iPhone 16 Pro và 16 Pro Max bị Apple khai tử chỉ sau 1 năm ra mắt: Có nên mua nữa không?
Thông tin mới nhất từ "nhà táo" khiến nhiều người bất ngờ.
Apple khai tử iPhone 16 Pro và 16 Pro Max: Liệu sẽ ảnh hưởng gì và có nên mua?
Ngay sau khi iPhone 17 ra mắt, Apple đã bất ngờ ngừng sản xuất và bán hai mẫu iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Dù chỉ được phát hành đúng một năm trước, bộ đôi này từng rất được chú ý với nhiều nâng cấp đáng giá, bao gồm chip A18 Pro mạnh mẽ, ống kính zoom tele 5x lần đầu tiên xuất hiện trên phiên bản Pro thường, và nút Camera Control chuyên dụng.
iPhone 16 Pro và 16 Pro Max ra mắt lần đầu tại sự kiện "Glowtime" vào ngày 9/9/2024 và được bán ra từ 20/9/2024. Việc ngừng bán các mẫu Pro cũ ngay sau khi thế hệ mới ra mắt là một thông lệ quen thuộc của Apple. Hiện tại, dòng sản phẩm iPhone mới của hãng tập trung vào iPhone 17 với giá khởi điểm 24,99 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản cũ hơn là iPhone 16 và iPhone 16 Plus vẫn tiếp tục được bán, với mức giá lần lượt là 21,99 triệu đồng (giảm 1 triệu đồng so với lúc ra mắt) và 25,99 triệu đồng.
Vậy, việc "khai tử" này ảnh hưởng thế nào đến người dùng, và liệu có nên mua iPhone 16 Pro/Pro Max lúc này?
Đáp án: Không ảnh hưởng đến người dùng hiện tại và vẫn đáng mua với giá ưu đãi.
Giải thích: Việc Apple "khai tử" một sản phẩm có nghĩa là hãng sẽ ngừng sản xuất và bán sản phẩm đó qua các kênh chính thức của mình (như Apple Store và website). Tuy nhiên, các đại lý bán lẻ, nhà mạng và các kênh thương mại điện tử vẫn có thể tiếp tục bán các sản phẩm iPhone 16 Pro/Pro Max cho đến khi hết hàng tồn kho.
Thậm chí, đây có thể là cơ hội tốt để người tiêu dùng mua được các mẫu máy này với giá giảm đáng kể tại các cửa hàng bên thứ ba. Việc khai tử chỉ liên quan đến việc bán hàng, không có nghĩa là iPhone 16 Pro/Pro Max sẽ ngừng hoạt động. Người dùng hiện tại vẫn có thể sử dụng máy bình thường. Apple vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ phần mềm (cập nhật iOS) và các dịch vụ sửa chữa/bảo hành cho các thiết bị này trong nhiều năm sau khi ngừng bán.
