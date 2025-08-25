Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Xe ga quốc dân' của Honda ra mắt giá 22 triệu đồng: siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,8L/100 km, sẵn sàng thay thế Vision

25-08-2025 - 11:03 AM

Mẫu xe tay ga mới sở hữu thiết kế hiện đại và hiệu suất ấn tượng, thách thức Honda Vision.

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, mẫu xe tay ga Sundiro Honda Today 50 phiên bản 2025 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường nội địa với mức giá 5.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 22 triệu đồng). Con số này thấp hơn đáng kể so với dự đoán ban đầu của giới chuyên môn – vốn ước tính rơi vào khoảng 7.000–8.000 nhân dân tệ (tương đương 25,7–29,4 triệu đồng).

Về thiết kế, Today 50 2025 vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển quen thuộc từ thế hệ trước, các điểm nhấn mạ crôm bạc trên đèn pha tạo cảm giác tinh tế và sang trọng. Kích thước tổng thể dài 1.626 mm, rộng 658 mm, cao 1.048 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.187 mm. Trọng lượng khô chỉ 79 kg, kết hợp với yên xe đặt ở độ cao 715 mm, mang lại sự thoải mái và dễ dàng kiểm soát cho cả những người có vóc dáng nhỏ chỉ khoảng 1m5.

Mẫu xe mới sẽ có ba lựa chọn màu sắc gồm Trắng Fantasy, Vàng Future và Xám Starry. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha halogen tròn cổ điển, kết hợp cùng đèn hậu và xi-nhan cũng mang thiết kế dạng tròn, tạo nên phong cách hoài cổ xuyên suốt.

Cụm đồng hồ trên Today 50 được thiết kế dạng tròn nền đen, hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản như tốc độ, quãng đường hay mức nhiên liệu. Xe còn được trang bị hệ thống chẩn đoán lỗi OBD, giúp phát hiện và sửa chữa sự cố nhanh chóng. Thân và yên xe đều sử dụng tông màu đen, yên có thiết kế dày dặn, êm ái, mang lại trải nghiệm thoải mái. Phần đầu xe được tạo hình hẹp và hơi hất lên, góp phần tăng sự cân đối trong dáng vẻ tổng thể.

Về trang bị, xe sử dụng giảm xóc hành trình ngược phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Cả hai bánh đều được lắp vành hợp kim nhôm đúc và lốp không săm. Dù không có phanh đĩa, phanh tang trống trên cả bánh trước và sau vẫn đảm bảo an toàn cho một mẫu xe cỡ nhỏ.

Trái tim của Today 50 2025 là khối động cơ 50cc, xi-lanh đơn, hút khí tự nhiên, làm mát bằng gió, cho công suất tối đa 3,75 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. 

Dù không thể so sánh sức mạnh với các mẫu xe tay ga lớn hơn như Honda Vision hay LEAD, mức hiệu năng này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Xe được trang bị hộp số vô cấp CVT, tốc độ tối đa 50 km/h, mức tiêu thụ chỉ 1,8 Lít. Với dung tích bình xăng 4,7 lít, xe có thể di chuyển quãng đường 200 km mà không gặp vấn đề gì.

Hầu hết xe Honda Today 50cc trên thị trường Việt Nam là xe nhập khẩu từ Trung Quốc thông qua các cửa hàng bán xe không chính hãng, với mức giá đề xuất là 45 triệu đồng.

