Một mẫu sedan cỡ B vừa ra mắt tại Việt Nam: Xe châu Âu, lắp ráp trong nước, giá thấp nhất 421 triệu đồng đấu 'căng đét' với Toyota Vios, Honda City

Rất lâu rồi thị trường ô tô Việt Nam chưa đón thêm một mẫu sedan phổ thông nào và Skoda Slavia là cái tên mới nhất gia nhập phân khúc sedan cỡ B. Có khá nhiều điểm đặc biệt trên chiếc xe này để người ta kỳ vọng vào một sự mới mẻ ở phân khúc từ lâu bị thống trị bởi những cái tên như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.

Là một mẫu xe đến từ thương hiệu CH Séc nhưng được lắp ráp trong nước tại nhà máy của Hyundai Thành Công Việt Hưng ở Quảng Ninh, Skoda Slavia có khoảng sáng gầm lên đến 178 mm, tức là cao hơn hẳn nhiều mẫu sedan và tương đương với nhiều mẫu xe gầm cao hiện tại.

Theo nhà sản xuất, đây là một trong những tiêu chí phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng tại Việt Nam nếu phải di chuyển qua các đoạn đường ngập nước trong đô thị hoặc di chuyển trên một số cung đường khó.

Giá bán cũng là yếu tố gây bất ngờ khi Skoda Slavia được chào bán với 3 phiên bản, lần lượt 468 triệu cho bản Active, 528 triệu cho bản Ambition và 568 triệu cho bản Style cao cấp nhất. Tuy nhiên, trong tháng 9, xe sẽ được giảm 100% phí trước bạ, đưa giá thực tế xuống còn 412-511 triệu đồng.

Mức giá này được xem là cạnh tranh so với nhiều đối thủ Hàn, Nhật đang bán trên thị trường. Ông Đàm Đình Thông – Tổng giám đốc Skoda Việt Nam cho hay Slavia sẽ là sản phẩm chiến lược để thương hiệu này thực sự tiếp cận với người tiêu dùng Việt sau 3 năm hãng gia nhập thị trường.

Hãng cũng khẳng định tổng chi phí cho gói bảo dưỡng đến 60.000 km của mẫu xe này là khoảng 24,9 triệu đồng, hoàn toàn không đắt hơn các mẫu xe Hàn, Nhật – như một câu trả lời cho nhiều nghi ngại của người dùng rằng xe châu Âu có chi phí bảo dưỡng hay thay thế linh kiện đắt đỏ.

Về kích thước, Skoda Slavia sử dụng nền tảng khung gầm MQB của Tập đoàn Volkswagen, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 mm, trục cơ sở 2.651 mm. Như vậy, xe nhỉnh hơn đôi chút so với Toyota Vios, Hyundai Accent và gần tương đương Honda City.

Xe được trang bị động cơ 1.0 TSI turbo cho công suất 115 mã lực, mô men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá khuyến mại (triệu đồng) Mức giảm (triệu đồng) Active 468 421 47 Ambition 528 475 53 Style 568 511 57





Phiên bản Style cao cấp nhất được trang bị gần như đầy đủ như đèn pha LED Projector, gạt mưa tự động, cửa sổ trời, ghế da chỉnh điện 6 hướng ở hàng ghế trước tích hợp làm mát ghế, lẫy chuyển số vô lăng, sạc không dây, gương chiếu hậu chống chói… Các tính năng an toàn đáng chú ý gồm có điều khiển hành trình, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước…

Trong khi đó, phiên bản Active số sàn dùng ghế nỉ, không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, dùng đèn pha halogen, chìa khóa cơ…

Cả 3 phiên bản đều có 6 túi khí và cảm biến áp suất lốp.

Skoda Slavia sẽ là sự bổ sung mới cho dải sản phẩm của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam, với 3 cái tên trước đó là Kodiaq, Karoq và Kushaq. Vị đại diện thương hiệu này cho biết hãng đang xem xét đưa thêm một số sản phẩm mới về nước để mở rộng dải sản phẩm, cung cấp thêm lựa chọn cho người dùng Việt.