iPhone 17 Pro/Pro Max: Sáng tạo bền vững trong ‘khu vườn đóng’ hay ‘đứa con bảo thủ’ ngoan cố của Apple?

Apple từ lâu vẫn được xem là biểu tượng sáng tạo, mỗi sự kiện ra mắt sản phẩm mới đều tạo thành "show" công nghệ thu hút sự chú ý toàn cầu. Tuy nhiên, với iPhone 17, cộng đồng công nghệ lại đón nhận bằng nhiều cảm xúc lẫn lộn: một mặt ghi nhận những cải tiến mới, mặt khác cho rằng Apple đang quá thận trọng và câu hỏi đặt ra, liệu Apple còn duy trì được nhịp điệu tiên phong vốn có hay không?



Trong khi đó, Samsung lại tiếp tục khẳng định vị thế "kẻ bứt phá" bằng những sản phẩm đậm tính trải nghiệm, đặc biệt với dòng Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 cùng hệ sinh thái Galaxy AI. Đặt hai sự kiện cạnh nhau, có thể thấy rõ triết lý khác biệt giữa hai gã khổng lồ công nghệ.

Những điểm sáng trên iPhone 17

Không thể phủ nhận iPhone 17 vẫn có nhiều cải tiến đáng giá, thể hiện nỗ lực đổi mới theo phong cách quen thuộc của Apple:

Điểm sáng đầu tiên nằm ở thiết kế : Apple quay lại với khung nhôm nguyên khối rèn nhiệt thay cho titan, vừa tăng độ bền, vừa giúp máy nhẹ hơn và tản nhiệt tốt hơn. Đặc biệt, sự xuất hiện của màu Cam Vũ Trụ trên dòng Pro mang lại diện mạo mới mẻ, khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước.

Về hiệu năng , chip A19 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm được Apple khẳng định là mạnh mẽ nhất trên smartphone hiện nay. Với CPU 6 nhân, GPU 5 nhân, chip này vừa đảm bảo tốc độ xử lý vượt trội, vừa tiết kiệm năng lượng, đồng thời tối ưu cho các tác vụ AI.

Camera là điểm sáng lớn nhất khi lần đầu tiên cả ba ống kính sau đều đạt 48 MP. Ống kính telephoto được nâng cấp với cảm biến lớn hơn 56%, hỗ trợ zoom quang học 8x, mang lại hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện. Tính năng quay phim ProRes RAW biến iPhone 17 Pro thành công cụ chuyên nghiệp cho các nhà sáng tạo nội dung. Camera trước cũng được nâng cấp lên 18 MP, hỗ trợ Center Stage để tự động căn khung hình khi gọi video.

Pin của iPhone 17 Pro Max đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cho phép phát video liên tục tới 39 giờ, tăng thêm 6 giờ so với thế hệ 16 Pro Max. Viên pin lớn được bọc trong vỏ thép, không chỉ tăng độ bền mà còn hỗ trợ tản nhiệt và cải thiện tốc độ sạc.



Trên phương diện phần mềm, iOS 26 đi kèm nền tảng Apple Intelligence mở ra kỷ nguyên mới của AI. Các tính năng như Smart Summarize để tóm tắt văn bản, dịch trực tiếp trong hội thoại, chỉnh sửa ảnh thông minh hay Siri thế hệ mới với khả năng hiểu ngữ cảnh đều cho thấy Apple đang đưa trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm người dùng theo cách thận trọng nhưng bền vững.

Cuối cùng, iPhone 17 cũng được trang bị kết nối thế hệ mới với Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread và 5G, nhờ chip kết nối N1 do chính Apple phát triển, đảm bảo tốc độ cao và độ ổn định vượt trội.

Tóm lại, iPhone 17 và iPhone 17 Pro/Pro Max ghi dấu với thiết kế bền nhẹ cùng màu sắc mới lạ, chip A19 Pro mạnh mẽ, camera chuyên nghiệp, pin lâu nhất lịch sử iPhone, Apple Intelligence thông minh và kết nối tối tân. Đây là những nâng cấp quan trọng cho thấy Apple vẫn đang định nghĩa lại chuẩn mực smartphone cao cấp theo cách riêng của mình.

Đặt lên bàn cân AI - Vũ khí chiến lược của 2 ông lớn

Apple và Samsung đều coi trí tuệ nhân tạo là vũ khí chiến lược để định hình thế hệ smartphone mới, nhưng hai hãng lại chọn cách tiếp cận rất khác nhau. Với iPhone 17 Pro và iOS 26, Apple lần đầu tiên giới thiệu nền tảng Apple Intelligence, tập trung vào xử lý AI cục bộ ngay trên chip A19 Pro nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng và tối ưu hiệu năng. Siri được nâng cấp để hiểu ngữ cảnh tự nhiên hơn, Smart Summarize có thể tóm tắt email, văn bản dài chỉ trong vài giây, còn Photo Retouch AI cho phép chỉnh sửa ảnh ngay trong ứng dụng gốc. Điểm mạnh của Apple là sự gắn kết chặt chẽ giữa AI và toàn bộ hệ sinh thái, từ iPhone, iPad đến Mac, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và ưu tiên bảo mật. Tuy nhiên, nhiều tính năng quan trọng của Apple Intelligence chưa thể dùng ngay mà phải chờ tới 2025 - 2026 mới triển khai đầy đủ, khiến người dùng phần nào hụt hẫng.

