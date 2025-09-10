Skoda Kodiaq có giá mới tại Việt Nam: Cao nhất gần 1,5 tỷ đồng, bản 'base' vẫn giảm 81 triệu lăn bánh cạnh tranh Santa Fe, Everest

Kodiaq tăng giá?

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng đại lý, Skoda Kodiaq được điều chỉnh giá phiên bản Sportline. Bản này tăng giá từ 1,480 tỷ lên 1,495 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Premium vẫn giữ giá 1,450 tỷ đồng. Như vậy, mức chênh lệch giá giữa 2 bản trước đây chỉ là 30 triệu đồng thì nay tăng lên 45 triệu đồng. Trang bị của xe không đổi.

Bản Sportline của Kodiaq tăng giá 15 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Skoda Việt Nam xác nhận mức giá mới này, đồng thời cho biết bản Sportline đang hết hàng, tới tháng 10 mới có xe về. Lý do điều chỉnh giá được hãng đưa ra là bởi tỷ giá đồng Euro và Việt Nam đồng chênh lệch nhau lớn nên xe nhập khẩu nói chung đều phải điều chỉnh giá lại.

Sở dĩ chỉ có bản Sportline tăng giá bởi đây là lô mới nhập khẩu về, trong khi bản Premium vẫn còn xe từ trước. Bản Premium thậm chí còn đang được giảm 50% trước bạ theo khuyến mãi chính hãng, quy đổi lên đến 81 triệu đồng. Xe được gia hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm.

Bản Premium không tăng giá mà còn có khuyến mãi trước bạ. Ảnh: Đại lý

2 bản có khác biệt gì?

Có 3 điểm khác biệt lớn nhất giữa bản Sportline và Premium là gói ngoại thất thể thao, kính cách âm đa lớp và ghế thể thao trên bản cao cấp nhất. Các trang bị còn lại gần như tương đồng.

Ở bên ngoài, cả 2 bản Kodiaq đều có đèn LED 36 mô-đun, đèn hậu LED vắt ngang cùng bộ mâm 19 inch, chỉ khác biệt ở thiết kế.

Các phiên bản có thể phân biệt từ thiết kế ngoại thất. Ảnh: Skoda

Tiện nghi nội thất 2 bản đáng chú ý có màn hình 10 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 13 inch hỗ trợ CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh Canton 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa 3 vùng, sưởi ghế trước, đèn viền nội thất...

Trang bị tiện nghi 2 bản không khác biệt nhiều. Ảnh: Skoda

Cả hai bản dùng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 187 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hệ thống treo điện có 15 mức chỉnh.

Trang bị an toàn chung gồm 7 túi khí, camera 360 độ, phanh tự động trước/sau tốc độ thấp, cảm biến quanh xe.

Cùng tầm giá với Skoda Kodiaq có Ford Everest hay Hyundai Santa Fe. Phiên bản Kodiaq Premium sau khuyến mãi có giá lăn bánh chỉ ngang Santa Fe bản cao cấp nhất. Trong khi đó, bản Sportline sắp về sẽ có giá gần tương đương Everest Platinum cao cấp nhất sau khuyến mãi.