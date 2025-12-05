Honda City, CR-V tiếp tục giảm đậm

Việc tung ra các chương trình giảm giá gần như đã trở thành lựa chọn đều đặn mỗi tháng của Honda Việt Nam cho các mẫu ô tô của hãng. Trong tháng 12 này, hầu hết mẫu xe đang có mặt trên thị trường của hãng đều nhận mức ưu đãi không nhỏ.



Trong đó, các model nhận ưu đãi lớn nhất là City, CR-V và Civic. Trong đó, Honda City nhận ưu đãi 100% phí trước bạ, tương đương 10% giá bán sản phẩm. Với ưu đãi này, người mua Honda City trong tháng 12 sẽ được giảm 50-57 triệu đồng, đưa mức giá thấp nhất xuống còn 449 triệu đồng.

Với CR-V, hãng sẽ giảm giá trực tiếp 80 triệu đồng cho các bản G và L, đưa giá bán của xe xuống còn 949 triệu cho bản G, 1.019-1170 triệu đồng cho bản L và L AWD. Riêng bản e:HEV RS không được giảm giá.

Trong khi đó, Honda Civic lại chỉ ưu đãi 100% phí trước bạ cho bản hybrid (tương đương 99 triệu đồng) trong khi 2 bản còn lại chỉ ưu đãi 50% phí trước bạ. Một số model còn lại như BR-V, HR-V cũng nhận ưu đãi 50% phí trước bạ.

Sau 10 tháng đầu năm, Honda đã bàn giao tổng cộng hơn 21.000 xe tại thị trường Việt Nam, theo VAMA. Trong đó, City vẫn là mẫu xe chủ lực với hơn 6.700 xe, tiếp đến là CR-V với gần 4.900 xe, HR-V với hơn 4.500 xe. Mẫu xe phổ thông kén khách nhất là sedan cỡ C Accord với 32 xe.

Ở phân khúc của mình, City và CR-V cũng chính là những cái tên giàu sức cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, đây đều không phải xe bán chạy nhất.