Ngược lại, Samsung chọn cách triển khai nhanh và mở với Galaxy AI, bắt tay Google để tích hợp Gemini Pro và phổ biến hàng loạt tính năng hữu ích ngay khi ra mắt. Người dùng có thể dịch song ngữ trực tiếp trong hội thoại, viết lại văn bản, gợi ý tin nhắn, hay xử lý hình ảnh bằng Generative AI như xóa vật thể hoặc mở rộng khung hình. Điểm đáng chú ý là Galaxy AI đã hỗ trợ tiếng Việt ngay từ đầu, đồng thời không chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp như Fold hay Flip mà còn được đưa xuống các dòng Galaxy phổ thông. Nhờ vậy, Samsung đã biến AI thành thói quen hàng ngày, thay vì một công nghệ xa vời.

Nếu so sánh, Samsung đang dẫn trước về tốc độ và độ phổ cập: hàng trăm triệu người dùng Galaxy đã trực tiếp trải nghiệm AI, từ việc giao tiếp đến sáng tạo nội dung. Apple lại dẫn trước về triết lý chiều sâu: AI cục bộ giúp bảo mật tốt hơn, đồng thời hứa hẹn tạo ra hệ sinh thái thông minh và đồng bộ khi hoàn thiện. Cuộc đua này vì thế chưa có hồi kết, bởi Samsung đang chiếm ưu thế ngắn hạn nhờ sự nhanh nhạy và tính thực dụng, còn Apple có thể xoay chuyển tình thế trong dài hạn khi Apple Intelligence đạt đến độ chín, kết hợp sức mạnh phần cứng và hệ sinh thái vốn là thế mạnh truyền thống.

Triết lý khác nhau: Apple cẩn trọng, Samsung táo bạo

Nếu như Apple chọn ổn định và kiểm soát, được ví như "khu vườn đóng", đảm bảo tính đồng bộ và bảo mật tuyệt đối, vô hình chung khiến hãng mất đi sự linh hoạt, đặc biệt trong kỷ nguyên AI cần tốc độ; thì Samsung chọn tốc độ và hợp tác mở - Bằng chứng là việc bắt tay với Google triển khai AI trên diện rộng. Dù tiềm ẩn rủi ro phụ thuộc, chiến lược này giúp hãng tạo lợi thế ngay lập tức, nhất là ở các thị trường mới nổi như Việt Nam. Cuối cùng, người dùng sẽ trở thành trọng tài cuối cùng. Dễ nhận thấy, sự khác biệt về triết lý trải nghiệm người dùng sẽ chia thành hai nhóm: một bên đề cao đổi mới nhanh chóng (Samsung), bên kia ưu tiên ổn định và thương hiệu lâu đời (Apple).

Cùng với đó, các câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu, Apple có thể thay đổi triết lý "khu vườn đóng" hay không? Các chuyên gia dự đoán, khả năng sẽ CÓ, nhưng khó xảy ra ngay. Hệ sinh thái khép kín là "linh hồn" của Apple, bảo đảm sự liền mạch từ iPhone, iPad đến Mac và dịch vụ. Nếu mở cửa hợp tác như Samsung, hãng có thể tăng tốc đổi mới, nhưng sẽ hy sinh tính kiểm soát và sự đồng nhất - hai yếu tố giữ chân người dùng suốt nhiều năm.

Còn Samsung, liệu có rủi ro khi phụ thuộc vào Google? Điều này ĐÚNG, nhưng có thể kiểm soát. Google là đối tác AI chiến lược, song Samsung vẫn sở hữu thế mạnh phần cứng và khả năng tùy biến. Trong dài hạn, hãng có thể song song phát triển AI riêng để giảm rủi ro, trong khi tiếp tục tận dụng sức mạnh Google để bứt tốc.

Người dùng tại Việt Nam ngày càng thực dụng. Với Galaxy AI hỗ trợ tiếng Việt sớm, Samsung đang ghi điểm mạnh, đặc biệt khi đi kèm ưu đãi Google AI Pro miễn phí. Ngược lại, Apple vẫn giữ được sự hấp dẫn nhờ thương hiệu cao cấp và tính ổn định. Nhóm ưa trải nghiệm công nghệ mới sẽ chọn Samsung, còn nhóm đề cao sự bền bỉ và đồng bộ vẫn trung thành với iPhone.

H ai nhịp điệu, hai cách định nghĩa đổi mới

iPhone 17 được xem là một bước đi đúng theo triết lý Apple: chậm rãi, chắc chắn và ưu tiên trải nghiệm đồng bộ. Nhưng trong bối cảnh ngành di động đổi mới nhanh chóng, cách tiếp cận này dễ khiến Apple bị xem là bảo thủ.

Ngược lại, Samsung chọn nhịp điệu nhanh, sẵn sàng mạo hiểm để tạo khác biệt. Với Galaxy Z Fold7, Z Flip7 và hệ sinh thái Galaxy AI, hãng đã chứng minh rằng tốc độ và sự táo bạo có thể định nghĩa lại chuẩn mực di động.

Cuộc đua Apple - Samsung không chỉ là cuộc chiến phần cứng hay phần mềm, mà là cuộc so kè triết lý đổi mới. Và chính người dùng, những người trải nghiệm trực tiếp sẽ là trọng tài quyết định: liệu sự ổn định lâu dài hay cảm xúc sáng tạo tức thì mới là chuẩn mực của kỷ nguyên di động AI?