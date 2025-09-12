Honda City bất ngờ leo top với doanh số 1.153 xe: Vượt CX-5, Everest, dễ thành xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng 8

Honda City dễ thành xe xăng bán nhiều nhất tháng 8/2025

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2025 của các thương hiệu thành viên. Trong đó, bất ngờ lớn nhất thuộc về Honda City.

Theo kết quả của VAMA, mẫu xe này bất ngờ ghi nhận 1.153 chiếc bán ra trên toàn quốc trong tháng vừa qua. Con số này giúp City đứng ở vị trí thứ 2, chỉ sau Ford Ranger với 1.511 chiếc được bán.

Honda City bán 1.153 xe trong tháng 8/2025. Ảnh: AP

Như vậy, City đã vượt qua rất nhiều tên tuổi thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng như Ford Everest (1.053 xe), Mazda CX-5 (1.025 xe), Toyota Yaris Cross (1.012 xe), Mitsubishi Xpander (906 xe) hay Mitsubishi Xforce (900 xe).

Hiện nay, Hyundai Thành Công chưa công bố doanh số bán hàng của hãng trong tháng 8/2025. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các xe thuộc thương hiệu này thường không đạt doanh số tốt. Do đó, không loại trừ khả năng Honda City có cơ hội trở thành xe sử dụng động cơ xăng có doanh số cao nhất tháng 8/2025.

Honda City có gì?

Phiên bản City RS có giá 569 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Honda City là mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Xe được lắp ráp tại nhà máy Honda Vĩnh Phúc và phân phối chính hãng với 3 phiên bản. Bao gồm City G giá 499 triệu đồng, City L giá 539 triệu đồng và City RS giá 569 triệu đồng.

Xe sử dụng động xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145Nm, hệ dẫn động cầu trước, hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.

Nội thất Honda City thể thao hơn các đối thủ. Ảnh: Đại lý

Tất cả các phiên bản Honda City đều trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Các tính năng đáng chú ý bao gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) và Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).