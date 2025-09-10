Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

iPhone 17 Pro Max 2 TB giá gần 64 triệu đồng: bằng 1 chiếc Honda SH Mode, đủ tiền uống trà sữa vài năm

10-09-2025 - 18:01 PM | Thị trường

iPhone 17 Pro Max 2 TB mới ra mắt khiến dân tình chú ý bởi mức giá gần 64 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max 2 TB giá gần 64 triệu đồng: bằng 1 chiếc Honda SH Mode, đủ tiền uống trà sữa vài năm- Ảnh 1.

iPhone 17 Pro Max bản 2 TB vừa ra mắt đang gây chú ý không chỉ bởi cấu hình mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến, mà còn bởi mức giá “khủng” lên tới 63,99 triệu đồng. Đặt câu hỏi vui: với số tiền này, người dùng có thể mua được những gì khác ngoài một chiếc điện thoại?

Theo phép so sánh chi phí, số tiền gần 64 triệu đồng tương đương với nhiều khoản chi tiêu thiết thực và quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Trước hết, người dùng có thể sở hữu ngay một chiếc Honda SH Mode 125 phiên bản thể thao (63,8 triệu đồng) – dòng xe tay ga được ưa chuộng tại Việt Nam. Đây là lựa chọn phổ biến với mức giá ngang ngửa iPhone 17 Pro Max, nhưng mang tính thực dụng cao hơn khi đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày.

Nếu chưa muốn mua xe, số tiền này hoàn toàn có thể chi trả cho 4 tháng thuê một căn hộ 2 phòng ngủ tại Hà Nội (khoảng 15 triệu đồng). Với mặt bằng giá thuê hiện nay, đây là giải pháp thiết thực cho những người trẻ đang lập nghiệp tại các thành phố lớn.

Ở khía cạnh tiêu dùng hàng ngày, con số 63,99 triệu đồng còn cho phép bạn thưởng thức 1.600 bát phở. Tính ra, mỗi ngày ăn một bát phở, bạn sẽ phải mất hơn 4 năm mới tiêu hết số tiền tương đương một chiếc iPhone 17 Pro Max 2 TB.

Với những ai yêu thích đồ uống, số tiền này có thể đổi ra 1.280 cốc trà sữa Phê La. Đây là thương hiệu đồ uống quen thuộc với giới trẻ, và con số trên đủ để bạn uống trà sữa đều đặn gần 3 năm.

Còn với những người yêu văn hóa giải trí, số tiền gần 64 triệu đồng có thể mua được tới 800 vé xem phim CGV. Nếu tính trung bình một tuần xem hai bộ phim tại rạp, bạn phải mất gần 8 năm mới sử dụng hết số vé này.

Trong lĩnh vực thể thao, số tiền tương đương chiếc iPhone mới còn có thể sắm được 12 chiếc vợt Pickleball Joola Tyson – loại được nhiều người ưa thích tại Việt Nam. 

Với nhu cầu tích trữ bằng kim loại quý, người dùng có thể mua được 4,5 chỉ vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, với giá 13,12 triệu đồng/chỉ (bán ra), hoặc bằng 39 lượng bạc thỏi 999 1 lượng của Tập đoàn Phú Quý có giá 1,625 triệu đồng (bán ra).

Nhìn từ những con số trên, có thể thấy giá bán của iPhone 17 Pro Max 2 TB thật sự nằm trong nhóm cao cấp, thậm chí ngang bằng với nhiều tài sản và dịch vụ thiết yếu khác. 

iPhone 17 Pro Max 2 TB giá gần 64 triệu đồng: bằng 1 chiếc Honda SH Mode, đủ tiền uống trà sữa vài năm- Ảnh 2.

iPhone 17 Pro Max chính thức ra mắt: Thiết kế mới gây tranh cãi, giá tăng lên mức từ 38 triệu, Việt Nam mở bán sớm nhất cùng các thị trường top đầu

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

