
Vào bên trong, khoang nội thất của EC Van tương đối tối giản. Xe chỉ có 1 màn hình hiển thị sau vô-lăng, phanh tay cơ.
Vô-lăng 2 chấu không có phím bấm chức năng, có thiết kế giống với mẫu VF 3 trước đây.
Khu vực trung tâm có hệ thống radio, cụm điều hòa chỉnh cơ gồm 3 núm xoay. Ngoài ra, xe sử dụng chìa khóa cơ truyền thống.
Đặc biệt, bên dưới đầu radio, xe có cụm lên xuống kính bằng điện, thay vì chỉnh cơ như hình ảnh công bố lúc ban đầu.
Khoang lái có 2 chỗ ngồi với ghế được bọc nỉ.
Điểm đáng chú ý trên VinFast EC Van là thùng hàng phía sau có sức chứa lên tới 2.600L, tải trọng 600kg.
Về vận hành, VinFast EC Van sử dụng động cơ điện công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin xe có dung lượng 17kWh, tầm vận hành 150km/sạc. Theo VinFast, mẫu EC Van có hỗ trợ sạc nhanh tối đa 19,4kW, có thể sạc 10-70% pin trong 42 phút. Ngoài ra, khách hàng có thể mua bộ sạc di động công suất 3kW để sạc tại nhà.
