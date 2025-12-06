Tôm hùm chết hàng loạt trong mưa lũ, người nuôi “ôm đầu”!

Trận lũ lịch sử đã đi qua, nhưng dấu tích vẫn hiện hữu trên gương mặt người nuôi tôm hùm.

Tôm hùm chết hàng loạt trong mưa lũ

Ông Huỳnh Ngọc Thanh (SN 1985, ngụ xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài (phường Sông Cầu) cách đây 8 năm.

Kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, mới đây ông Thanh mạnh dạn mở rộng nuôi 160 lồng, với khoảng 60.000 con tôm hùm. Dự kiến, đầu tháng 12-2025, gia đình ông sẽ bắt đầu thu hoạch gần 2 tấn tôm.

Tôm hùm chết thối, người dân phải xúc đổ đi

Thế nhưng, sáng 19-11, mưa lớn kéo dài khiến gia đình ông Thanh không kịp trở tay, tôm hùm chết hàng loạt vì bị sốc nhiệt, sốc nước. Thiệt hại ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Không chịu nổi cú sốc, vợ ông Thanh suy sụp, nhiều ngày thu mình trong phòng. Riêng ông Thanh cũng ngã bệnh, phải nhập viện vì nhiễm khuẩn sau nhiều ngày ngâm mình trong nước lũ để vớt tôm chết.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh không biết phải bắt đầu lại từ đâu khi thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng

"Gia đình tôi đã vay mượn, nợ tiền con giống, thức ăn, tổng cộng khoảng 3 tỉ đồng, giờ mất trắng. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, chưa biết lấy đâu ra tiền để trả nợ, nói gì đến khôi phục sản xuất" – ông Thanh chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ phường Sông Cầu) cho biết gia đình đã gắn bó với nghề nuôi tôm nhiều năm nhưng chưa từng đối mặt với mất mát lớn như lần này.

Phường Sông Cầu có khoảng 20.776.000 con tôm hùm bị chết, ước tính thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng

"Gia đình tôi có 180 lồng tôm, chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, trận mưa kéo dài khiến toàn bộ tôm chết hết, thiệt hại ước tính khoảng 4 tỉ đồng, giờ trắng tay" – ông Tuấn nói.

Còn ông Phan Đình Biệt (ngụ cùng phường) cho biết đã vay ngân hàng để nuôi 60.000 con tôm trong 200 lồng bè. Mưa lũ khiến nhiệt độ nước thay đổi đột ngột, tôm bị sốc nhiệt chết gần hết, thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Theo thống kê, phường Sông Cầu có 77.740 lồng nuôi với 20.776.000 con tôm hùm bị chết do sốc nhiệt, ước tính thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng.