Hyundai Tucson đời mới tiếp tục lộ diện với dáng vuông vức như Santa Fe, ra mắt năm sau cạnh tranh CX-5

Hyundai Tucson 2027 tiếp tục lộ diện trong các buổi chạy thử tại châu Âu, cho thấy mẫu SUV cỡ C này đang bước vào một cuộc thay đổi lớn về thiết kế. Thay vì phong cách mềm mại như đời hiện tại, Tucson mới sử dụng nhiều đường nét vuông vức và góc cạnh hơn, gợi nhớ phong cách chuyển mình táo bạo mà Hyundai đã áp dụng lên Santa Fe mới. Nắp ca-pô kiểu “clamshell”, thân xe được làm phẳng và thẳng, kết hợp đuôi xe dựng đứng tạo cảm giác khỏe khoắn và nam tính hơn hẳn.

Hyundai Tucson đời mới chạy thử với kiểu dáng vuông vức, gợi nhớ phong cách Santa Fe. Ảnh: Carbuzz

Một số chi tiết đặc trưng của Tucson cũng được thay đổi. Đèn pha có xu hướng được đặt thấp, còn dải LED định vị đặt cao và mảnh, hứa hẹn mang lại diện mạo hiện đại hơn so với kiểu đèn tham số trước đây. Dù xe vẫn ngụy trang khá kín, các đường gân lớn và phần đầu xe thẳng cho thấy Hyundai đang thay đổi tư duy thiết kế, hướng đến sự thực dụng và phù hợp với thị hiếu SUV toàn cầu.

Dáng đuôi xe được làm thẳng và góc cạnh hơn, cho cảm giác mạnh mẽ hơn thế hệ hiện tại. Ảnh: Carbuzz

Nội thất của Tucson 2027 từng để lộ trước đó. Khoang cabin mới, khác hoàn toàn so với thế hệ hiện tại. Táp-lô trước mở rộng hơn. Điểm nhấn đáng chú ý bao gồm màn hình kỹ thuật số rộng 16:9 với giao diện người dùng giống như điện thoại thông minh. Màn hình này có thể truy cập vào cửa hàng ứng dụng Pleos Playground với hàng loạt các ứng dụng giải trí, định vị và tiện ích.

Nội thất Hyundai Tucson thế hệ mới được bắt gặp từ trước với thiết kế ghế dị. Ảnh: Healer TV

Về vận hành, Tucson 2027 nhiều khả năng chỉ còn lại các tùy chọn hybrid và plug-in hybrid. Hướng đi này phù hợp xu thế toàn cầu, đồng thời giúp mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu hơn trong điều kiện vận hành đô thị. Hyundai được dự đoán sẽ nâng cấp hiệu suất cho các bản hybrid nhằm bù lại việc loại bỏ động cơ xăng truyền thống.

Cụm đèn trước lộ dần thiết kế hai tầng, đèn định vị đặt cao và đèn chính đặt thấp. Ảnh: Bảo Lâm

Theo lộ trình phát triển, Tucson thế hệ mới có thể ra mắt toàn cầu vào cuối 2026. Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu xe này sẽ tạo thêm lựa chọn SUV xanh trong phân khúc cỡ C, nơi nhu cầu chuyển đổi sang động cơ hybrid đang tăng mạnh. Thay đổi mạnh về thiết kế cùng cải tiến về công nghệ hứa hẹn giúp Tucson thế hệ mới trở thành đối thủ đáng chú ý trong giai đoạn tới.