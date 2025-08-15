Ford chốt giá xe điện Mustang Mach E 2,6 tỷ đồng tại Việt Nam

Đánh dấu sự kiện kỷ niệm 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Ford vừa chính thức giới thiệu đến người dùng trong nước mẫu xe điện Mustang Mach E.

Đây là chiếc SUV chạy điện lấy cảm hứng từ dòng xe cơ bắp Mustang huyền thoại của hãng. Tại thị trường Việt Nam, Mustang Mach E chỉ có 1 phiên bản duy nhất là bản Premium AWD, bán ra với giá 2,599 tỷ đồng.

300 khách hàng đầu tiên mua xe sẽ nhận giá khuyến mại là 2,499 tỷ đồng. Khách hàng có thể sạc xe tại nhà, hoặc tại 53 đại lý của hãng trên toàn quốc với 275 trạm sạc.

Vốn được định vị là đối thủ của VinFast VF 8 nhưng với giá chào bán khoảng 2,6 tỷ đồng, Mustang Mach E có thể chỉ đóng vai trò là “phép thử” của hãng cho các tín đồ xe điện tại thị trường Việt Nam, thay vì là một mẫu xe cạnh tranh doanh số.

Mustang Mach E có chiều dài 4,713 mm, chiều dài cơ sở 2.984 mm. Xe trang bị mâm hợp kim nhôm 19 inch, phanh Brembo, đèn pha LED projector và đèn LED ban ngày nổi bật.

Bên trong, xe trang bị ghế trước chỉnh điện 10 hướng, hỗ trợ nhớ ghế. Ghế sau có thể gập 60/40 với tựa tay trung tâm và giá để cốc. Xe trang bị màn hình dọc 15,5 inch, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen.

Một số trang bị khác gồm điều hoà tự động 2 vùng, sạc không dây, gạt mưa tự động, cốp chỉnh điện rảnh tay, đèn viền nội thất.

Phiên bản mở bán tại thị trường Việt Nam là bản dùng động cơ điện kép, dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho công suất 389 mã lực, mô men xoắn 676 Nm. Điều này cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây.

Khối pin có dung lượng 88 kWh, cho phạm vi hoạt động 550 km theo chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, cho phép sạc từ 0 đến 80 km/h trong 36-45 phút. Trong trường hợp cần kíp, xe có thể di chuyển thêm 107 km chỉ sau 10 phút sạc.

Khách mua xe sẽ được tặng 2 bộ sạc tiêu chuẩn gồm sạc gắn tường (wallbox) công suất 7 kW kết nối trực tiếp với hệ thống điện dân dụng tại nhà và bộ sạc di động công suất 3.5 kW.

Về các tính năng an toàn, xe trang bị hàng loạt hệ thống trợ lái tiên tiến trong gói Co-Pilot 360 gồm kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn, giám sát người lái….