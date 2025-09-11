Ở Việt Nam có xe tay ga cốp rộng gấp rưỡi Lead, đầy bình đi 500 km, động cơ khỏe hơn của Honda, Yamaha

Cách đây chưa lâu, thị trường xe hai bánh tại Việt Nam đã đón nhận thêm một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới từ một thương hiệu Trung Quốc. Zontes 368G là mẫu tay ga phân khối lớn vừa được đưa về Việt Nam thông qua hệ thống nhập khẩu tư nhân.

Zontes 368G được định vị ở phân khúc maxi-scooter lai adventure-touring, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích dòng xe đa dụng, có thể di chuyển linh hoạt trong đô thị và đủ khả năng đi đường dài.

Giá bán lẻ tại Việt Nam hiện ở mức khoảng 138 triệu đồng, cạnh tranh với Yamaha XMAX 300 và Honda ADV 350 nhập khẩu tư nhân trong phân khúc xe tay ga phân khối lớn đường trường.

Zontes 368G được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Về thiết kế, Zontes 368G mang kiểu dáng hầm hố, nhiều chi tiết góc cạnh tạo ấn tượng mạnh về sự cứng cáp. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn LED projector bốn bóng kết hợp dải định vị ban ngày, đi kèm hiệu ứng bật sáng khi khởi động. Xi-nhan đặt cao tách biệt, dễ nhận diện. Kính chắn gió cỡ lớn có thể điều chỉnh nhiều cấp, tản gió khỏi người lái giúp người lái bớt mệt mỏi khi di chuyển xa.

Thân xe có sẵn khung bảo vệ bằng kim loại. Bảng đồng hồ TFT IPS kích thước 8 inch đặt ngay trước mặt người lái, hỗ trợ nhiều giao diện tùy chỉnh, hiển thị rõ dưới ánh sáng mạnh và có thể kết nối điện thoại. Yên xe dạng hai tầng có chiều cao hợp lý với vóc dáng người Việt.

Cốp của Zontes 368G có dung tích lên tới 52 lít, đủ chứa 2 mũ bảo hiểm cả đầu (full face) mà vẫn còn không gian cho các vật dụng khác.

Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 52 lít - gần bằng 1,5 lần dung tích cốp của Honda Lead (37 lít). Không gian cốp đủ chứa hai mũ bảo hiểm full-face và nhiều vật dụng cá nhân khác. thậm chí, nhà sản xuất cũng trang bị piston thủy lực hỗ trợ mở/đóng và đèn chiếu sáng bên trong.

Ngoài ra, xe còn có tay lái sưởi, khóa phanh hỗ trợ giữ xe trên dốc, và nhiều chi tiết nhỏ hướng đến sự tiện lợi khi sử dụng hằng ngày.

Mẫu xe Giá bán Zontes 368G 138 triệu đồng (nhập khẩu tư nhân) Yamaha Xmax 300 140 triệu đồng (nhập khẩu chính hãng) Honda ADV350 Dưới 200 triệu đồng (giá dự đoán, nhập khẩu chính hãng)

"Ngập" công nghệ

Không chỉ cạnh tranh về giá bán, Zontes 368G còn trở nên hấp dẫn hơn so với đối thủ với nhiều ưu thế và một loạt các trang bị tiện nghi đi kèm xe.

1. Động cơ mạnh mẽ

Xe sử dụng động cơ 368 cc, xi-lanh đơn, SOHC làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử do Bosch phát triển. Công suất tối đa đạt khoảng 38,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 40 Nm, mạnh hơn đáng kể so với Honda ADV350 và Yamaha XMAX 300 trong cùng phân khúc.

