Hyundai Tucson đời mới tiếp tục lộ diện với dáng vuông vức như Santa Fe, ra mắt năm sau cạnh tranh CX-5
Mẫu SUV cỡ C của Hyundai đang bước vào giai đoạn thử nghiệm dày đặc, hé lộ loạt thay đổi lớn về kiểu dáng và công nghệ trước khi trình làng thế hệ hoàn toàn mới.
- 05-12-2025Honda City, CR-V tiếp tục giảm đậm
- 05-12-2025Ông Trump thích mê một dòng xe chỉ có ở Nhật Bản, giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Giao thông tìm cách đưa về Mỹ ngay lập tức
- 05-12-2025Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng
Hyundai Tucson 2027 tiếp tục lộ diện trong các buổi chạy thử tại châu Âu, cho thấy mẫu SUV cỡ C này đang bước vào một cuộc thay đổi lớn về thiết kế. Thay vì phong cách mềm mại như đời hiện tại, Tucson mới sử dụng nhiều đường nét vuông vức và góc cạnh hơn, gợi nhớ phong cách chuyển mình táo bạo mà Hyundai đã áp dụng lên Santa Fe mới. Nắp ca-pô kiểu “clamshell”, thân xe được làm phẳng và thẳng, kết hợp đuôi xe dựng đứng tạo cảm giác khỏe khoắn và nam tính hơn hẳn.
Một số chi tiết đặc trưng của Tucson cũng được thay đổi. Đèn pha có xu hướng được đặt thấp, còn dải LED định vị đặt cao và mảnh, hứa hẹn mang lại diện mạo hiện đại hơn so với kiểu đèn tham số trước đây. Dù xe vẫn ngụy trang khá kín, các đường gân lớn và phần đầu xe thẳng cho thấy Hyundai đang thay đổi tư duy thiết kế, hướng đến sự thực dụng và phù hợp với thị hiếu SUV toàn cầu.
Nội thất của Tucson 2027 từng để lộ trước đó. Khoang cabin mới, khác hoàn toàn so với thế hệ hiện tại. Táp-lô trước mở rộng hơn. Điểm nhấn đáng chú ý bao gồm màn hình kỹ thuật số rộng 16:9 với giao diện người dùng giống như điện thoại thông minh. Màn hình này có thể truy cập vào cửa hàng ứng dụng Pleos Playground với hàng loạt các ứng dụng giải trí, định vị và tiện ích.
Về vận hành, Tucson 2027 nhiều khả năng chỉ còn lại các tùy chọn hybrid và plug-in hybrid. Hướng đi này phù hợp xu thế toàn cầu, đồng thời giúp mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu hơn trong điều kiện vận hành đô thị. Hyundai được dự đoán sẽ nâng cấp hiệu suất cho các bản hybrid nhằm bù lại việc loại bỏ động cơ xăng truyền thống.
Theo lộ trình phát triển, Tucson thế hệ mới có thể ra mắt toàn cầu vào cuối 2026. Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu xe này sẽ tạo thêm lựa chọn SUV xanh trong phân khúc cỡ C, nơi nhu cầu chuyển đổi sang động cơ hybrid đang tăng mạnh. Thay đổi mạnh về thiết kế cùng cải tiến về công nghệ hứa hẹn giúp Tucson thế hệ mới trở thành đối thủ đáng chú ý trong giai đoạn tới.
Đời sống Pháp luật