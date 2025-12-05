Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda City, CR-V tiếp tục giảm đậm

05-12-2025 - 19:40 PM | Thị trường

Honda City, CR-V tiếp tục giảm đậm

Mẫu sedan hạng B tiếp tục được hỗ trợ 100% phí trước bạ trong khi CR-V bản L/G được giảm trực tiếp 80 triệu đồng.

Việc tung ra các chương trình giảm giá gần như đã trở thành lựa chọn đều đặn mỗi tháng của Honda Việt Nam cho các mẫu ô tô của hãng. Trong tháng 12 này, hầu hết mẫu xe đang có mặt trên thị trường của hãng đều nhận mức ưu đãi không nhỏ.

Trong đó, các model nhận ưu đãi lớn nhất là City, CR-V và Civic. Trong đó, Honda City nhận ưu đãi 100% phí trước bạ, tương đương 10% giá bán sản phẩm. Với ưu đãi này, người mua Honda City trong tháng 12 sẽ được giảm 50-57 triệu đồng, đưa mức giá thấp nhất xuống còn 449 triệu đồng.

Với CR-V, hãng sẽ giảm giá trực tiếp 80 triệu đồng cho các bản G và L, đưa giá bán của xe xuống còn 949 triệu cho bản G, 1.019-1170 triệu đồng cho bản L và L AWD. Riêng bản e:HEV RS không được giảm giá.

Trong khi đó, Honda Civic lại chỉ ưu đãi 100% phí trước bạ cho bản hybrid (tương đương 99 triệu đồng) trong khi 2 bản còn lại chỉ ưu đãi 50% phí trước bạ. Một số model còn lại như BR-V, HR-V cũng nhận ưu đãi 50% phí trước bạ.

Honda City, CR-V tiếp tục giảm đậm - Ảnh 1.

Sau 10 tháng đầu năm, Honda đã bàn giao tổng cộng hơn 21.000 xe tại thị trường Việt Nam, theo VAMA. Trong đó, City vẫn là mẫu xe chủ lực với hơn 6.700 xe, tiếp đến là CR-V với gần 4.900 xe, HR-V với hơn 4.500 xe. Mẫu xe phổ thông kén khách nhất là sedan cỡ C Accord với 32 xe.

Ở phân khúc của mình, City và CR-V cũng chính là những cái tên giàu sức cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, đây đều không phải xe bán chạy nhất.


Đức Nam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các hãng ô tô ở Việt Nam thay đổi

Các hãng ô tô ở Việt Nam thay đổi Nổi bật

Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng

Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng Nổi bật

Rò rỉ bằng sáng chế xe tay ga 125cc mới của nhà Suzuki với thiết kế thể thao góc cạnh

Rò rỉ bằng sáng chế xe tay ga 125cc mới của nhà Suzuki với thiết kế thể thao góc cạnh

19:01 , 05/12/2025
Chỉ 10 tháng, Trung Quốc chi hơn 800 triệu USD nhập loại hạt có thể giúp phòng chừa ung thư từ Việt Nam

Chỉ 10 tháng, Trung Quốc chi hơn 800 triệu USD nhập loại hạt có thể giúp phòng chừa ung thư từ Việt Nam

18:01 , 05/12/2025
Thị trường ô tô Ấn Độ có gì hot để hãng xe điện Việt Nam tăng tốc đầu tư?

Thị trường ô tô Ấn Độ có gì hot để hãng xe điện Việt Nam tăng tốc đầu tư?

16:50 , 05/12/2025
Drone bay vù vù trên những dãy nhà bỏ hoang phát hiện điểm bất thường, cảnh sát khui ra đường dây tội phạm gây thiệt hại 1,1 tỷ USD tại một quốc gia Đông Nam Á

Drone bay vù vù trên những dãy nhà bỏ hoang phát hiện điểm bất thường, cảnh sát khui ra đường dây tội phạm gây thiệt hại 1,1 tỷ USD tại một quốc gia Đông Nam Á

16:11 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên