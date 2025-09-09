"Sau Generative AI là gì?" Đây là câu trả lời của thành viên Hội đồng thẩm định Better Choice Awards 2025

Better Choice Awards 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất trong việc tôn vinh đổi mới sáng tạo, khi quy tụ hàng loạt chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân hàng đầu vào hội đồng thẩm định. Không chỉ đơn thuần là nơi trao giải, sự kiện này còn đóng vai trò như một “người gác cổng có thẩm quyền”, giúp các doanh nghiệp và tổ chức xác định rõ con đường phát triển dựa trên những tiêu chuẩn tiên tiến và giá trị thực tiễn mang lại cho người tiêu dùng.

Chính vì vậy, để có thêm những góc nhìn chuyên sâu về tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay, cũng như vai trò của giải thưởng trong việc định hướng phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ ông ông Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn chiến lược CNTT và Trí tuệ nhân tạo, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (ABAII).

Với những đóng góp nổi bật trong việc kết nối doanh nghiệp với xu hướng toàn cầu, ông sẽ chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn, giúp làm sáng tỏ cách Better Choice Awards có thể trở thành động lực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số Việt Nam.

Ông Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn chiến lược CNTT và Trí tuệ nhân tạo, thành viên hội đồng chấm giải của Better Choice Awards 2025.

Sau làn sóng AI generative, ông dự báo xu hướng công nghệ nào tiếp theo sẽ 'bùng nổ' và ứng dụng vào đời sống thường ngày?

Generative AI chỉ là khởi đầu. Tôi dự báo Agentic AI sẽ là làn sóng kế tiếp, trong đó, AI không chỉ tạo ra nội dung mà còn có khả năng tự động lên kế hoạch, ra quyết định và hành động thay con người trong những ngữ cảnh cụ thể. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chứng kiến những ‘AI agent’ tham gia vào công việc hàng ngày: từ trợ lý tài chính cá nhân, bác sĩ số, cho đến các hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Khác với Generative AI chủ yếu dừng ở việc gợi ý hay tạo ra sản phẩm trung gian, Agentic AI sẽ thực thi công việc từ đầu đến cuối, học hỏi liên tục và phối hợp nhiều công cụ, nhiều hệ thống. Đây là bước tiến từ “hỗ trợ” sang “đồng hành” thực thụ.

Tuy nhiên, Agentic AI cũng đặt ra bài toán mới về niềm tin (trust), an toàn (safety), và khả năng kiểm soát (control). Doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn tận dụng tốt làn sóng này cần chuẩn bị trước về hạ tầng dữ liệu, khung quản trị rủi ro và năng lực nhân sự để làm chủ, thay vì bị động chạy theo.

Từ kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi số, ông thấy người tiêu dùng Việt đang 'smart' hơn trong việc lựa chọn sản phẩm công nghệ chưa?

Nếu so với năm ngoái, tôi thấy rõ một sự dịch chuyển. Năm 2024, người tiêu dùng còn khá nhiều kỳ vọng ‘ảo’ vào công nghệ mới, đặc biệt là AI generative. Họ dễ bị hấp dẫn bởi những hứa hẹn truyền thông, từ chatbot biết đủ thứ cho đến các ứng dụng ‘AI hóa’ gần như mọi sản phẩm. Điều đó phản ánh tâm lý háo hức nhưng đôi khi thiếu kiểm chứng.

Bước sang 2025, sự “ảo tưởng” đã giảm đi đáng kể. Người tiêu dùng Việt đã bắt đầu thông minh hơn trong cách đặt câu hỏi: “Công nghệ này thực sự giải quyết vấn đề gì cho tôi? Nó có đáng với chi phí, với rủi ro bỏ ra không?” Đây là sự trưởng thành rất quan trọng. Ta thấy ngày càng nhiều người dùng không chỉ quan tâm đến tính năng mới lạ, mà còn đòi hỏi giá trị bền vững, trải nghiệm thật và sự minh bạch.

Tôi cho rằng chính những giải thưởng như Better Choice Awards đóng vai trò như một “bộ lọc uy tín”, giúp người tiêu dùng không bị nhiễu loạn giữa quá nhiều lựa chọn. Và từ kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, tôi thấy điều này buộc các công ty công nghệ cũng phải điều chỉnh: không thể chỉ bán xu hướng, mà phải chứng minh tác động thực tế đến đời sống và kinh doanh.

Nói cách khác, người tiêu dùng Việt Nam năm nay đã smart hơn, không phải vì họ hiểu hết công nghệ, mà vì họ hiểu chính mình và giá trị họ tìm kiếm.

Ngoài AI, liệu còn công nghệ nào khác có cơ hội trở thành xu hướng chính trên thị trường Việt Nam không, thưa ông?

Một là, AI trên máy tính cá nhân: những thiết bị tích hợp khả năng xử lý AI ngay trên máy thật sự sẽ trở thành xu thế chủ đạo. Khi phần cứng có thể hỗ trợ các tác vụ thông minh ngay tại thiết bị, trải nghiệm người dùng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hai là, Edge AI và IoT thông minh từ nhà thông minh tiết kiệm năng lượng đến các thiết bị cá nhân như tai nghe có dịch ngôn ngữ thời gian thực hoặc nhận diện khuôn mặt… mọi thứ đang di chuyển về phía trải nghiệm nhanh, riêng tư và tiện lợi.

Ba là, Wearables & Earables thông minh thế hệ mới không chỉ theo dõi sức khỏe, mà còn chẩn đoán, tương tác và mở ra trải nghiệm cảm xúc, thông tin trong từng khoảnh khắc. Đây không còn là đồ công nghệ, đó là người đồng hành chăm sóc chúng ta.

Bốn là, XR và Spatial Computing mang đến một thế giới ảo-lẫn-thật chuẩn bị mở ra, nơi không gian số trở nên tương tác tự nhiên như thật. Điều này có thể tái định nghĩa làm việc, học tập và giải trí tại Việt Nam.

Năm là, Công nghệ bền vững trong đó thiết bị thân thiện môi trường không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu của người tiêu dùng tinh tế ngày nay.

Tại Việt Nam, với sự dẫn dắt của các hãng như Samsung, Apple, …, cùng nhu cầu mạnh mẽ về tiện nghi số, tôi cho rằng bức tranh công nghệ trong năm tới sẽ không chỉ là AI nữa. Đó là một hệ sinh thái thông minh, thực tế, thân thiện với môi trường và người tiêu dùng Việt đang sẵn sàng đón nhận.

Trong cuốn “Hướng nghiệp 4.0”, ông nói đến tự chủ nghề nghiệp. Vậy người dùng có cần “tự chủ tiêu dùng” trong kỷ nguyên số như hiện nay không?

Tự chủ nghề nghiệp nghĩa là bạn không phó mặc tương lai nghề nghiệp cho người khác quyết định. Tôi tin rằng trong kỷ nguyên số, người dùng cũng cần tự chủ tiêu dùng, tức là biết đặt câu hỏi, biết phân biệt đâu là nhu cầu thật của mình, đâu là hiệu ứng của quảng cáo hay thuật toán gợi ý.

Nếu như năm 2024, nhiều người dùng còn bị cuốn vào hào quang công nghệ và mua sản phẩm vì AI, theo trend thì sang năm nay, tôi nhận thấy một sự trưởng thành. Người tiêu dùng bắt đầu giữ vai trò chủ động. Họ không để các nền tảng, các chiến dịch marketing hay thậm chí thuật toán quyết định thay mình. Họ chọn sản phẩm công nghệ vì giá trị sử dụng thật sự và sự phù hợp với bối cảnh sống, chứ không đơn thuần vì thương hiệu hay lời hứa hẹn.

Tôi gọi đây là bước chuyển từ người tiêu dùng bị dẫn dắt sang người tiêu dùng tự chủ. Và điều này rất quan trọng, bởi trong thế giới số, dữ liệu và sự chú ý của chúng ta đều có giá trị. Tự chủ tiêu dùng chính là cách mỗi cá nhân bảo vệ sự tự do, phẩm giá và cả quyền lợi của mình.

Với vai trò của một giải thưởng như Better Choice Awards, tôi tin rằng đây chính là công cụ giúp người dùng rèn luyện khả năng tự chủ đó bởi nó cung cấp một bộ lọc uy tín, minh bạch, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt thay vì bị cuốn theo làn sóng tiếp thị.

Theo ông, doanh nghiệp Việt nên ứng dụng AI vào khâu nào trước tiên: quản trị nội bộ, chăm sóc khách hàng, hay phát triển sản phẩm?

Câu hỏi này rất hay, nhưng tôi nghĩ cần trả lời một cách thẳng thắn là không có một công thức chung hay “one-size-fits-all” cho tất cả doanh nghiệp.

Kinh nghiệm tư vấn của tôi cho thấy, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp sẽ có bối cảnh riêng về chiến lược, nguồn lực, văn hóa tổ chức và dữ liệu. Một ngân hàng sẽ khác một công ty bán lẻ, một tập đoàn sản xuất sẽ khác một start-up công nghệ. Chính vì vậy, điểm khởi đầu với AI cần được xác định từ chiến lược tổng thể, chứ không chỉ từ câu hỏi “nên chọn khâu nào trước”.

Với một số doanh nghiệp, quản trị nội bộ có thể là “quick win”: dùng AI để tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí, tăng hiệu quả.





Với một số khác, chăm sóc khách hàng là ưu tiên: cá nhân hóa trải nghiệm, tự động hóa phản hồi, giữ chân khách hàng.





Trong những ngành cạnh tranh khốc liệt, phát triển sản phẩm mới dựa trên AI có thể tạo ra lợi thế khác biệt.

Điểm mấu chốt là doanh nghiệp cần một lộ trình AI gắn với chiến lược kinh doanh, thay vì chạy theo trào lưu. Đây chính là vai trò của tư vấn chiến lược. Đó là giúp ban lãnh đạo xác định ưu tiên, xây dựng năng lực nền tảng và thiết kế lộ trình triển khai AI phù hợp với bối cảnh của mình.

Nói cách khác, AI không phải một ứng dụng cắm sẵn, mà là một hành trình. Và để hành trình đó mang lại giá trị bền vững, doanh nghiệp Việt cần một tầm nhìn rõ ràng, sự lựa chọn khôn ngoan, và một đối tác tư vấn đủ sâu để đồng hành.

Ông có thể phân tích những rào cản lớn khiến AI khó đi vào đời sống hàng ngày của người Việt?

Theo dõi thị trường quốc tế và từ kinh nghiệm đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp Việt, tôi thấy AI khó phổ cập vào đời sống hằng ngày vì ba rào cản lớn: một là vấn đề niềm tin và an toàn dữ liệu; hai là hạn chế hạ tầng và kho dữ liệu tiếng Việt; ba là thiếu chiến lược triển khai thực tiễn ở doanh nghiệp. Để vượt qua, cần vừa nâng chuẩn bảo mật, vừa bản địa hóa dữ liệu, vừa xây dựng lộ trình AI phù hợp bối cảnh Việt Nam và đây chính là vai trò của tư vấn chiến lược mà tôi đang đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông đánh giá thế nào về sự kết hợp giữa tính công nhận của Nhà nước và sức lan tỏa truyền thông của Better Choice Awards?

Tôi cho rằng sự kết hợp này tạo nên một ‘song trụ’ quan trọng. Tính công nhận của Nhà nước mang lại uy tín và chuẩn mực chính thống, trong khi sức lan tỏa truyền thông giúp mở rộng ảnh hưởng đến cộng đồng và thị trường. Khi hai yếu tố này đồng hành, Better Choice Awards không chỉ là một giải thưởng, mà trở thành chuẩn tham chiếu tin cậy, vừa định hướng cho doanh nghiệp, vừa nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.