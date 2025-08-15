Mẫu xe máy điện Honda sắp về Việt Nam: Giá dưới 10 triệu đồng, chạy tối đa 80 km

Tại Trung Quốc, mẫu xe máy điện mini U-Qe 2024 do Liên doanh xe máy Nhật Bản Wuyang Honda đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Mẫu xe này nổi bật với kiểu dáng bắt mắt, hợp với giới trẻ, học sinh, sinh viên. Đặc biệt, là giá bán hấp dẫn với mức giá thấp nhất từ 2.599 nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,5 triệu đồng), bản cao cấp nhất giá 3.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,3 triệu đồng).

Về thiết kế, Honda U-Qe mang phong cách tối giản và thanh thoát. Phần thân xe nhỏ gọn giúp người lái dễ dàng luồn lách qua các con phố đông đúc. Đầu xe được bo tròn mềm mại, kết hợp cụm đèn pha LED cỡ nhỏ và dải LED định vị đặt ngang trên yếm, tạo nên một tổng thể hiện đại. Sàn để chân phẳng không chỉ mang lại tư thế ngồi thoải mái mà còn tăng thêm không gian tiện ích để chở đồ. Đặc biệt, xe được tích hợp một bộ bàn đạp trợ lực, cho phép người dùng có thể tự di chuyển trong trường hợp hết pin. Đây là một điểm khác biệt thú vị, gợi nhớ đến phong cách của xe đạp điện truyền thống.

Honda U-Qe sở hữu màn hình kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông số vận hành quan trọng như tốc độ, quãng đường và dung lượng pin. Một tính năng hiếm thấy trong phân khúc là xe được trang bị cổng sạc USB, giúp nạp pin cho điện thoại và các thiết bị di động. Ngoài ra, hệ thống khóa thông minh Smart Key giúp tăng tính tiện lợi và bảo mật. Phía trước còn có một hộc chứa đồ nhỏ để chứa các vật dụng cá nhân.

"Trái tim" của Honda U-Qe là động cơ điện 400W gắn trực tiếp vào trục bánh sau, cung cấp tốc độ tối đa 40 km/h, rất phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong nội thành. Xe có ba tùy chọn pin đi kèm:

- 48V/12Ah với quãng đường di chuyển khoảng 50 km.

- 48V/14Ah với quãng đường di chuyển khoảng 65 km.

- 48V/24Ah với quãng đường di chuyển tối đa 80 km.

Dù Honda chưa công bố thời gian sạc, dung lượng pin khiêm tốn hứa hẹn sẽ giúp xe sạc đầy khá nhanh. Việc xe vẫn sử dụng hệ dẫn động nhông xích kết hợp bàn đạp đảm bảo người dùng không bao giờ bị "mắc kẹt" khi pin cạn kiệt.

Honda U-Qe được trang bị phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc lò xo trụ ở phía sau, giúp hấp thụ chấn động hiệu quả khi đi qua những đoạn đường gồ ghề. Phiên bản cao cấp sử dụng phanh đĩa đơn ở bánh trước để tăng cường an toàn, trong khi bản tiêu chuẩn dùng phanh tang trống. Xe chạy trên bộ vành đúc hợp kim, không chỉ mang lại vẻ ngoài hiện đại mà còn đảm bảo độ bền và khả năng vận hành ổn định.

Về giá bán chi tiết, tại thị trường Trung Quốc, Honda U-Qe được ra mắt với 3 phiên bản có mức giá rất cạnh tranh:

- Bản phanh tang trống, pin 12Ah: giá 2.599 NDT (khoảng 8,5 triệu đồng).

- Bản phanh đĩa, pin 14Ah: giá khoảng 11,2 triệu đồng.

- Bản phanh đĩa, pin 24Ah: giá 3.999 NDT (khoảng 13,3 triệu đồng).

Với mức giá chưa tới 15 triệu đồng cho bản cao cấp nhất, Honda U-Qe thực sự nổi bật trong phân khúc nhờ thương hiệu uy tín, thiết kế hợp thời và trang bị đầy đủ.

Dù chưa có thông tin chính thức về việc Honda U-Qe sẽ được phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này chắc chắn sẽ được nhiều người tiêu dùng quan tâm nếu ra mắt thị trường. Với giá bán hợp lý, kích thước nhỏ gọn và tính năng phù hợp nhu cầu nội đô, đây là một lựa chọn tiềm năng cho nhóm khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng và các gia đình cần một phương tiện phụ cho quãng đường ngắn, đặc biệt trong bối cảnh các đô thị lớn đang khuyến khích sử dụng phương tiện xanh.