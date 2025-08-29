Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-08-2025 - 09:22 AM

'Vua xe ga' ăn xăng 1,6 lít/100 km được đăng ký tại Việt Nam: ngoại hình đẹp tựa Vespa, trang bị vượt mặt Honda SH160i

Xe tay ga 158cc mới sở hữu thiết kế phong cách cổ điển châu Âu, trang bị hiện đại đe dọa Honda SH.

Tại Quyển 2 thuộc Công báo số 449 tập A do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam đăng tải vào tháng 8/2025, xuất hiện một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới được Công ty Sanyang Motor (SYM) đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp. Theo những hình ảnh được công bố, đây có thể là mẫu xe ga Fiddle DX 158.

Điểm nổi bật của SYM Fiddle DX 158 đến từ thiết kế ngoại hình đặc biệt – tổng thể mang phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, trông khá giống Vespa. Kiểu dáng mang đậm chất châu Âu với sự pha trộn giữa các đường nét vuông vức và bo tròn một cách hài hòa. 

Đèn pha đặt trên tay lái mang phong cách cổ điển đặc trưng, trong khi đèn định vị ban ngày có thiết kế độc đáo mô phỏng hình dáng dây đàn violin, tạo hình bằng dải đèn LED chạy dọc theo chiều dọc – cùng với đèn hậu cũng được thiết kế hài hòa với phong cách này.

'Vua xe ga' ăn xăng 1,6 lít/100 km được đăng ký tại Việt Nam: ngoại hình đẹp tựa Vespa, trang bị vượt mặt Honda SH160i- Ảnh 1.

'Vua xe ga' ăn xăng 1,6 lít/100 km được đăng ký tại Việt Nam: ngoại hình đẹp tựa Vespa, trang bị vượt mặt Honda SH160i- Ảnh 2.

Ngoài thiết kế cổ điển, mẫu xe còn sở hữu nhiều tính năng hiện đại và tiện dụng, như hệ thống đèn LED toàn bộ, giảm xóc đôi phía sau, phanh đĩa trước và sau tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo.

Mẫu tay ga này cũng được trang bị cụm đồng hồ LCD màu hiện đại, cốp xe rộng đủ chứa hai mũ bảo hiểm 3/4 cùng lúc, và có đến hai cổng sạc USB với hai dạng kết nối khác nhau. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là mẫu xe này vẫn sử dụng chìa khóa cơ thông thường với hệ thống khóa an toàn kiểu màn trập, chưa trang bị hệ thống khóa thông minh (Keyless) như nhiều hãng khác đã áp dụng.

Ở vị trí hộc đồ phụ trước bên trái sẽ thay thế bằng vị trí bình xăng 7 lít cho thao tác nạp nhiên liệu nhanh chóng, đơn giản. Sàn để chân rộng rãi có thể chứa được một vali kích thước 20 inch. Cốp xe dưới yên dung tích 24L – đủ chỗ cho mũ bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng cá nhân cơ bản.

'Vua xe ga' ăn xăng 1,6 lít/100 km được đăng ký tại Việt Nam: ngoại hình đẹp tựa Vespa, trang bị vượt mặt Honda SH160i- Ảnh 3.

'Vua xe ga' ăn xăng 1,6 lít/100 km được đăng ký tại Việt Nam: ngoại hình đẹp tựa Vespa, trang bị vượt mặt Honda SH160i- Ảnh 4.

'Vua xe ga' ăn xăng 1,6 lít/100 km được đăng ký tại Việt Nam: ngoại hình đẹp tựa Vespa, trang bị vượt mặt Honda SH160i- Ảnh 5.

Nhằm nâng tầm khả năng cạnh tranh trong thị trường xe máy hiện nay, Fiddle DX 158 trang bị khối động cơ 158cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này mang đến công suất 14,8 mã lực, đi kèm trọng lượng chỉ 124 kg, nhẹ hơn phần lớn các đối thủ cùng dung tích. Xe có mức tiêu thụ 1 lít xăng cho 60,2km, tương đương khoảng 1,66 lít/100 km.

Tổng thể, Fiddle DX 158 là một chiếc xe hướng đến sự tiện lợi thực sự cho người dùng đi lại hằng ngày, vừa đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đô thị vừa sẵn sàng cho những chuyến đi xa cuối tuần.

SYM Fiddle DX 158 hiện được bán tại Đài Loan với mức giá khởi điểm 106.500 Đài tệ, tương đương khoảng 92 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, nếu SYM ra mắt mẫu xe này với mức giá khoảng 65–75 triệu đồng, Fiddle DX 158 sẽ trở thành lựa chọn đáng gờm trong phân khúc xe tay ga cao cấp cho người dùng đô thị – nơi đề cao sự thoải mái, cá tính và chi phí hợp lý, đây cũng đang là sân chơi của Honda SH hay Vespa.

Khánh Vy

09:19 , 29/08/2025
07:40 , 29/08/2025
07:13 , 29/08/2025
06:43 , 29/08/2025

