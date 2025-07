Trung Quốc áp tiêu chuẩn an toàn bắt buộc với xe đạp điện, cháy nổ giảm gần 45%

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc vừa ban hành một loạt hướng dẫn nhằm đảm bảo việc thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới mang tính bắt buộc đối với xe đạp điện. Văn bản hướng dẫn do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT), Bộ Công an, Tổng cục Quản lý giám sát thị trường cùng Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quốc gia Trung Quốc phối hợp ban hành.

Theo đó, toàn bộ chuỗi ngành liên quan đến xe đạp điện từ sản xuất, kinh doanh, đăng ký xe cũng như việc thay thế xe cũ lỗi thời sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. Việc siết chặt quy chuẩn an toàn này diễn ra trong bối cảnh các vụ cháy nổ và tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện gia tăng trong những năm gần đây, chủ yếu do xe không đạt chuẩn và bị độ chế trái phép, vượt quá giới hạn tốc độ cho phép.

Trung Quốc chuẩn hóa an toàn xe đạp điện trên quy mô toàn quốc từ 1/9 tới. (Ảnh: China Daily)

Dù các tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới đối với xe đạp điện sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9, song Trung Quốc đã triển khai các chiến dịch xử lý rủi ro an toàn từ trước đó. Kết quả ban đầu cho thấy tín hiệu tích cực: trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc ghi nhận 7.048 vụ cháy liên quan đến xe đạp điện, giảm 44,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

MIIT cho biết các hướng dẫn mới sẽ giúp các nhà sản xuất đưa sản phẩm đạt chuẩn ra thị trường nhanh hơn và đẩy nhanh quá trình loại bỏ xe không phù hợp. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát chất lượng, xử lý nghiêm hành vi sản xuất và độ chế xe trái phép.

Song song với đó, Trung Quốc tiếp tục triển khai chính sách trợ giá nhằm khuyến khích người dân thay xe cũ. Tính từ đầu năm đến nay, gần 9,06 triệu xe đạp điện mới đã được tiêu thụ trên toàn quốc thông qua chương trình đổi xe của chính phủ.