Mẫu xe Động cơ Công suất Tiêu hao nhiên liệu Zontes 368G Xilanh đơn 368 cc 38,22 mã lực / 40 Nm 3,5L/100km Yamaha Xmax 300 Xilanh đơn 292 cc 27,63 mã lực / 29 Nm 3,01L/100km Honda ADV350 Xilanh đơn 329,6 cc 28,83 mã lực / 31,5 Nm 3,4L/100km

2. Cốp dung tích lớn 52 lít

Khả năng chứa đồ dưới yên lớn, có thể để vừa 2–3 balô hoặc 2 mũ bảo hiểm full-face, rất tiện dụng cho các chuyến đi dài. Người dùng vẫn có thể lắp thêm thùng đồ phụ hoặc buộc thêm túi ở baga sau nếu cần mang nhiều đồ hơn.

3. Bình xăng lớn – quãng đường 500 km

Bình nhiên liệu dung tích 17,5 lít, kết hợp mức tiêu thụ chỉ khoảng 3,5 lít/100 km, cho phép xe đi liên tục đến 500 km cho mỗi lần đổ đầy xăng.

4. Camera hành trình kép

Xe được trang bị camera trước và sau với cảm biến CMOS của Sony, ghi hình chất lượng Full HD, bộ nhớ lên đến 128 GB và có thể kết nối tải dữ liệu qua ứng dụng điện thoại.

Zontes trang bị sẵn cặp đèn trợ sáng và camera hành trình cho xe.

5. 6 cổng sạc USB / USB-C

Cổng sạc điện thoại đang dần là tính năng phổ biến trên xe máy. Nhưng có đến... 6 cổng là con số hiếm thấy. Trên Zontes 368G, các cổng sạc nằm ở vị trí như sau: : 2 cổng ở hộc để đồ trước, 2 cổng ở cốp sau và 2 cổng ngay bên dưới màn hình.

6. Màn hình TFT màu 8-inch

Màn hình lớn cho phép kết nối điện thoại, thay đổi đến 4 giao diện theo sở thích; hiển thị sắc nét cả dưới nắng gắt.

7. Phuộc điều chỉnh

Phuộc trước dạng upside-down có núm điều chỉnh COMP và TEN, phuộc sau điều chỉnh Rebound; đĩa thắng trước Floating đường kính 300 mm, giúp tản nhiệt tốt và giảm nguy cơ cong vênh.

8. Khung chống đổ tích hợp

Nhiều mẫu xe cùng phân khúc chỉ có khung chống đổ gắn thêm sau, nhưng Zontes trang bị sẵn ngay từ nhà máy để bảo vệ vỏ xe. Thậm chí, bộ khung cũng đã gắn sẵn đệm bảo vệ khung.

9. Gác chân rời cho người ngồi sau và trẻ em

Đây là trang bị hiếm thấy ngày nay. Trong khi người lái có sàn để chân riêng, người ngồi sau có đến hai vị trí gác chân - một ở gần và một ở xa, sẵn sàng đưa đón trẻ em.

10. Thảm lót sàn nhôm

Sàn xe được lót bằng nhôm, được gắn cố định vào sàn xe bằng ốc, đảm bảo không bị rơi trong quá trình di chuyển.

11. Đèn trợ sáng đa chế độ

Thay vì lắp thêm, Zontes cũng đã trang bị sẵn cặp đèn trợ sáng gắn trên khung kim loại. Hệ thống đèn này tích hợp sẵn (3 chế độ: vàng, trắng, nhấp nháy), giúp nâng cao tầm nhìn và sự chú ý khi dừng đỗ.

Xe sử dụng bánh nan hoa và lốp bán địa hình.

12. Bánh nan hoa không săm – lốp bán địa hình

Bánh trước 17-inch và sau 14-inch cấu trúc căm ngoài niềng, dùng được với lốp không săm, phù hợp cho địa hình gồ ghề và giảm rò hơi lốp.

13. Các tiện ích khác

Xe còn được trang bị thêm các tiện ích như hệ thống phanh ABS kênh đôi, kiểm soát lực kéo (TCS), sưởi tay lái, khóa phanh khi dừng giữa dốc, bình xăng mở điện tử, kính chắn gió điều chỉnh 5 cấp, giám sát áp suất lốp (TPMS), khóa thông minh 4G/GPS/Bluetooth.