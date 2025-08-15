Ra mắt xe đạp điện động cơ 750W, sạc một lần đi 96km, giá "chỉ" ngang Honda Vision

Kingbull chính thức ra mắt loạt xe đạp điện Discover 2.0, nhắm tới nhóm khách hàng ưa sự bền bỉ, thiết kế hiện đại và khả năng thích ứng với nhiều môi trường di chuyển. Bộ đôi sản phẩm gồm Discover 2.0 với khung thể thao step-over và Discover ST 2.0 khung step-thru thấp, thuận tiện cho người có chiều cao khiêm tốn hoặc muốn lên xuống dễ dàng.

Cả hai phiên bản đều được trang bị động cơ Bafang 750W đặt ở bánh sau, kết hợp bộ điều khiển 48V 22A, tạo mô-men xoắn 85Nm giúp leo dốc 35 độ mà không gặp khó khăn. Hệ thống hỗ trợ lực đạp có 5 chế độ, cùng tay ga cho phép vận hành không cần đạp. Cảm biến mô-men xoắn TROG-1B đo lực đạp theo thời gian thực và điều chỉnh công suất ngay lập tức, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và tiết kiệm điện. Xe được thiết lập ở chuẩn Class 3 với tốc độ tối đa 45km/h, nhưng có thể cấu hình lại để đạt chuẩn Class 2.

Nguồn năng lượng đến từ pin Samsung lithium-ion 48V 15Ah (720Wh) được tích hợp trong khung, giúp phân bổ trọng lượng hợp lý. Pin có thể tháo rời, khóa an toàn, đạt chứng nhận UL và đi kèm sạc nhanh 3.0A, cho phép chạy tối đa khoảng 96km mỗi lần nạp đầy.

Về an toàn, xe sử dụng phanh đĩa thủy lực Zoom HB-875-E với rotor 180mm ở cả hai bánh, tay phanh tích hợp ngắt động cơ, đèn pha LED 48V, đèn hậu báo phanh và còi điện. Lốp CST kích thước 26 x 4.0 inch tăng độ bám trên nhiều bề mặt, kết hợp giảm xóc trước OS-D26 hành trình 80mm có khóa và chỉnh độ nén. Hộp số Shimano Altus 7 cấp giúp linh hoạt ở nhiều dải tốc độ.

Khung hợp kim nhôm chịu tải tối đa 181kg, trọng lượng 34,7kg với bản Discover 2.0 và 35kg với bản ST 2.0. Xe được trang bị giá chở hàng chịu 68kg, chắn bùn và chống nghiêng. Discover 2.0 có màu xám Space Grey, còn ST 2.0 có màu trắng và hồng. Giá bán lẻ 1.299 USD (khoảng 34 triệu đồng), giảm 200 USD khi mua theo cặp.

Tại Việt Nam, một số mẫu xe đạp trợ lực phổ biến được người dùng ưa chuộng có thể kể tới như ADO A20 Lite/Air, Himo Z20/Z20 Pro, Himo C26, Engwe T14 hay thậm chí VinFast vào năm ngoái cũng ra mắt mẫu xe trợ lực DRGNFLY. Các mẫu xe đạp này trải dài từ phân khúc giá rẻ từ 5 - 8 triệu đồng cho tới 20 - 30 triệu đồng cũng có.



