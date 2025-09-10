iPhone 17 Pro Max chính thức ra mắt: Thiết kế mới gây tranh cãi, giá tăng lên mức từ 38 triệu, Việt Nam mở bán sớm nhất cùng các thị trường top đầu

Apple vừa chính thức trình làng thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, đánh dấu một số thay đổi lớn cả về thiết kế lẫn công nghệ phần cứng.

Với 2 phiên bản Pro và Pro Max lần này, Apple đã quay trở lại với thiết kế unibody bằng nhôm và tích hợp buồng hơi để hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả hơn. Cùng với đó, chip A19 Pro được giới thiệu như bộ xử lý di động mạnh mẽ nhất mà Apple từng phát triển, tích hợp GPU 6 nhân và Neural Engine 16 nhân có khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo phức tạp, đồng thời cải thiện rõ rệt hiệu suất chơi game nặng với đồ họa ray tracing thời gian thực.

Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở cụm camera Fusion hoàn toàn mới. Hệ thống ba ống kính đều có độ phân giải 48 MP, bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera telephoto.

Camera chính 48 MP với khẩu độ lớn và cảm biến thế hệ mới giúp thu sáng tốt hơn, mang đến hình ảnh chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera góc siêu rộng cũng đạt độ phân giải 48 MP, cải thiện độ nét ở vùng rìa và tăng khả năng tái tạo màu sắc trung thực. Tuy nhiên, sự nâng cấp lớn nhất thuộc về ống kính telephoto, nay hỗ trợ zoom quang học lên tới 8x với tiêu cự 200 mm – con số vượt trội so với mức 5x của dòng Pro và Pro Max trước đây.

Việc trang bị zoom quang học 8x mở ra khả năng chụp chân dung hay chụp xa rõ nét, giảm thiểu hiện tượng vỡ hình thường gặp ở zoom kỹ thuật số.

Camera trước cũng được cải tiến, nâng lên độ phân giải 18 MP, hỗ trợ Center Stage để luôn giữ chủ thể trong khung hình khi gọi video, đồng thời quay phim 4K HDR với khả năng chống rung vượt trội.

Ở khía cạnh quay video chuyên nghiệp, iPhone 17 Pro và Pro Max lần đầu tiên hỗ trợ các định dạng cao cấp như ProRes RAW và Apple Log 2, vốn thường chỉ xuất hiện trên các thiết bị quay phim chuyên dụng. Apple còn tích hợp tính năng genlock, cho phép đồng bộ nhiều camera khi quay phim đa góc, biến iPhone thành một công cụ hỗ trợ làm phim thực thụ cho giới sáng tạo nội dung.

Việc đẩy cụm camera có kích thước lớn đặt ngang thân máy là chi tiết gây nhiều tranh cãi kể từ khi các bản mockup bị rò rỉ ra bên ngoài. Khá nhiều người bày tỏ không hài lòng với kiểu thiết kế này. Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu các mẫu iPhone mới ra mắt gây tranh cãi về thiết kế.

iPhone 17 Pro sở hữu kích thước 6,3 inch, trong khi Pro Max là 6,9 inch, cả hai đều đạt độ sáng tối đa ngoài trời lên đến 3.000 nit, cao nhất từ trước tới nay trên iPhone. Tần số quét 120 Hz tiếp tục đảm bảo độ mượt mà, cùng tính năng Always-On Display được giữ lại. Mặt kính Ceramic Shield thế hệ thứ hai được Apple khẳng định cứng gấp ba lần so với đời trước, mang đến độ bền cao hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về thời lượng pin, nhờ thiết kế unibody và tối ưu từ chip A19 Pro, Apple cho biết cả hai mẫu Pro đều có thời gian sử dụng lâu hơn thế hệ trước, đồng thời duy trì khả năng sạc nhanh và sạc không dây MagSafe.

Một điểm thay đổi quan trọng là việc loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý, hướng tới eSIM-only, vừa giúp tiết kiệm không gian bên trong máy để tăng dung lượng pin, vừa khẳng định xu hướng toàn cầu hóa của Apple. Kết nối trên iPhone 17 Pro và Pro Max cũng đạt chuẩn mới nhất với Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và chip kết nối N1 độc quyền, hỗ trợ giao tiếp Thread để mở rộng khả năng hoạt động trong hệ sinh thái nhà thông minh.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 Pro sẽ được bán với giá từ 34,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, trong khi iPhone 17 Pro Max khởi điểm từ 37,99 triệu đồng. Mức giá cao nhất thuộc về phiên bản Pro Max dung lượng 2 TB, lên tới 63,999 triệu đồng.

Như vậy, lần đầu sau nhiều năm giá bán phiên bản iPhone 17 Pro Max đã tăng từ mức khoảng 34 triệu đồng lên 38 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu iPhone 17 Pro Max có phiên bản dung lượng lên đến 2 TB, trong khi 17 Pro chỉ dừng lại ở mức 1 TB.

Người dùng có thể đặt hàng từ ngày 12/9 và bắt đầu nhận máy từ ngày 19/9, trong đợt mở bán đầu tiên cùng các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản hay Singapore. Với Apple mở bán iPhone mới tại Việt Nam sớm, sẽ rất thú vị để chờ đợi xem mức độ đón nhận của thị trường trong nước ra sao khi không còn cảnh người Việt xếp hàng tại các điểm bán iPhone mới tại các thị trường như Singapore, Hong Kong hay Thái Lan để "xách tay" về Việt Nam như trước.

Giá bán cụ thể của các phiên bản iPhone 17 Pro và Pro Max tại thị trường Việt Nam như sau: