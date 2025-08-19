Xe ga 125cc đẹp như SH Mode giá chỉ từ 24 triệu đồng: trang bị công nghệ hybrid xịn xò, sẵn sàng đấu Honda Vision

Mới đây, mẫu xe ga Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 chính thức ra mắt tại Ấn Độ với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Thay đổi lớn nhất cần phải kể tới trên Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid mới nằm ở chức năng "Hỗ trợ lực điện nâng cao" mới. Được xây dựng trên công nghệ hybrid của Yamaha, hệ thống này sử dụng pin hiệu suất cao để cung cấp mô-men xoắn cao liên tục, cải thiện khả năng tăng tốc từ trạng thái đứng yên, đặc biệt là khi chở hàng hoặc leo dốc.

Mẫu xe tay ga của Yamaha tiếp tục được trang bị máy phát điện thông minh cho khả năng khởi động êm ái và hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời khi không tải (Stop & Start System) giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 phiên bản phanh tang trống được bổ sung tùy chọn màu sơn Trắng Metallic White. Phiên bản phanh đĩa có thêm màu xanh Metallic Light Green. Trong khi đó, phiên bản S giờ đây được cung cấp màu Xám Matte Grey mới.

Yamaha Fascino S 2024 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.920 x 685 x 1.150 mm, chiều cao yên 780 mm, chiều dài cơ sở 1.280 mm cùng khoảng sáng gầm tối thiểu 145 mm. Trọng lượng xe 99 kg, xe có dung tích bình xăng 5,2 lít và cốp xe là 21 lít.

Sức mạnh của Yamaha Fascino 125 mới là khối động cơ Blue Core Hybrid có dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử quen thuộc. Với khối động cơ này, Yamaha Fascino 125 có khả năng đạt tới công suất tối đa 8 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ này tương thích với xăng E20.

Về phần cứng, Yamaha Fascino 125 mới sở hữu khung gầm underbone, được treo bằng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Mẫu xe tay ga của Yamaha sở hữu bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch, đi kèm lốp không săm có kích thước tương ứng lần lượt là 90/90-12 và 110/90-10.

Bánh xe 12 inch, hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Tùy theo phiên bản mà xe sẽ được phanh tang trống 130 mm hoặc phanh đĩa 190 mm ở bánh trước. Trong khi đó, bánh sau sử dụng phanh tang trống khá cơ bản.

Yamaha Fascino 125 phiên bản S giờ đây được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT màu mới, hỗ trợ dẫn đường từng chặng thông qua ứng dụng Y-Connect của Yamaha. Rõ ràng đối với một mẫu xe giá rẻ chỉ ngang ngửa Honda Wave Alpha, đây là trang bị cực kỳ ấn tượng, vượt mặt cả những cái tên đắt giá hơn như Vision hay SH Mode.

Xe ga Fascino 125 Fi Hybrid có giá khởi điểm 80.750 Rupee (tương đương khoảng 24,3 triệu đồng) cho phiên bản thấp nhất. Bản S 125 Fi Hybrid có giá 90.850 Rupee, tương đương 27,4 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Fascino 125 S cao cấp nhất được trang bị màn hình TFT màu mới với kết nối Bluetooth có giá bán 103.000 Rupee (tương đương khoảng 31 triệu đồng). Giá bán này tuy chỉ ngang ngửa nhiều mẫu xe số bình dân tại thị trường Việt Nam, nhưng những trang bị mà Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid sở hữu thậm chí có thể khiến cho ngay cả Honda Vision và SH Mode cũng phải dè chừng.