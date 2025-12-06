Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hyundai Tucson đời mới tiếp tục lộ diện với dáng vuông vức như Santa Fe, ra mắt năm sau cạnh tranh CX-5

06-12-2025 - 08:03 AM | Thị trường

Hyundai Tucson đời mới tiếp tục lộ diện với dáng vuông vức như Santa Fe, ra mắt năm sau cạnh tranh CX-5

Mẫu SUV cỡ C của Hyundai đang bước vào giai đoạn thử nghiệm dày đặc, hé lộ loạt thay đổi lớn về kiểu dáng và công nghệ trước khi trình làng thế hệ hoàn toàn mới.

Hyundai Tucson 2027 tiếp tục lộ diện trong các buổi chạy thử tại châu Âu, cho thấy mẫu SUV cỡ C này đang bước vào một cuộc thay đổi lớn về thiết kế. Thay vì phong cách mềm mại như đời hiện tại, Tucson mới sử dụng nhiều đường nét vuông vức và góc cạnh hơn, gợi nhớ phong cách chuyển mình táo bạo mà Hyundai đã áp dụng lên Santa Fe mới. Nắp ca-pô kiểu “clamshell”, thân xe được làm phẳng và thẳng, kết hợp đuôi xe dựng đứng tạo cảm giác khỏe khoắn và nam tính hơn hẳn.

Hyundai Tucson đời mới chạy thử với kiểu dáng vuông vức, gợi nhớ phong cách Santa Fe. Ảnh: Carbuzz

Một số chi tiết đặc trưng của Tucson cũng được thay đổi. Đèn pha có xu hướng được đặt thấp, còn dải LED định vị đặt cao và mảnh, hứa hẹn mang lại diện mạo hiện đại hơn so với kiểu đèn tham số trước đây. Dù xe vẫn ngụy trang khá kín, các đường gân lớn và phần đầu xe thẳng cho thấy Hyundai đang thay đổi tư duy thiết kế, hướng đến sự thực dụng và phù hợp với thị hiếu SUV toàn cầu.

Dáng đuôi xe được làm thẳng và góc cạnh hơn, cho cảm giác mạnh mẽ hơn thế hệ hiện tại. Ảnh: Carbuzz

Nội thất của Tucson 2027 từng để lộ trước đó. Khoang cabin mới, khác hoàn toàn so với thế hệ hiện tại. Táp-lô trước mở rộng hơn. Điểm nhấn đáng chú ý bao gồm màn hình kỹ thuật số rộng 16:9 với giao diện người dùng giống như điện thoại thông minh. Màn hình này có thể truy cập vào cửa hàng ứng dụng Pleos Playground với hàng loạt các ứng dụng giải trí, định vị và tiện ích.

Nội thất Hyundai Tucson thế hệ mới được bắt gặp từ trước với thiết kế ghế dị. Ảnh: Healer TV

Về vận hành, Tucson 2027 nhiều khả năng chỉ còn lại các tùy chọn hybrid và plug-in hybrid. Hướng đi này phù hợp xu thế toàn cầu, đồng thời giúp mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu hơn trong điều kiện vận hành đô thị. Hyundai được dự đoán sẽ nâng cấp hiệu suất cho các bản hybrid nhằm bù lại việc loại bỏ động cơ xăng truyền thống.

Cụm đèn trước lộ dần thiết kế hai tầng, đèn định vị đặt cao và đèn chính đặt thấp. Ảnh: Bảo Lâm

Theo lộ trình phát triển, Tucson thế hệ mới có thể ra mắt toàn cầu vào cuối 2026. Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu xe này sẽ tạo thêm lựa chọn SUV xanh trong phân khúc cỡ C, nơi nhu cầu chuyển đổi sang động cơ hybrid đang tăng mạnh. Thay đổi mạnh về thiết kế cùng cải tiến về công nghệ hứa hẹn giúp Tucson thế hệ mới trở thành đối thủ đáng chú ý trong giai đoạn tới.

Drone bay vù vù trên những dãy nhà bỏ hoang phát hiện điểm bất thường, cảnh sát khui ra đường dây tội phạm gây thiệt hại 1,1 tỷ USD tại một quốc gia Đông Nam Á

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Hyundai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các hãng ô tô ở Việt Nam thay đổi

Các hãng ô tô ở Việt Nam thay đổi Nổi bật

Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng

Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng Nổi bật

Không phải Mỹ hay Trung Quốc, một quốc gia BRICS đang âm thầm thổi bùng 'cơn sốt' kim loại bạc, góp phần đẩy giá vọt lên mức đỉnh lịch sử

Không phải Mỹ hay Trung Quốc, một quốc gia BRICS đang âm thầm thổi bùng 'cơn sốt' kim loại bạc, góp phần đẩy giá vọt lên mức đỉnh lịch sử

07:42 , 06/12/2025
Vừa tuyên bố sẽ không từ bỏ năng lượng Nga chưa được bao lâu, quốc gia châu Á lại sắp phải ‘quay xe’, nguyên nhân đến từ đâu?

Vừa tuyên bố sẽ không từ bỏ năng lượng Nga chưa được bao lâu, quốc gia châu Á lại sắp phải ‘quay xe’, nguyên nhân đến từ đâu?

06:58 , 06/12/2025
Kho báu dưới nước của Việt Nam 'bơi' sang Mỹ, Nhật Bản siêu đắt hàng: xuất khẩu tăng khủng hơn 600%, chất lượng vượt trội hàng đầu thế giới

Kho báu dưới nước của Việt Nam 'bơi' sang Mỹ, Nhật Bản siêu đắt hàng: xuất khẩu tăng khủng hơn 600%, chất lượng vượt trội hàng đầu thế giới

06:02 , 06/12/2025
"Vua xe ga" SH 350i 2026 của Honda mới ra mắt, có gì đặc biệt mà giá rẻ bất ngờ

"Vua xe ga" SH 350i 2026 của Honda mới ra mắt, có gì đặc biệt mà giá rẻ bất ngờ

20:22 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên