Không chỉ Minio Green, xe mới tinh khác của VinFast cũng đã chạy thử nghiệm: Xuất xưởng ngay tháng này

Sau khi bàn giao Limo Green và mẫu xe máy điện Evo Grand, VinFast đang tiếp tục chuẩn bị cho việc bàn giao xe thuộc những mẫu mới. Thời gian gần đây, người dùng mạng xã hội đã liên tục chia sẻ các hình ảnh xe mới của VinFast chạy thử nghiệm ở Hải Phòng - nơi đặt nhà máy của hãng.

Cụ thể hơn, VinFast Minio Green và mẫu xe buýt cỡ nhỏ EB 6 là hai mẫu xe được bắt gặp mới đây. Trong khi một số hình ảnh cho thấy mẫu Minio Green đang di chuyển trong thành phố Hải Phòng, mẫu EB 6 được bắt gặp được cho là trên cầu Đình Vũ, dẫn sang đảo Cát Hải.

VinFast EB 6 bắt đầu chạy thử nghiệm.

Theo các thông tin đã được công bố, mẫu xe buýt điện VinFast EB 6 có thể sẽ được bàn giao ngay trong tháng 9 này. Mẫu xe buýt điện này được thiết kế phục vụ đa mục đích, có thể được sử dụng làm xe buýt công cộng, xe buýt liên tỉnh, hay thậm chí là xe đưa đón học sinh.

Về cơ bản, xe vẫn sử dụng chung một nền tảng nhưng có cách bố trí nội thất khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng. Khi sử dụng làm xe buýt đô thị, xe sẽ có cấu hình 11 ghế ngồi, 1 chỗ cho xe lăn và 17 chỗ đứng - tổng cộng 30 người, ngoài ra còn có các trang thiết bị phù hợp như tay nắm hay nút bấm xuống xe.

Bố trí ghế ngồi VinFast EB 6 phiên bản xe buýt liên tỉnh và chuyên chở học sinh.

Phiên bản chuyên chở học sinh và phiên bản xe buýt liên tỉnh sẽ có chung cấu hình 20 chỗ (cả tài xế) với tùy chọn túi cứu thương, màn hình LED 21 inch, máy lọc không khí, cảm biến chất lượng không khí...; riêng phiên bản chở học sinh còn có camera giám sát khu vực tài xế, hệ thống điểm danh, cảnh báo giúp không bỏ quên học sinh trên xe, ứng dụng cho phụ huynh, học sinh, ứng dụng thanh toán, tích điểm...

VinFast cho biết mẫu EB 6 có kích thước DxRxC lần lượt là 6.200 x 2.200 x 2.900 mm; ngay cả khi đầy tải, gầm xe cao tối thiểu 180 mm. VinFast EB 6 sử dụng pack pin LFP có dung lượng 179,5 kWh, đủ để đi hơn 250 km mỗi lần sạc; xe có thể sạc tối đa ở công suất 120 kW, sạc từ 20% đến 80% trong 70 phút.

VinFast EB 6 sử dụng một động cơ điện ở cầu sau, có công suất 190 mã lực / 420 Nm mô men xoắn. Xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, chống trôi xe trên dốc ASF...

VinFast cũng từng cho biết mẫu EB 6 phiên bản xe buýt công cộng sẽ xuất xưởng trong tháng 9 này trước khi bàn giao phiên bản cho học sinh vào tháng 10.

VinFast Minio Green được cho là chạy thử nghiệm ở thành phố Hải Phòng.

Mẫu Minio Green đã từng được VinFast lên kế hoạch bàn giao vào tháng 8; song, do xe được nâng cấp về kiến trúc điện và pin, thời gian bàn giao lùi tới khoảng tháng 12.

Với nâng cấp mới, xe sử dụng kiến trúc điện 400 vôn, cho phép sạc nhanh hơn - 10%-70% trong 30 phút; cùng với đó, dung lượng pin cũng được nâng từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, giúp xe đi được tối đa 210 km thay vì con số cũ 170 km.

Các hạng mục nâng cấp của Minio Green đều do VinFast thực hiện và chịu hoàn toàn chi phí, không yêu cầu khách hàng phải trả thêm.

VinFast Minio Green là mẫu xe điện cỡ nhỏ, có kích thước DxRxC lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 mm - nhỏ hơn cả VF 3 (3.190 x 1.679 x 1.652 mm); tuy nhiên, trục cơ sở của hai mẫu xe chỉ chênh nhau 10 mm - của Minio Green là 2.065 mm và của VF 3 là 2.075 mm.

Khác với VF 3, VinFast Minio Green được thiết kế với mục đích chạy dịch vụ với trang bị cơ bản hơn và giá bán thấp hơn. Mẫu xe này vẫn được thiết kế với 4 chỗ, đủ phục vụ 4 người lớn (bao gồm lái xe).

Hiện nay, Xanh SM là đơn vị phân phối các mẫu xe chuyên dịch vụ, trong đó bao gồm cả VinFast EB 6 và Minio Green. Trong khi mẫu EB 6 không được công bố giá chi tiết, VinFast Minio Green đang được niêm yết với giá 269 triệu đồng - thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3.