Xe Honda dân phượt thích mê đang giảm giá 22 triệu, đại lý tặng thêm nhiều quà: CSGT cũng dùng xe này

Mới đây, một đại lý Honda khu vực TP.HCM đã thông báo triển khai chương trình ưu đãi dành cho mẫu mô tô Honda NX500, áp dụng đến hết ngày 31/08/2025.

Theo thông tin từ đại lý, người tiêu dùng khi chọn mua Honda NX500 trong khoảng thời gian triển khai chương trình sẽ được trợ giá trực tiếp lên đến 22 triệu đồng, đồng thời nhận quà tặng gồm đèn trợ sáng RS5 và gói cứu hộ toàn quốc từ Zuttoride trong 2 năm.

Honda NX500 đang được giảm giá và tặng thêm quà.

Honda NX500 là mẫu xe thuộc dòng adventure-touring cỡ trung, có thiết kế phù hợp cho mục đích di chuyển đường dài. Mẫu xe này được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 9/2024, thay thế mẫu CB 500X đã bán tại thị trường một thời gian dài.

Mẫu xe này được nhiều người thích du lịch bằng xe hai bánh tại Việt Nam mơ ước và lựa chọn do có thiết kế phù hợp với vóc dáng của nhiều người Việt, và quan trọng hơn là xe có độ bền cao, có thể sử dụng với tần suất lớn mà ít hỏng vặt, đi kèm với đó là mức giá vừa phải so với các mẫu xe khác cùng phân khúc.

Honda NX500 có công suất xấp xỉ 50 mã lực.

Là mẫu xe phân khối lớn, Honda NX500 sử dụng động cơ 471cc 2 xy-lanh song song, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 49,75 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 43 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Cấu hình động cơ này được nhiều người dùng quan tâm nhờ đặc tính vận hành ổn định và độ bền, đồng thời cho phép cân bằng giữa sức kéo ở dải tua trung bình và mức tiêu hao nhiên liệu ở mức hợp lý cho quãng đường dài - 3,74 lít/100km (có thể thay đổi theo điều kiện di chuyển).

Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda NX500 khá hợp lý khi so sánh với các mẫu xe khác cùng phân khúc.

Trên khía cạnh khung vỏ, Honda NX500 có khung sườn nhẹ nhằm tối ưu trọng lượng, kết hợp hệ thống treo hướng tới sự êm ái. Sự kết hợp này hướng đến việc giữ cho xe linh hoạt trong phố nhưng vẫn đủ độ đầm khi mang hành lý hoặc chạy đường dài.

Về an toàn và hỗ trợ người lái, Honda NX500 trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh. Trang bị này giúp kiểm soát lực phanh độc lập cho bánh trước và bánh sau, hỗ trợ ổn định khi phanh gấp hoặc khi mặt đường có độ bám thay đổi.

Honda NX500 cũng trang bị phanh đĩa đôi ở bánh trước như phiên CB 500X cuối cùng được bán ra. Phanh đĩa đôi mang lại hiệu suất phanh tốt hơn, tức làm giảm quãng đường phanh.

Thiết kế đầu đèn mới tạo cảm giác thon gọn hơn.

Bên cạnh đó, xe có công nghệ kiểm soát lực kéo Traction Control nhằm hỗ trợ kiểm soát độ bám đường, giảm nguy cơ trượt bánh trong những tình huống cần thiết như tăng ga trên mặt đường trơn ướt hoặc khi qua các đoạn cát sỏi.

Khác với đồng hồ LCD trên phiên bản đời trước, Honda NX500 đã chuyếnang sử dụng màn hình hiển thị TFT màu, cung cấp thông tin vận hành dưới dạng số hóa với khả năng quan sát rõ. Những trang bị điện tử này cho thấy định hướng của NX500 trong việc gia tăng tính tiện dụng hàng ngày và tính thực dụng khi đi đường dài.

Màn hình TFT là một trong các trang bị mới so với mẫu CB 500X đời trước.

Thiết kế của Honda NX500 cũng là một điểm nổi bật. Với phong cách adventure-touring, xe tạo cho người lái và người ngồi sau tư thế ngồi thẳng, hạn chế mỏi mệt khi di chuyển xa. Thiết kế mới của NX500 cũng tạo cảm giác xe gọn gàng và linh hoạt hơn.

Tư duy thiết kế "đi phố êm, đi tour khỏe" không chỉ thấy được ở chiều cao gầm tốt, phuộc êm, mà còn có thể thấy được thể hiện qua cách bố trí thân xe, kính chắn gió, yên và tay lái nhằm giảm mệt mỏi khi di chuyển thời gian dài. Tập trung vào sự tiện dụng, NX500 tìm cách đáp ứng nhóm người dùng cần một chiếc xe có thể phục vụ di chuyển hằng ngày nhưng không quá cồng kềnh khi xoay trở trong đô thị.

Một trong những điều thú vị về mẫu NX500 là Honda cũng đã cung cấp nhiều xe cho lực lượng cảnh sát giao thông làm xe đặc chủng. Các thông số của xe dành cho lực lượng chức năng không được công bố; song, điều này có thể mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng về độ tin cậy của xe.